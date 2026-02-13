Nhận định Pisa vs AC Milan - Serie A AC Milan đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân của đội bóng áp chót Pisa để áp sát ngôi đầu bảng Serie A, trong bối cảnh đội chủ nhà đang khủng hoảng lực lượng trầm trọng.

Trận đấu giữa Pisa và AC Milan trong khuôn khổ Serie A sẽ diễn ra lúc 02h45 ngày 14/02/2026 tại sân vận động Arena Garibaldi. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất quyết định đối với cả hai đầu bảng xếp hạng: AC Milan cần điểm để đua vô địch, trong khi Pisa đang nỗ lực tìm kiếm tia hy vọng trụ hạng.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Hiện tại, AC Milan đang cho thấy sức mạnh của một ứng cử viên vô địch khi đứng thứ 2 với 50 điểm sau 23 trận đấu. Đội bóng sọc đỏ đen sở hữu phong độ ổn định với 3 trận thắng và 2 trận hòa trong 5 vòng đấu gần nhất. Đặc biệt, Milan đang là đội bóng cực kỳ bản lĩnh trên sân khách khi chưa phải nhận bất kỳ trận thua nào sau 12 chuyến hành quân xa nhà mùa này.

Ngược lại, Pisa đang chìm sâu trong khủng hoảng. Với vị trí thứ 19 và chỉ vỏn vẹn 15 điểm sau 24 trận, đội chủ nhà gần như không thể tìm thấy lối thoát. Phong độ 5 trận gần nhất của Pisa cũng rất đáng báo động với 2 trận thua và 3 trận hòa. Hiệu suất thắng trận của họ tại Serie A năm nay chỉ dừng lại ở con số 1 trận duy nhất.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) AC Milan 2 50 Thắng 3, Hòa 2 Pisa 19 15 Hòa 3, Thua 2

Thống kê hiệu số và lối chơi

Hàng công của AC Milan đang vận hành hiệu quả với trung bình 1,7 bàn thắng mỗi trận (tổng cộng 38 bàn). Điểm tựa lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Milan chính là hàng phòng ngự thép khi mới chỉ để lọt lưới 17 bàn, ít hơn nhiều so với mặt bằng chung của giải đấu.

Phía bên kia chiến tuyến, Pisa đang sở hữu hàng thủ tệ thứ hai giải đấu khi đã nhận tới 40 bàn thua (trung bình 1,7 bàn/trận). Trong khi đó, các tiền đạo của họ lại tỏ ra quá vô duyên trước khung thành đối phương với hiệu suất chỉ 0,8 bàn/trận. Việc phải đối đầu với hàng thủ chắc chắn của Milan sẽ là thử thách cực đại cho hàng công yếu kém của Pisa.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Trong lần chạm trán gần nhất vào tháng 10/2025, hai đội đã chia điểm trong một trận cầu kịch tính với tỷ số 2-2. Tuy nhiên, ở lần tái đấu này, Pisa đang chịu tổn thất nặng nề về nhân sự. M. Marin chắc chắn vắng mặt do nhận đủ thẻ vàng. Danh sách chấn thương của đội chủ nhà còn có R. Albiol, D. Denoon, A. Semper và I. Vural, tất cả đều đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do các vấn đề về đầu gối và mắt cá chân.

AC Milan cũng không có được đội hình mạnh nhất khi S. Gimenez vắng mặt vì chấn thương mắt cá chân và A. Saelemaekers gặp vấn đề về cơ bắp. Dẫu vậy, với chiều sâu đội hình vượt trội, những thiếu vắng này không được dự báo sẽ ảnh hưởng quá lớn đến lối chơi chung của Rossoneri.

Dự đoán kết quả

Dựa trên các phân tích chuyên sâu, AC Milan được đánh giá có khả năng giành chiến thắng cao hơn hẳn. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng của đội khách là 45%, trong khi khả năng hai đội chia điểm cũng là 45%. Pisa chỉ có khoảng 10% cơ hội tạo nên bất ngờ.

Dự đoán: AC Milan thắng hoặc Hòa.