Nhận định Pisa vs Torino - Serie A: Cuộc chiến sinh tồn tại Arena Garibaldi Pisa đối đầu Torino trong bối cảnh đội chủ nhà đang đứng trước nguy cơ xuống hạng. Với phong độ ổn định hơn, Torino được kỳ vọng sẽ giành kết quả thuận lợi ngay trên sân khách.

Vào lúc 23h00 ngày 05/04/2026, sân vận động Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani sẽ chứng kiến cuộc đối đầu quan trọng giữa Pisa và Torino trong khuôn khổ Serie A. Trong khi Pisa đang chật vật ở vị trí áp chót bảng xếp hạng, Torino lại cho thấy sự ổn định cần thiết để duy trì một vị trí an toàn ở khu vực giữa bảng.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Pisa đang đứng thứ 19 với chỉ 18 điểm sau 30 vòng đấu. Đội bóng này đang trải qua một mùa giải vô cùng khó khăn khi chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng kể từ đầu mùa. Hiệu số bàn thắng bại của họ cũng rất đáng báo động với 23 bàn thắng ghi được nhưng để lọt lưới tới 54 bàn.

Ngược lại, Torino đang xếp thứ 14 với 33 điểm. Đội bóng thành Turin đã có 9 chiến thắng, 6 trận hòa và 15 trận thua. Dù không quá bùng nổ, nhưng khoảng cách 15 điểm so với nhóm xuống hạng giúp các cầu thủ khách có tâm lý thoải mái hơn nhiều so với đối thủ của mình.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Torino 14 33 Thắng 2, Thua 3 Pisa 19 18 Thắng 1, Thua 4

Phân tích phong độ và lối chơi

Pisa: Điểm tựa sân nhà liệu có đủ?

Phong độ của Pisa trong 5 trận gần nhất là vô cùng nghèo nàn khi họ để thua tới 4 trận. Điểm yếu lớn nhất của đội bóng này nằm ở hàng thủ khi trung bình mỗi trận họ để thủng lưới 1.8 bàn. Trên hàng công, hiệu suất 0.8 bàn/trận là quá thấp để có thể hy vọng vào những màn lội ngược dòng.

Torino: Sự lỳ lợm của đội khách

Torino cho thấy họ là một đội bóng không dễ bị đánh bại. Trong 30 trận đã đấu, họ ghi được 34 bàn thắng. Dù cũng để lọt lưới 53 bàn, nhưng khả năng tận dụng cơ hội của Torino tốt hơn hẳn so với Pisa. Đặc biệt, Torino đã có được 3 chiến thắng và 4 trận hòa mỗi khi phải hành quân xa nhà mùa này.

Lịch sử đối đầu và lực lượng

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Torino đang chiếm ưu thế với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Trận đấu lượt đi mùa này kết thúc với tỷ số hòa 2-2 kịch tính. Điều này cho thấy dù ở vị trí thấp hơn, Pisa vẫn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ nếu chơi đúng phong độ.

Tình hình lực lượng:

Đội chủ nhà chịu tổn thất lớn khi R. Durosinmi bị treo giò do thẻ đỏ. Ngoài ra, D. Denoon (chấn thương mắt cá), M. Marin (chấn thương) và I. Vural (chấn thương đầu gối) chắc chắn vắng mặt. S. Iling Junior và Lorran cũng không góp mặt do quyết định của ban huấn luyện. Torino: Đội khách cũng gặp khó khăn về nhân sự khi chân sút chủ lực D. Zapata vắng mặt vì chấn thương đùi. Z. Savva bị chấn thương đầu gối, trong khi khả năng ra sân của Z. Aboukhlal vẫn còn bỏ ngỏ do vấn đề về cơ bắp.

Nhận định và dự đoán

Dựa trên các chỉ số thống kê và tình hình lực lượng hiện tại, Torino được đánh giá cao hơn với 45% khả năng giành chiến thắng. Tỷ lệ hòa cũng ở mức 45%, trong khi cơ hội thắng của Pisa chỉ vỏn vẹn 10%. Với việc cả hai đội đều thiếu vắng các trụ cột trên hàng công, đây có thể là một trận đấu không có quá nhiều bàn thắng.

Nhiều khả năng Torino sẽ lựa chọn lối chơi kiểm soát để tận dụng sự nôn nóng của Pisa. Một kết quả hòa hoặc thắng sát nút cho đội khách là kịch bản dễ xảy ra nhất tại Arena Garibaldi.

Cập nhật đội hình lúc 22:31 05/04/2026

Đội hình chính thức

Pisa

Sơ đồ: 3-4-1-2

HLV: Oscar Hiljemark

Đội hình xuất phát:

1. Adrian Šemper (G)

4. Antonio Caracciolo (D)

33. Arturo Calabresi (D)

5. Simone Canestrelli (D)

7. Mehdi Léris (M)

8. Malthe Højholt (M)

20. Michel Aebischer (M)

3. Samuele Angori (M)

10. Matteo Tramoni (F)

32. Stefano Moreo (F)

9. Henrik Wendel Meister (F)

Dự bị:

39. Raúl Albiol

35. Felipe Loyola

22. Simone Scuffet

23. Calvin Stengs

36. Gabriele Piccinini

81. Filip Stojilković

12. Nícolas

14. Ebenezer Akinsanmiro

15. Idrissa Touré

42. Brando Bettazzi

2. Rosen Bozhinov

11. Juan Cuadrado

26. Francesco Coppola

Torino

Sơ đồ: 3-4-1-2

HLV: Leonardo Colucci

Đội hình xuất phát:

1. Alberto Paleari (G)

23. Saúl Coco (D)

44. Ardian Ismajli (D)

77. Enzo Ebosse (D)

16. Marcus Pedersen (M)

66. Gvidas Gineitis (M)

4. Matteo Prati (M)

33. Rafael Obrador (M)

10. Nikola Vlašić (F)

18. Giovanni Simeone (F)

17. Sandro Kulenović (F)

Dự bị: