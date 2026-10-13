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Nhận định Pohang Steelers vs Johor Darul Takzim FC: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể13/10/2026 12:17

Pohang Steelers đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Johor Darul Takzim FC 1 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 17h00 ngày 13/10/2026 tại Pohang Steel Yard.

Pohang Steelers đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Johor Darul Takzim FC là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Hiện Pohang Steelers xếp hạng 14 với 0 điểm, kém đối thủ đúng 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 13/10/2026 trên sân Pohang Steel Yard.

Khoảng cách chỉ là 1 điểm trên bảng xếp hạng

Johor Darul Takzim FC đang xếp hạng 9 với 1 điểm, cao hơn Pohang Steelers 5 bậc. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ. Một kết quả tốt trên sân nhà có thể giúp Pohang Steelers xích lại gần đối thủ.

Chính khoảng cách mong manh này khiến trận đấu trở thành điểm nóng trong cuộc đua nhóm đầu. Đội nào giành được lợi thế sẽ có thêm động lực cho những vòng đấu tiếp theo.

Phong độ: Pohang Steelers chưa ổn định, Johor Darul Takzim FC đang hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Pohang Steelers thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần đây nhất của đội là một thất bại. Đây là điểm cần khắc phục khi họ bước vào cuộc đối đầu với đối thủ đang có phong độ tốt.

Ngược lại, Johor Darul Takzim FC thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hòa 1 trận, không thua trận nào. Chuỗi trận ổn định này giúp đội khách đến Pohang với tâm lý thoải mái. Họ cũng nhiều khả năng giữ được sự tự tin sau chuỗi kết quả tích cực.

Thế đối đầu nghiêng về Pohang Steelers

Dù phong độ gần đây kém hơn, Pohang Steelers lại có lợi thế ở lịch sử đối đầu. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, không hòa trận nào và thua 1 trận. Thành tích này cho thấy Pohang Steelers từng tìm được cách đối phó với Johor Darul Takzim FC.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Pohang Steelers là chấm dứt chuỗi trận thiếu ổn định, với 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Việc thi đấu trên sân nhà, cùng thế đối đầu thuận lợi, là chỗ dựa để đội tìm lại cảm giác chiến thắng.

Về phía Johor Darul Takzim FC, chuỗi bốn trận thắng là nền tảng đáng chú ý. Nếu duy trì được sự chắc chắn như thời gian qua, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa một bên có lịch sử gặp nhau thuận lợi và một bên đang có phong độ tốt hơn. Khoảng cách 1 điểm khiến mọi kết quả đều có thể làm thay đổi bức tranh trên bảng xếp hạng. Pohang Steelers cần tận dụng sân nhà để bám sát nhóm đầu, trong khi Johor Darul Takzim FC muốn củng cố vị trí nhờ mạch trận tích cực.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Pohang Steelers · 2 thắng0 hòaJohor Darul Takzim FC · 1 thắng
18/02/2025
Johor Darul Takzim FC
5 - 2
Pohang Steelers
JDT
01/07/2021
Johor Darul Takzim FC
0 - 2
Pohang Steelers
PS
28/06/2021
Pohang Steelers
4 - 1
Johor Darul Takzim FC
PS
Pohang Steelers
5 trận gần nhất
BTBHH
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
3
Thủng lưới
Johor Darul Takzim FC
5 trận gần nhất
TTTHT
1
Trận
0-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima1100+63T
2Gamba Osaka1100+33TT
3SHANGHAI SIPG1100+23T
8Buriram United101001H
9Johor Darul Takzim FC101001H
10Kashiwa Reysol1001-10B
13Ratchaburi1001-20B
14Pohang Steelers1001-20B
15Công an Hà Nội1001-30BT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Pohang Steelers vs Johor Darul Takzim FC: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
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