Nhận định Parma vs Napoli - Serie A: Thử thách cho đội chủ nhà Napoli hành quân đến sân Stadio Ennio Tardini với mục tiêu kéo dài chuỗi 5 trận toàn thắng để bám đuổi ngôi đầu, đối đầu với một Parma đang khủng hoảng phong độ.

Trận đấu giữa Parma và Napoli diễn ra vào lúc 20:00 ngày 12/04/2026 tại sân vận động Stadio Ennio Tardini. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất quyết định cho mục tiêu của cả hai đội khi Napoli đang đua vô địch, còn Parma cần điểm để cải thiện vị trí ở giữa bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Napoli hiện đang là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Parma đang đứng ở vị trí thứ 13, một vị trí tương đối an toàn nhưng thiếu sự đột phá.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Napoli 2 65 Thắng 5 trận Parma 13 35 Hòa 3 trận, thua 2 trận

Phong độ đội chủ nhà Parma

Đội chủ sân Stadio Ennio Tardini đang trải qua giai đoạn khó khăn khi không thắng trong 5 trận gần nhất. Thống kê mùa này cho thấy Parma chỉ thắng 8 trong tổng số 31 trận đã chơi, trong đó có 3 trận thắng trên sân nhà. Khả năng ghi bàn là bài toán nan giải với đội bóng này khi họ chỉ đạt hiệu suất trung bình 0.7 bàn mỗi trận.

Phong độ đội khách Napoli

Ngược lại, Napoli đang thể hiện sức mạnh hủy diệt với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Đội bóng vùng Naples đã thắng 20 trận mùa này, ghi được 47 bàn thắng (trung bình 1.5 bàn/trận) và chỉ để thủng lưới 30 lần. Khả năng thi đấu xa nhà của Napoli cũng rất đáng nể với 9 chiến thắng trên sân khách.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng hẳn về phía Napoli. Cụ thể, Napoli giành được 3 chiến thắng và có 2 trận hòa. Đáng chú ý, ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 1/2026, hai đội đã chia điểm với tỷ số hòa không bàn thắng. Tuy nhiên, với phong độ thăng hoa hiện tại, Napoli được dự báo sẽ tạo ra nhiều khác biệt hơn.

15/01/2026: Napoli 0 - 0 Parma

19/05/2025: Parma 0 - 0 Napoli

01/09/2024: Napoli 2 - 1 Parma

01/02/2021: Napoli 2 - 0 Parma

20/09/2020: Parma 0 - 2 Napoli

Tình hình lực lượng

Parma

Đội chủ nhà gặp tổn thất không nhỏ khi thiếu vắng các trụ cột do chấn thương và thẻ phạt. Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của M. Pellegrino vì nhận đủ số thẻ vàng.

B. Cremaschi: Vắng mặt vì chấn thương

M. Frigan: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

M. Pellegrino: Vắng mặt vì án treo giò (thẻ vàng)

Napoli

Dù đang có phong độ cao nhưng Napoli cũng đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự khi hàng loạt ngôi sao dính chấn thương. Việc thiếu vắng chân sút chủ lực R. Lukaku sẽ là thử thách cho hàng công của huấn luyện viên Napoli.

David Neres: Chấn thương mắt cá

G. Di Lorenzo: Chấn thương đầu gối

R. Lukaku: Chấn thương hông

A. Rrahmani: Chấn thương gân kheo

A. Vergara: Chấn thương bàn chân

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Napoli vượt trội về mọi chỉ số từ vị trí bảng xếp hạng đến hiệu suất ghi bàn. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, chiều sâu đội hình vẫn cho phép đội khách áp đặt lối chơi. Parma với lợi thế sân nhà có thể sẽ chọn cách chơi lùi sâu để tìm kiếm một trận hòa, giống như cách họ đã làm trong hai lần đối đầu gần nhất.

Các chuyên gia nhận định khả năng thắng của Napoli và khả năng hòa là cân bằng (50-50%). Với hàng công không quá bùng nổ của cả hai bên gần đây, trận đấu khó có thể xuất hiện nhiều bàn thắng.

Dự đoán kết quả: Napoli thắng hoặc hòa.