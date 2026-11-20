Nhận định Philippines U17 vs Afghanistan U17: Chủ nhà tìm lại chiến thắng Philippines U17 đang cần một cú hích về phong độ sau khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Trận gặp Afghanistan U17 diễn ra lúc 15h30 ngày 20/11/2026.

Philippines U17 đang cần một cú hích về phong độ. Đội bóng này mới thắng 1 trong 5 trận gần nhất và chỉ có thể tìm lại niềm tin bằng một kết quả tích cực trước Afghanistan U17 vào lúc 15h30 ngày 20/11/2026.

Philippines U17 cần phá vỡ chuỗi trận khó khăn

Trong 5 trận gần nhất, Philippines U17 thua 4 trận và thắng 1 trận. Chiến thắng duy nhất của họ nằm ở trận thứ ba tính ngược từ hiện tại. Sau đó, đội bóng này lại nối tiếp bằng hai trận thua liên tiếp.

Chuỗi kết quả ấy cho thấy Philippines U17 đang thiếu sự ổn định ở cả hai đầu sân. Vì vậy, điều họ cần trước mắt không chỉ là ba điểm mà còn là sự tự tin để thi đấu mạch lạc hơn. Một khởi đầu chắc chắn, hạn chế sai sót trong những phút đầu, sẽ giúp họ tránh rơi vào thế phải đuổi bám.

Afghanistan U17 có phong độ nhỉnh hơn nhưng chưa ổn định

Afghanistan U17 thắng 3 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Như vậy, tỷ lệ thắng của họ cao hơn rõ rệt so với đối thủ.

Tuy nhiên, trận đấu gần đây nhất của đội bóng này lại là một thất bại. Trước đó, họ có hai chiến thắng liên tiếp, rồi thua một trận, và thắng trận xa nhất trong chuỗi 5 trận. Phong độ của Afghanistan U17 vì thế có nhiều thăng trầm, dù xu hướng chung vẫn khá hơn Philippines U17.

Lần gặp gần nhất nghiêng về Afghanistan U17

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây, và Afghanistan U17 là bên giành chiến thắng. Philippines U17 chưa thắng hay hòa trong lần chạm trán đó.

Dù vậy, một trận đấu duy nhất chưa đủ để kết luận về xu hướng giữa hai đội. Kết quả này chủ yếu gợi ý rằng Philippines U17 có thêm lý do để quyết tâm sửa sai.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt phong độ, Afghanistan U17 đang được đánh giá cao hơn. Ngược lại, Philippines U17 có động lực lớn để chấm dứt chuỗi kết quả không như ý. Với một đội đang thua nhiều hơn thắng, sự kỷ luật và tập trung trong từng pha bóng sẽ quyết định họ có thể làm khó đối thủ hay không.

Afghanistan U17 sẽ muốn xóa đi cảm giác thất vọng từ trận gần nhất bằng cách duy trì sự chắc chắn đã giúp họ thắng 3 trong 5 trận. Nếu giữ được nhịp độ ổn định, họ hoàn toàn có thể tiếp tục lợi thế tâm lý từ lần gặp trước.

Nhận định

Xét tổng thể phong độ và kết quả lần gặp gần nhất, Afghanistan U17 nhỉnh hơn về mặt tâm lý. Tuy vậy, một đội đang cần chiến thắng như Philippines U17 có thể tạo ra khác biệt nếu tìm lại sự tự tin sớm. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa một đội cần bật dậy và một đội muốn giữ nhịp đi lên.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Philippines U17 · 0 thắng 0 hòa Afghanistan U17 · 1 thắng Philippines U17 0 - 8 Afghanistan U17 AU

Philippines U17 5 trận gần nhất B B T B B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới Afghanistan U17 5 trận gần nhất B T T B T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 5 Thủng lưới