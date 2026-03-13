Nhận định PEC Zwolle vs Groningen - Eredivisie 02:00 ngày 14/03 PEC Zwolle đối đầu Groningen tại IJsseldelta Stadion trong trận cầu tâm điểm ở nửa sau bảng xếp hạng Eredivisie, nơi cả hai đội đều khao khát điểm số để bứt phá.

Vào lúc 02:00 ngày 14/03/2026, sân vận động IJsseldelta Stadion sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa PEC Zwolle và Groningen trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie). Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ khi họ đang nằm ở nhóm giữa và cuối bảng xếp hạng, rất cần những kết quả tích cực để đảm bảo vị trí an toàn cho giai đoạn còn lại của mùa giải.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Groningen đang đứng thứ 10 với 34 điểm sau 26 vòng đấu. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội bóng này đang ở mức báo động khi họ đã để thua tới 4 trong 5 trận đấu gần nhất (thắng 1, thua 4). Việc liên tiếp đánh rơi điểm số đã khiến Groningen dần bị tụt lại trong cuộc đua giành vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng.

Phía bên kia chiến tuyến, chủ nhà PEC Zwolle đang xếp ở vị trí thứ 13 với 29 điểm. Đội bóng này cũng đang trải qua chuỗi trận đầy khó khăn khi không biết đến mùi chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, bao gồm 3 trận hòa và 2 trận thua. Khoảng cách 5 điểm giữa hai đội khiến trận đối đầu trực tiếp này trở nên vô cùng căng thẳng.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Groningen 10 34 Thắng 1, Thua 4 PEC Zwolle 13 29 Hòa 3, Thua 2

Phân tích PEC Zwolle (Chủ nhà)

PEC Zwolle đã thi đấu tổng cộng 26 trận mùa này với thành tích 7 thắng, 8 hòa và 11 thua. Đáng chú ý, họ có xu hướng thi đấu tốt hơn trên sân nhà khi giành được 6 trong tổng số 7 chiến thắng tại IJsseldelta Stadion. Hiệu suất ghi bàn của đội chủ nhà đạt mức 1.3 bàn/trận (ghi 35 bàn), nhưng hàng phòng ngự lại đang là nỗi lo lớn khi để thủng lưới tới 51 bàn, trung bình nhận 2.0 bàn thua mỗi trận.

Phân tích Groningen (Đội khách)

Groningen sở hữu các thông số cân bằng hơn với 10 chiến thắng, 4 trận hòa và 12 trận thua sau 26 vòng. Họ ghi được 36 bàn và cũng để lọt lưới 36 bàn (trung bình 1.4 bàn/trận). Trên sân khách, Groningen đã giành được 5 chiến thắng nhưng cũng phải nhận tới 7 thất bại, cho thấy phong độ hành quân xa nhà của họ không thực sự ổn định.

Lịch sử đối đầu: Những trận cầu bất phân thắng bại

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, có tới 4 trận kết thúc với tỷ số hòa. Trận đấu duy nhất có phân thắng bại là chiến thắng 2-0 nghiêng về PEC Zwolle vào tháng 5/2025. Kết quả hòa 2-2 ở lượt đi mùa giải này (23/11/2025) cho thấy sự kịch tính mỗi khi hai cái tên này đối đầu.

23/11/2025: Groningen 2 - 2 PEC Zwolle

18/05/2025: PEC Zwolle 2 - 0 Groningen

08/12/2024: Groningen 0 - 0 PEC Zwolle

05/08/2023: PEC Zwolle 0 - 0 Groningen

20/02/2022: PEC Zwolle 1 - 1 Groningen

Tình hình lực lượng

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với những tổn thất đáng kể về mặt nhân sự do chấn thương, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng triển khai chiến thuật của các huấn luyện viên.

PEC Zwolle

S. Lagsir: Vắng mặt vì chấn thương cơ

J. Monteiro: Vắng mặt vì chấn thương cơ

J. Schendelaar: Vắng mặt vì chấn thương đùi

D. Voute: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

D. van der Haar: Vắng mặt vì chấn thương cổ chân

Groningen

M. Hoekstra: Vắng mặt vì chấn thương

S. Resink: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

T. Hernes: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ

E. Vaessen: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ

O. Zawada: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Dựa trên các số liệu thống kê và tình hình thực tế, PEC Zwolle đang có lợi thế nhất định nhờ được thi đấu trên sân nhà IJsseldelta Stadion. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng cho đội chủ nhà là 45%, trong khi khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa cũng ở mức cao là 45%. Chỉ có 10% cơ hội giành trọn 3 điểm cho đội khách Groningen.

Trận đấu được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng (dưới 2.5 bàn) khi cả hai đội đều đang gặp những vấn đề về phong độ và thiếu vắng các trụ cột. Lựa chọn an toàn cho trận đấu này có thể là phương án chủ nhà thắng hoặc hòa.