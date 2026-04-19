Nhận định Pisa vs Genoa - Serie A: Thử thách cực đại cho đội cuối bảng Pisa nỗ lực tìm kiếm tia hy vọng trụ hạng trong cuộc tiếp đón Genoa tại vòng 33 Serie A. Phân tích chi tiết phong độ, lực lượng và dự đoán kết quả trận đấu lúc 23h00 ngày 19/04.

Trận đối đầu giữa Pisa và Genoa tại sân vận động Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani diễn ra trong bối cảnh trái ngược hoàn toàn về mặt mục tiêu. Trong khi đội chủ nhà Pisa đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng và đối mặt với nguy cơ xuống hạng hiện hữu, Genoa lại đang duy trì một vị trí ổn định ở nhóm giữa bảng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và động lực thi đấu

Hiện tại, Pisa đang đứng vị trí thứ 20 - vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng Serie A với chỉ 18 điểm sau 32 vòng đấu. Khoảng cách để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ đang ngày càng trở nên xa vời đối với đội bóng này. Ngược lại, Genoa đang xếp thứ 14 với 36 điểm, một vị trí tương đối an toàn để họ có thể thi đấu với tâm lý thoải mái hơn.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Genoa 14 36 Thắng 3 trận, thua 2 trận Pisa 20 18 Thắng 1 trận, thua 4 trận

Phân tích phong độ và thống kê chuyên môn

Pisa: Hàng công bế tắc, hàng thủ mong manh

Đội chủ nhà đang trải qua một mùa giải vô cùng khó khăn. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng và phải nhận tới 4 thất bại. Hiệu suất ghi bàn của Pisa đang ở mức báo động với trung bình chỉ 0,7 bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ lại để lọt lưới trung bình 1,8 bàn/trận.

Thành tích sân nhà: Thắng 2, Hòa 4, Thua 10.

Tổng số bàn thắng/thua: 23/58.

Genoa: Sự ổn định cần thiết

Genoa cho thấy sự khởi sắc nhất định khi thắng 3 trong 5 vòng đấu gần đây. Dù thành tích sân khách không quá ấn tượng với 3 chiến thắng sau 16 trận, nhưng sự vững chãi trong lối chơi giúp họ trở thành đối thủ khó chịu đối với bất kỳ đội bóng nào ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Thống kê bàn thắng: Ghi được 38 bàn (trung bình 1,2 bàn/trận).

Hàng phòng ngự: Thủng lưới 45 bàn (trung bình 1,4 bàn/trận).

Lịch sử đối đầu: Những trận cầu chặt chẽ

Số liệu thống kê từ 3 lần gặp nhau gần nhất cho thấy sự cân bằng và thực dụng trong lối chơi của cả hai đội. Đặc biệt, các trận đấu này thường xuyên kết thúc với rất ít bàn thắng được ghi:

Ngày 03/01/2026: Genoa 1 - 1 Pisa

Ngày 28/01/2023: Genoa 0 - 0 Pisa

Ngày 29/08/2022: Pisa 0 - 1 Genoa

Tình hình lực lượng và tổn thất nhân sự

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với những tổn thất đáng kể về mặt đội hình, đặc biệt là đội khách Genoa.

Danh sách vắng mặt của Pisa

D. Denoon: Vắng mặt vì chấn thương cổ chân.

M. Marin: Vắng mặt vì chấn thương.

Danh sách vắng mặt của Genoa

Genoa sẽ mất đi những quân bài quan trọng nơi tuyến giữa do án treo giò:

M. E. Ellertsson: Vắng mặt vì thẻ đỏ.

M. Frendrup: Vắng mặt vì nhận đủ số thẻ vàng.

R. Malinovskyi: Vắng mặt vì nhận đủ số thẻ vàng.

M. Cornet và B. Norton-Cuffy: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ do chấn thương đùi.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Dù vắng mặt một số trụ cột như Malinovskyi và Frendrup, Genoa vẫn được đánh giá cao hơn nhờ cấu trúc đội hình ổn định và phong độ tốt hơn hẳn so với đội chủ nhà. Pisa buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng nếu muốn nuôi hy vọng trụ hạng, nhưng đây cũng chính là kẽ hở để Genoa khai thác bằng những tình huống phản công nhanh.

Dựa trên các chỉ số thống kê, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ. Tỷ lệ dự đoán cho thấy cơ hội thắng của Genoa và một kết quả hòa là ngang nhau (50%). Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho đội khách là kịch bản khả thi nhất tại Arena Garibaldi.

Dự đoán kết quả: Genoa thắng hoặc hòa.