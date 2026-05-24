Nhận định Parma vs Sassuolo - Serie A: Thử thách cho hàng công chủ nhà Với hiệu suất ghi bàn chỉ 0,7 bàn mỗi trận, Parma đối mặt với nhiều khó khăn khi tiếp đón Sassuolo vào lúc 20h00 ngày 24/05/2026 tại Stadio Ennio Tardini.

Trận đấu giữa Parma và Sassuolo diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đã trải qua 37 trận đấu tại Serie A mùa này. Với 49 điểm có được, Sassuolo đang nắm giữ lợi thế nhất định so với chủ nhà Parma, đội hiện đứng thứ 13 với 42 điểm trên bảng xếp hạng.

Cuộc đối đầu tại Stadio Ennio Tardini mang ý nghĩa quan trọng trong việc phân định vị trí ở nhóm giữa bảng xếp hạng khi mùa giải đang đi về những vòng đấu cuối. Sassuolo hiện xếp vị trí thứ 11, trong khi Parma nỗ lực cải thiện thứ hạng 13 của mình.

Phong độ và thống kê hiện tại

Sassuolo bước vào trận đấu này với phong độ trung bình. Trong 5 trận gần nhất, họ giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Điểm tựa của đội khách nằm ở hàng công với hiệu suất trung bình 1,2 bàn mỗi trận, tương đương 46 bàn thắng sau 37 vòng đấu. Tuy nhiên, hàng thủ của họ cũng để lọt lưới tới 49 bàn.

Ngược lại, Parma đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc khi giành chiến thắng ở 2 vòng đấu gần nhất, dù trước đó họ phải nhận chuỗi 3 thất bại liên tiếp. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của đội chủ sân Stadio Ennio Tardini đang là vấn đề nan giải khi họ chỉ đạt trung bình 0,7 bàn mỗi trận, con số thấp nhất trong nhóm đối thủ cùng khu vực bảng xếp hạng.

Đội bóng Vị trí Số điểm Bàn thắng/Bàn thua Sassuolo 11 49 46/49 Parma 13 42 27/46

Lịch sử đối đầu và yếu tố tâm lý

Nhìn vào lịch sử 5 lần gặp nhau gần nhất, Sassuolo đang chiếm ưu thế nhẹ với 2 chiến thắng, trong khi Parma có 1 lần được hưởng niềm vui trọn vẹn. Hai đội đã cầm chân nhau 2 lần với cùng tỷ số 1-1, cho thấy sự cân bằng nhất định khi chạm trán trực tiếp.

03/01/2026: Sassuolo 1 - 1 Parma

03/08/2023: Parma 1 - 0 Sassuolo

01/08/2021: Parma 0 - 3 Sassuolo

16/05/2021: Parma 1 - 3 Sassuolo

17/01/2021: Sassuolo 1 - 1 Parma

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Cả hai huấn luyện viên đều đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải do chấn thương kéo dài. Phía Parma chắc chắn sẽ thiếu vắng A. Bernabe do chấn thương cơ, N. Elphege gặp vấn đề ở đùi và J. Ondrejka bị chấn thương chân. Khả năng ra sân của các trụ cột như B. Cremaschi, M. Frigan và G. Oristanio vẫn còn bỏ ngỏ vì chấn thương đầu gối.

Đội khách Sassuolo cũng chịu tổn thất khi D. Boloca vắng mặt vì chấn thương cơ, cùng bộ đôi F. Cande và E. Pieragnolo chưa thể trở lại do chấn thương đầu gối. Ngoài ra, khả năng thi đấu của J. Idzes và S. Walukiewicz vẫn cần được đánh giá thêm trước giờ bóng lăn.

Dự đoán kết quả

Dựa trên các chỉ số thống kê, Sassuolo được đánh giá có khả năng giành kết quả thuận lợi cao hơn. Với tỷ lệ dự đoán hòa và khách thắng đều ở mức 45%, kịch bản đội khách có điểm tại Stadio Ennio Tardini là rất khả quan. Trận đấu được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng từ phía đội chủ nhà Parma.