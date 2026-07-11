Nhận định Parma vs Bologna: Bản lĩnh sân khách được thử lửa Bologna mang phong độ đáng nể đến sân Ennio Tardini của Parma với 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 08/11/2026.

Bologna đến sân Ennio Tardini với tinh thần của một đội đang chơi tự tin và bản lĩnh đã được kiểm chứng. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hiện đứng hạng 9 với 14 điểm. Ở chiều ngược lại, Parma đang chật vật ở nhóm cuối bảng và cần một kết quả tích cực trên sân nhà. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 08/11/2026.

Bologna giữ mạch phong độ cao

Bologna đang ở trạng thái rất tốt. Họ thắng liên tiếp 3 trận gần nhất, trước đó thua 1 trận và thắng trận xa nhất trong chuỗi 5 trận. Tính chung, đội khách thắng 4 và thua 1 trong 5 lần ra sân gần đây.

Chuỗi kết quả này cho thấy Bologna có sự ổn định cần thiết để chơi tốt khi xa nhà. Tinh thần của đội cũng được củng cố nhờ ba chiến thắng liên tiếp gần đây. Vì vậy, chuyến làm khách tại Parma là phép thử đúng nghĩa cho bản lĩnh của đội bóng này.

Parma tìm lại nhịp thắng

Phong độ của Parma kém ổn định hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1, hòa 1 và thua 3. Tín hiệu đáng chú ý là họ thắng ở trận mới nhất, sau khi hòa một trận và thua 3 trận trước đó.

Chiến thắng gần nhất có thể giúp Parma lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, họ vẫn cần chứng minh rằng đó là bước ngoặt chứ không phải kết quả đơn lẻ. Sân Ennio Tardini sẽ là nơi đội bóng này tìm cách duy trì mạch tích cực.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng phản ánh rõ sự chênh lệch phong độ giữa hai đội. Bologna đứng hạng 9 với 14 điểm, còn Parma xếp hạng 15 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 6 điểm.

Với Bologna, một chiến thắng sẽ củng cố vị trí ở nửa trên bảng. Với Parma, mỗi điểm số đều có giá trị để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Thế đối đầu cân bằng

Dù phong độ hiện tại nghiêng về Bologna, lịch sử gần đây giữa hai đội lại rất cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Parma thắng 2, hòa 1 và Bologna thắng 2.

Điều này cho thấy Parma hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ, bất kể vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng. Đối với Bologna, đây là lời nhắc rằng đội bóng sân nhà từng khiến họ phải trả giá.

Điểm then chốt của trận đấu

Câu hỏi lớn nhất là Bologna có tiếp tục duy trì bản lĩnh khi xa nhà hay không. Họ có phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và tinh thần tốt hơn. Parma lại có lợi thế sân nhà và động lực từ chiến thắng gần nhất.

Nhìn chung, Bologna được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chuỗi phong độ vượt trội và thứ hạng cao hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và nhu cầu điểm số của Parma hứa hẹn một trận đấu không dễ dàng cho đội khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Parma · 2 thắng 1 hòa Bologna · 2 thắng Bologna 0 - 1 Parma PAR Bologna 2 - 1 Parma BOL Parma 1 - 3 Bologna BOL Parma 2 - 0 Bologna PAR Bologna 0 - 0 Parma Hòa

Parma 5 trận gần nhất T H B B B 10 Trận 2-2-6 T-H-B 8 Ghi (TB 0.8) 15 Thủng lưới Bologna 5 trận gần nhất T T T B T 10 Trận 4-2-4 T-H-B 14 Ghi (TB 1.4) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 10 9 1 0 +16 28 T T T T T 2 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T 3 AS Roma 10 7 3 0 +18 24 T T H T H … 8 Napoli 10 4 2 4 +4 14 B T H B T 9 Bologna 10 4 2 4 +1 14 T T T B T 10 Torino 10 4 1 5 -2 13 B B T T T … 14 Lecce 10 3 0 7 -10 9 B B B T B 15 Parma 10 2 2 6 -7 8 T H B B B 16 Fiorentina 10 2 2 6 -8 8 T H B B B …