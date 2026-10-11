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Nhận định PEC Zwolle vs Cambuur: Cả hai cùng khát thắng

Văn Thể11/10/2026 14:59

Cả PEC Zwolle và Cambuur đều đang rất cần một kết quả tích cực nhằm giải tỏa áp lực sau chuỗi trận thiếu ổn định, hứa hẹn màn so tài căng thẳng ở vòng đấu này.

Cả PEC Zwolle và Cambuur đều bước vào màn chạm trán sắp tới với tâm thế cần một kết quả tích cực sau chuỗi ngày thi đấu không như ý. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động MAC³PARK Stadion, nơi đội chủ nhà tìm kiếm sự bứt phá trước đối thủ bám sát trên bảng tổng sắp.

Áp lực điểm số trên bảng xếp hạng

Tình cảnh hiện tại phản ánh rõ nét sự chật vật của cả hai đội ở giai đoạn này. Cambuur đang xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm. Trong khi đó, PEC Zwolle bám đuổi ngay phía sau khi đứng hạng 16 với 4 điểm.

Cách biệt mong manh chỉ đúng 1 điểm giữa đôi bên khiến tính chất của trận so tài trên sân MAC³PARK Stadion trở nên vô cùng quan trọng. Một kết quả thuận lợi lúc này không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần về điểm số, mà còn là liều thuốc tinh thần cần thiết để cắt đứt chuỗi phong độ ảm đạm.

Phong độ đối lập nhưng cùng chung sự bất ổn

Nhìn vào 5 trận đấu gần nhất, thành tích của PEC Zwolle là 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Đội chủ nhà từng phải trải qua chuỗi trận nghèo nàn khi nhận 2 thất bại liên tiếp, tiếp tục hòa 1 trận rồi lại trắng tay thêm 1 trận. Dẫu vậy, tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi họ vừa có được chiến thắng ở lần ra sân gần nhất, qua đó tìm lại được cảm giác hân hoan trước khán giả nhà.

Ở chiều ngược lại, Cambuur thể hiện bức tranh phong độ có phần đi xuống theo thời gian. Trong 5 trận gần nhất, họ giành được 1 chiến thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận. Đáng chú ý, sau chuỗi bất bại ngắn ngủi với 1 trận hòa, 1 trận thắng và 1 trận hòa, Cambuur lại trượt dốc khi liên tiếp nhận 2 thất bại ở 2 trận đấu gần đây nhất. Cơn khát điểm đang đè nặng lên các cầu thủ đội khách.

Tương quan đối đầu và nhận định thế trận

Lịch sử chạm trán gần đây mang lại điểm tựa tâm lý nhất định cho PEC Zwolle. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội cho thấy ưu thế nhỉnh hơn thuộc về PEC Zwolle với 3 chiến thắng, trong khi Cambuur giành được 2 chiến thắng và đôi bên chưa từng chia điểm ở chuỗi trận này.

Dưới góc độ chuyên môn, sự tương đồng về phong độ thiếu ổn định nhiều khả năng sẽ biến cuộc so tài thành một thế trận chặt chẽ và thận trọng. PEC Zwolle nắm trong tay lợi thế sân bãi cùng sự hưng phấn từ chiến thắng vừa qua, nhưng quyết tâm chặn đứng đà sa sút của Cambuur hứa hẹn sẽ mang đến màn giằng co không khoan nhượng cho tới những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
PEC Zwolle · 3 thắng0 hòaCambuur · 2 thắng
23/07/2022
PEC Zwolle
3 - 1
Cambuur
PZ
13/02/2022
Cambuur
3 - 4
PEC Zwolle
PZ
07/11/2021
PEC Zwolle
1 - 2
Cambuur
CAM
24/07/2021
PEC Zwolle
2 - 1
Cambuur
PZ
01/08/2020
Cambuur
2 - 0
PEC Zwolle
CAM
PEC Zwolle
5 trận gần nhất
BBHBT
7
Trận
1-1-5
T-H-B
6
Ghi (TB 0.9)
20
Thủng lưới
Cambuur
5 trận gần nhất
HTHBB
7
Trận
1-2-4
T-H-B
10
Ghi (TB 1.4)
19
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord8620+2020TTTTH
2PSV Eindhoven8611+1619TBTTT
3AZ Alkmaar8611+1019BTHTT
13Telstar7124-75BHBHB
14Cambuur7124-95HTHBB
15Utrecht7124-135BTHBH
16PEC Zwolle7115-144BBHBT
17ADO Den Haag7025-102HBBHB
Tình hình lực lượng
PEC Zwolle
F. Krastev (Achilles Tendon Injury)
Y. Namli (Knee Injury)
I. Cissoko (Injury)
R. Thomas (Injury)
F. Krastev (Achilles Tendon Injury)
Y. Namli (Knee Injury)
I. Cissoko (Injury)
R. Thomas (Injury)
Cambuur
W. Asselman (Injury)
D. Visser (Knee Injury)
N. Binder (Injury)
W. Asselman (Injury)
D. Visser (Knee Injury)
N. Binder (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định PEC Zwolle vs Cambuur: Cả hai cùng khát thắng
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