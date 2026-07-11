Parma 1-2 Bologna: Bologna giành chiến thắng
Bologna mang phong độ đáng nể đến sân Ennio Tardini của Parma với 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 08/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Parma tiếp đón Bologna.
- 7'VAR
Phút 7': Card upgrade confirmed — Abdoulaye Niakhate Ndiaye (Parma).
- 9'Thẻ đỏ
Phút 9': Abdoulaye Niakhate Ndiaye (Parma) nhận thẻ đỏ.
- 12'Parma ép sân
Cầm bóng: Parma 65% - 35% Bologna, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.
- 14'Thẻ vàng
Phút 14': José David Romero (Parma) nhận thẻ vàng (Foul).
- 20'Thẻ vàng
Phút 20': Nicolo Casale (Bologna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 22'Thay người
Phút 22' (Parma): El Bilal Toure vào sân thay José David Romero.
- 26'Thay người
Phút 26' (Bologna): Samuel Mbangula Tshifunda vào sân thay Juan Miranda.
- 26'Bologna ép sân
Cầm bóng: Parma 41% - 59% Bologna, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 0.
- 38'Bologna ép sân
Cầm bóng: Parma 33% - 67% Bologna, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 6; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 0.
- 42'Thẻ vàng
Phút 42': Mariano Troilo (Parma) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (Parma): Sascha Britschgi vào sân thay Benjamin Cremaschi.
- 45'Thay người
Phút 45' (Parma): Nesta Elphege vào sân thay Simone Lontani.
- 45'Thay người
Phút 45' (Bologna): Riccardo Orsolini vào sân thay Nadir Zortea.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Bologna ép sân
Cầm bóng: Parma 26% - 74% Bologna, dứt điểm 6 - 22 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 8; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 4 - 0.
- 53'BÀN THẮNG! Bologna (0-1)
Phút 53': Arthur Theate (Bologna) lập công (kiến tạo: Nicolo Cambiaghi). Tỷ số: 0 - 1.
- 54'VAR
Phút 54': Phạt đền bị hủy — Federico Bernardeschi (Bologna).
- 59'Thay người
Phút 59' (Bologna): Eivind Helland vào sân thay Nicolo Casale.
- 59'Thay người
Phút 59' (Bologna): Roberto Piccoli vào sân thay Jens Odgaard.
- 62'Bologna ép sân
Cầm bóng: Parma 28% - 72% Bologna, dứt điểm 7 - 28 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 0 - 11; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 7 - 1.
- 68'VAR
Phút 68': Phạt đền được công nhận — Nicolo Cambiaghi (Bologna).
- 72'Thẻ vàng
Phút 72': Enrico DelPrato (Parma) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 72'BÀN THẮNG! Bologna (0-2)
Phút 72': Riccardo Orsolini (Bologna) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.
- 75'Thay người
Phút 75' (Bologna): Martin Vitik vào sân thay Nicolo Cambiaghi.
- 76'Bologna ép sân
Cầm bóng: Parma 27% - 73% Bologna, dứt điểm 7 - 31 (trúng đích 1 - 9), phạt góc 0 - 13; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 7 - 1.
- 77'VAR
Phút 77': Phạt đền được công nhận — Giovanni Fabbian (Parma).
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': Martin Vitik (Bologna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 81'BÀN THẮNG! Parma (1-2)
Phút 81': Vincent Sierro (Parma) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.
- 82'Thay người
Phút 82' (Parma): Pontus Almqvist vào sân thay Giovanni Fabbian.
- 82'Thay người
Phút 82' (Parma): Christian Ordóñez vào sân thay Vincent Sierro.
- 88'Bologna ép sân
Cầm bóng: Parma 29% - 71% Bologna, dứt điểm 8 - 32 (trúng đích 2 - 10), phạt góc 0 - 14; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 8 - 1.
- KTKết thúc: Parma 1-2 Bologna
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 02:01 08/11/2026
Bologna đến sân Ennio Tardini với tinh thần của một đội đang chơi tự tin và bản lĩnh đã được kiểm chứng. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hiện đứng hạng 9 với 14 điểm. Ở chiều ngược lại, Parma đang chật vật ở nhóm cuối bảng và cần một kết quả tích cực trên sân nhà. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 08/11/2026.
Bologna giữ mạch phong độ cao
Bologna đang ở trạng thái rất tốt. Họ thắng liên tiếp 3 trận gần nhất, trước đó thua 1 trận và thắng trận xa nhất trong chuỗi 5 trận. Tính chung, đội khách thắng 4 và thua 1 trong 5 lần ra sân gần đây.
Chuỗi kết quả này cho thấy Bologna có sự ổn định cần thiết để chơi tốt khi xa nhà. Tinh thần của đội cũng được củng cố nhờ ba chiến thắng liên tiếp gần đây. Vì vậy, chuyến làm khách tại Parma là phép thử đúng nghĩa cho bản lĩnh của đội bóng này.
Parma tìm lại nhịp thắng
Phong độ của Parma kém ổn định hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1, hòa 1 và thua 3. Tín hiệu đáng chú ý là họ thắng ở trận mới nhất, sau khi hòa một trận và thua 3 trận trước đó.
Chiến thắng gần nhất có thể giúp Parma lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, họ vẫn cần chứng minh rằng đó là bước ngoặt chứ không phải kết quả đơn lẻ. Sân Ennio Tardini sẽ là nơi đội bóng này tìm cách duy trì mạch tích cực.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng phản ánh rõ sự chênh lệch phong độ giữa hai đội. Bologna đứng hạng 9 với 14 điểm, còn Parma xếp hạng 15 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 6 điểm.
Với Bologna, một chiến thắng sẽ củng cố vị trí ở nửa trên bảng. Với Parma, mỗi điểm số đều có giá trị để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.
Thế đối đầu cân bằng
Dù phong độ hiện tại nghiêng về Bologna, lịch sử gần đây giữa hai đội lại rất cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Parma thắng 2, hòa 1 và Bologna thắng 2.
Điều này cho thấy Parma hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ, bất kể vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng. Đối với Bologna, đây là lời nhắc rằng đội bóng sân nhà từng khiến họ phải trả giá.
Điểm then chốt của trận đấu
Câu hỏi lớn nhất là Bologna có tiếp tục duy trì bản lĩnh khi xa nhà hay không. Họ có phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và tinh thần tốt hơn. Parma lại có lợi thế sân nhà và động lực từ chiến thắng gần nhất.
Nhìn chung, Bologna được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chuỗi phong độ vượt trội và thứ hạng cao hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và nhu cầu điểm số của Parma hứa hẹn một trận đấu không dễ dàng cho đội khách.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)