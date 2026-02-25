Nhận định Paris Saint Germain vs Monaco - UEFA Champions League Paris Saint Germain tiếp đón Monaco tại Parc des Princes trong bối cảnh đội khách đang khủng hoảng lực lượng trầm trọng với hơn 10 cầu thủ vắng mặt.

Vào lúc 03:00 ngày 26/02/2026, sân vận động Parc des Princes sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đại diện bóng đá Pháp tại đấu trường UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều đang nỗ lực cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng tổng sau 9 lượt trận đầu tiên.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Paris Saint Germain hiện đang đứng thứ 11 với 14 điểm. Sau 9 trận đã đấu, đội chủ sân Parc des Princes sở hữu hàng công cực kỳ ấn tượng khi ghi được 24 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 2.7 bàn/trận. Tuy nhiên, hàng thủ của họ vẫn còn những lỗ hổng nhất định khi đã để lọt lưới 13 bàn.

Ngược lại, Monaco đang gặp rất nhiều khó khăn tại vị trí thứ 21 với chỉ 10 điểm. Đội bóng công quốc chỉ mới có được 2 chiến thắng sau 9 trận. Vấn đề lớn nhất của Monaco nằm ở hàng phòng ngự khi họ đã để thủng lưới 17 bàn (trung bình 1.9 bàn/trận), trong khi hàng công chỉ ghi được 10 bàn.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Paris Saint Germain 11 14 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2 Monaco 21 10 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Paris Saint Germain

Nhìn vào lịch sử đối đầu gần đây, Paris Saint Germain đang chiếm ưu thế vượt trội. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội bóng thủ đô đã giành tới 4 chiến thắng. Đáng chú ý, trong trận đấu gần nhất diễn ra vào ngày 18/02/2026, Paris Saint Germain đã đánh bại Monaco ngay trên sân khách với tỷ số sát sao 3-2.

18/02/2026: Monaco 2 - 3 Paris Saint Germain

29/11/2025: Monaco 1 - 0 Paris Saint Germain

08/02/2025: Paris Saint Germain 4 - 1 Monaco

05/01/2025: Paris Saint Germain 1 - 0 Monaco

19/12/2024: Monaco 2 - 4 Paris Saint Germain

Tình hình lực lượng: Monaco khủng hoảng trầm trọng

Bước vào trận đấu này, Monaco đối mặt với bài toán nhân sự cực kỳ nan giải. Danh sách vắng mặt của họ lên tới 12 cầu thủ, bao gồm những trụ cột quan trọng như Aleksandr Golovin (thẻ đỏ), Takumi Minamino (chấn thương đầu gối) và Paul Pogba (chấn thương bắp chân). Việc vắng mặt từ vị trí thủ môn đến hàng tiền đạo khiến sức mạnh của Monaco bị suy giảm nghiêm trọng.

Bên phía Paris Saint Germain, huấn luyện viên cũng không có được sự phục vụ của Ousmane Dembele và Fabian Ruiz. Tuy nhiên, so với quy mô tổn thất của đối thủ, đội hình của Paris Saint Germain vẫn đảm bảo được chiều sâu và sức mạnh cần thiết để áp đặt lối chơi.

Dự đoán diễn biến trận đấu

Dựa trên các chỉ số thống kê, Paris Saint Germain được đánh giá cao hơn với tỷ lệ giành chiến thắng khoảng 45%. Với lợi thế sân nhà và đối thủ đang rách nát về lực lượng, Paris Saint Germain nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng sớm. Ngược lại, Monaco có thể sẽ phải chơi lùi sâu để hạn chế bàn thua trước sức ép từ hàng công ghi bàn tốt nhất nhì giải đấu của chủ nhà.

Nhìn chung, một chiến thắng cách biệt cho Paris Saint Germain là kịch bản được giới chuyên môn dự đoán cao nhất. Trận đấu hứa hẹn sẽ có nhiều hơn 1.5 bàn thắng dựa trên hiệu suất ghi bàn của cả hai đội trong lịch sử đối đầu.