Nhận định Pohang Steelers vs Gamba Osaka: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Gamba Osaka còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 3 với 7 điểm, trước Pohang Steelers đang ở hạng 15. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 04/11/2026.

Gamba Osaka còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu và chuyến làm khách trước Pohang Steelers là dịp để đội bóng này củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. Hiện Gamba Osaka đứng hạng 3 với 7 điểm, trong khi chủ nhà Pohang Steelers đứng hạng 15 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 04/11/2026 trên sân Pohang Steel Yard.

Gamba Osaka giữ lợi thế ở bảng xếp hạng

Khoảng cách trên bảng xếp hạng đang nghiêng về đội khách. Gamba Osaka có 7 điểm và nằm ở vị trí thứ 3, tức vẫn bám sát nhóm đầu bảng. Ngược lại, Pohang Steelers đang ở hạng 15 với 0 điểm, một xuất phát rất khó khăn.

Với đội khách, đây là cơ hội để tiếp tục tích lũy điểm và duy trì sức ép lên các đối thủ phía trên. Với chủ nhà, trận đấu là cơ hội để kéo mình ra khỏi nhóm cuối bảng ngay trên sân nhà.

Phong độ: cả hai cùng khó thắng

Trong 5 trận gần nhất, Pohang Steelers chưa thắng trận nào, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Chuỗi trận này cho thấy chủ nhà chưa tìm được đường đến chiến thắng, dù không dễ bị đánh bại hoàn toàn.

Gamba Osaka có phong độ ổn định hơn về mặt kết quả. Họ thắng 1 trận và hòa 4 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, đồng thời hòa ở cả 3 trận mới nhất. Điều đáng chú ý là đội khách chưa nếm thất bại trong chuỗi này, nhưng cũng chưa chuyển hóa được nhiều trận hòa thành chiến thắng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, hai đội chưa phân thắng bại rõ ràng: 1 trận hòa và 1 trận Gamba Osaka thắng, Pohang Steelers chưa thắng trận nào. Con số này nghiêng nhẹ về đội khách, dù mẫu so sánh còn nhỏ.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội đều đang hòa nhiều, nên khả năng nằm ở việc đội nào kiên nhẫn và tận dụng cơ hội tốt hơn. Gamba Osaka có lợi thế tâm lý nhờ vị trí trên bảng xếp hạng và chuỗi trận không thua. Pohang Steelers chơi trên sân nhà, cần một kết quả tích cực để phá vỡ chuỗi trận chưa thắng.

Nhìn chung, Gamba Osaka được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thứ hạng, số điểm và phong độ. Tuy vậy, thành tích hòa liên tiếp của đội khách cho thấy họ vẫn cần sự sắc bén hơn ở khâu dứt điểm nếu muốn bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Pohang Steelers · 0 thắng 1 hòa Gamba Osaka · 1 thắng Gamba Osaka 2 - 1 Pohang Steelers GO Pohang Steelers 1 - 1 Gamba Osaka Hòa

Pohang Steelers 5 trận gần nhất H B H H B 3 Trận 0-0-3 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 8 Thủng lưới Gamba Osaka 5 trận gần nhất H H H T H 4 Trận 3-1-0 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 4 4 0 0 +5 12 T T T T 2 Kashima 3 3 0 0 +10 9 T T T 3 Gamba Osaka 3 2 1 0 +5 7 H T T T 4 Kashiwa Reysol 4 2 1 1 +5 7 T H T B … 14 Ratchaburi 4 0 1 3 -4 1 B H B B 15 Pohang Steelers 3 0 0 3 -7 0 B B B 16 Newcastle Jets 4 0 0 4 -13 0 B B B B