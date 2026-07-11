Parma 1-2 Bologna: Bologna giành chiến thắng Bologna mang phong độ đáng nể đến sân Ennio Tardini của Parma với 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 08/11/2026.

Parma 1 - 2 Bologna Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Parma tiếp đón Bologna.

7' VAR Phút 7': Card upgrade confirmed — Abdoulaye Niakhate Ndiaye (Parma).

9' Thẻ đỏ Phút 9': Abdoulaye Niakhate Ndiaye (Parma) nhận thẻ đỏ.

12' Parma ép sân Cầm bóng: Parma 65% - 35% Bologna, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

14' Thẻ vàng Phút 14': José David Romero (Parma) nhận thẻ vàng (Foul).

20' Thẻ vàng Phút 20': Nicolo Casale (Bologna) nhận thẻ vàng (Foul).

22' Thay người Phút 22' (Parma): El Bilal Toure vào sân thay José David Romero.

26' Thay người Phút 26' (Bologna): Samuel Mbangula Tshifunda vào sân thay Juan Miranda.

26' Bologna ép sân Cầm bóng: Parma 41% - 59% Bologna, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 0.

38' Bologna ép sân Cầm bóng: Parma 33% - 67% Bologna, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 6; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 0.

42' Thẻ vàng Phút 42': Mariano Troilo (Parma) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Parma): Sascha Britschgi vào sân thay Benjamin Cremaschi.

45' Thay người Phút 45' (Parma): Nesta Elphege vào sân thay Simone Lontani.

45' Thay người Phút 45' (Bologna): Riccardo Orsolini vào sân thay Nadir Zortea.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Bologna ép sân Cầm bóng: Parma 26% - 74% Bologna, dứt điểm 6 - 22 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 8; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 4 - 0.

53' BÀN THẮNG! Bologna (0-1) Phút 53': Arthur Theate (Bologna) lập công (kiến tạo: Nicolo Cambiaghi). Tỷ số: 0 - 1.

54' VAR Phút 54': Phạt đền bị hủy — Federico Bernardeschi (Bologna).

59' Thay người Phút 59' (Bologna): Eivind Helland vào sân thay Nicolo Casale.

59' Thay người Phút 59' (Bologna): Roberto Piccoli vào sân thay Jens Odgaard.

62' Bologna ép sân Cầm bóng: Parma 28% - 72% Bologna, dứt điểm 7 - 28 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 0 - 11; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 7 - 1.

68' VAR Phút 68': Phạt đền được công nhận — Nicolo Cambiaghi (Bologna).

72' Thẻ vàng Phút 72': Enrico DelPrato (Parma) nhận thẻ vàng (Dissent).

72' BÀN THẮNG! Bologna (0-2) Phút 72': Riccardo Orsolini (Bologna) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

75' Thay người Phút 75' (Bologna): Martin Vitik vào sân thay Nicolo Cambiaghi.

76' Bologna ép sân Cầm bóng: Parma 27% - 73% Bologna, dứt điểm 7 - 31 (trúng đích 1 - 9), phạt góc 0 - 13; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 7 - 1.

77' VAR Phút 77': Phạt đền được công nhận — Giovanni Fabbian (Parma).

80' Thẻ vàng Phút 80': Martin Vitik (Bologna) nhận thẻ vàng (Foul).

81' BÀN THẮNG! Parma (1-2) Phút 81': Vincent Sierro (Parma) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

82' Thay người Phút 82' (Parma): Pontus Almqvist vào sân thay Giovanni Fabbian.

82' Thay người Phút 82' (Parma): Christian Ordóñez vào sân thay Vincent Sierro.

88' Bologna ép sân Cầm bóng: Parma 29% - 71% Bologna, dứt điểm 8 - 32 (trúng đích 2 - 10), phạt góc 0 - 14; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 8 - 1.

KT Kết thúc: Parma 1-2 Bologna Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 02:01 08/11/2026

Đội hình chính thức Parma Sơ đồ 3-5-2 · HLV A. Gilardino Bologna Sơ đồ 3-4-3 · HLV Raffaele Palladino 30 G. Daffara 15 E. Del Prato 37 M. Troilo 3 N'Diaye 8 B. Cremaschi 80 G. Fabbian 4 V. Sierro 16 M. Keita 14 E. Valeri 76 S. Lontani 9 D. Romero 1 Ł. Skorupski 36 M. Darmian 16 N. Casale 3 A. Theate 20 N. Zortea 19 L. Ferguson 4 T. Pobega 33 Juan Miranda 10 Bernardeschi 21 J. Odgaard 28 N. Cambiaghi Dự bị Parma 29 F. Carboni 19 E. Touré 40 E. Corvi 7 Ousmane Diallo 34 Diego Carlos 23 N. Elphege 20 M. Frigan 22 S. Ghidotti 47 Abdou Konate Bologna 41 M. Vitík 23 R. Alhassane 8 M. Amondarain 9 A. Dovbyk 17 O. El Azzouzi 91 R. Piccoli 25 M. Pessina 7 R. Orsolini 6 N. Moro Cập nhật đội hình lúc 23:32 07/11/2026

Parma Thống kê Bologna 31% Kiểm soát bóng 69% 11 Dứt điểm 33 2 Trúng đích 10 1 Phạt góc 15 11 Phạm lỗi 13 0 Việt vị 1 8 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật R. Orsolini Bologna 1 bàn A. Theate Bologna 1 bàn V. Sierro Parma 1 bàn N. Cambiaghi Bologna 1 kiến tạo · điểm 7.7 Bernardeschi Bologna Điểm 7.39 N. Zortea Bologna Điểm 7.2

Bologna đến sân Ennio Tardini với tinh thần của một đội đang chơi tự tin và bản lĩnh đã được kiểm chứng. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hiện đứng hạng 9 với 14 điểm. Ở chiều ngược lại, Parma đang chật vật ở nhóm cuối bảng và cần một kết quả tích cực trên sân nhà. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 08/11/2026.

Bologna giữ mạch phong độ cao

Bologna đang ở trạng thái rất tốt. Họ thắng liên tiếp 3 trận gần nhất, trước đó thua 1 trận và thắng trận xa nhất trong chuỗi 5 trận. Tính chung, đội khách thắng 4 và thua 1 trong 5 lần ra sân gần đây.

Chuỗi kết quả này cho thấy Bologna có sự ổn định cần thiết để chơi tốt khi xa nhà. Tinh thần của đội cũng được củng cố nhờ ba chiến thắng liên tiếp gần đây. Vì vậy, chuyến làm khách tại Parma là phép thử đúng nghĩa cho bản lĩnh của đội bóng này.

Parma tìm lại nhịp thắng

Phong độ của Parma kém ổn định hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1, hòa 1 và thua 3. Tín hiệu đáng chú ý là họ thắng ở trận mới nhất, sau khi hòa một trận và thua 3 trận trước đó.

Chiến thắng gần nhất có thể giúp Parma lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, họ vẫn cần chứng minh rằng đó là bước ngoặt chứ không phải kết quả đơn lẻ. Sân Ennio Tardini sẽ là nơi đội bóng này tìm cách duy trì mạch tích cực.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng phản ánh rõ sự chênh lệch phong độ giữa hai đội. Bologna đứng hạng 9 với 14 điểm, còn Parma xếp hạng 15 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 6 điểm.

Với Bologna, một chiến thắng sẽ củng cố vị trí ở nửa trên bảng. Với Parma, mỗi điểm số đều có giá trị để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Thế đối đầu cân bằng

Dù phong độ hiện tại nghiêng về Bologna, lịch sử gần đây giữa hai đội lại rất cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Parma thắng 2, hòa 1 và Bologna thắng 2.

Điều này cho thấy Parma hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ, bất kể vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng. Đối với Bologna, đây là lời nhắc rằng đội bóng sân nhà từng khiến họ phải trả giá.

Điểm then chốt của trận đấu

Câu hỏi lớn nhất là Bologna có tiếp tục duy trì bản lĩnh khi xa nhà hay không. Họ có phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và tinh thần tốt hơn. Parma lại có lợi thế sân nhà và động lực từ chiến thắng gần nhất.

Nhìn chung, Bologna được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chuỗi phong độ vượt trội và thứ hạng cao hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và nhu cầu điểm số của Parma hứa hẹn một trận đấu không dễ dàng cho đội khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Parma · 2 thắng 1 hòa Bologna · 2 thắng Bologna 0 - 1 Parma PAR Bologna 2 - 1 Parma BOL Parma 1 - 3 Bologna BOL Parma 2 - 0 Bologna PAR Bologna 0 - 0 Parma Hòa

Parma 5 trận gần nhất T H B B B 10 Trận 2-2-6 T-H-B 8 Ghi (TB 0.8) 15 Thủng lưới Bologna 5 trận gần nhất T T T B T 10 Trận 4-2-4 T-H-B 14 Ghi (TB 1.4) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 10 9 1 0 +16 28 T T T T T 2 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T 3 AS Roma 10 7 3 0 +18 24 T T H T H … 8 Napoli 10 4 2 4 +4 14 B T H B T 9 Bologna 10 4 2 4 +1 14 T T T B T 10 Torino 10 4 1 5 -2 13 B B T T T … 14 Lecce 10 3 0 7 -10 9 B B B T B 15 Parma 10 2 2 6 -7 8 T H B B B 16 Fiorentina 10 2 2 6 -8 8 T H B B B …