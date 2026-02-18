Nhận định Qarabag vs Newcastle - UEFA Champions League Newcastle hành quân đến Azerbaijan đối đầu Qarabag trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, quyết tâm giành điểm để duy trì vị thế ở giữa bảng xếp hạng Champions League.

Vào lúc 00:45 ngày 19/02/2026, Newcastle sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân vận động Tofiq Bahramov của Qarabag. Đây là cuộc đối đầu quan trọng trong khuôn khổ UEFA Champions League, nơi cả hai đội đều đang nỗ lực tích lũy điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng tổng.

Vị trí và mục tiêu trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Newcastle đang đứng ở vị trí thứ 12 với 14 điểm sau 8 trận đấu. Trong khi đó, đại diện từ Azerbaijan, Qarabag, xếp thứ 22 với 10 điểm. Với khoảng cách không quá lớn, kết quả của trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiến sâu của cả hai đội tại đấu trường châu Âu mùa này.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Newcastle 12 14 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Qarabag 22 10 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Phân tích phong độ và lối chơi

Newcastle đang duy trì một phong độ tương đối ổn định với hàng phòng ngự chắc chắn, chỉ để thủng lưới trung bình 0.9 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, khả năng thi đấu xa nhà vẫn là một dấu hỏi khi họ mới chỉ giành được 1 chiến thắng sau các trận sân khách mùa này. Bên cạnh đó, hiệu suất ghi bàn của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh vẫn khá ấn tượng với trung bình 2.1 bàn/trận.

Ngược lại, Qarabag cho thấy mình là một đội bóng có lối chơi cởi mở nhưng thiếu cân bằng. Dù sở hữu hàng công mạnh mẽ với hiệu suất 2.0 bàn/trận, hàng thủ của họ lại để lọt lưới tới 1.9 bàn/trận. Phong độ gần đây của đội chủ nhà không thực sự tốt khi chỉ thắng được 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất (thắng 1, hòa 1, thua 3).

Tình hình lực lượng: Thử thách cho hàng thủ Newcastle

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất về nhân sự, đặc biệt là đội khách Newcastle. Danh sách vắng mặt của "Chích chòe" bao gồm những trụ cột quan trọng ở hàng phòng ngự như Fabian Schar (chấn thương mắt cá), Valentino Livramento (chấn thương gân kheo) và Emil Krafth (chấn thương đầu gối). Đặc biệt, sự vắng mặt của tiền vệ nhạc trưởng Bruno Guimaraes do chấn thương cơ sẽ là bài toán đau đầu cho ban huấn luyện.

Về phía Qarabag, họ cũng thiếu vắng sự phục vụ của thủ thành S. Mahammadaliyev cùng các cầu thủ J. Gnali, A. Rzayev và R. Sheydayev vì các lý do khác nhau.

Danh sách cầu thủ vắng mặt:

Qarabag: S. Mahammadaliyev (chấn thương), J. Gnali, A. Rzayev, R. Sheydayev (không thi đấu).

S. Mahammadaliyev (chấn thương), J. Gnali, A. Rzayev, R. Sheydayev (không thi đấu). Newcastle: Bruno Guimaraes (cơ), F. Schar (mắt cá), V. Livramento (gân kheo), E. Krafth (đầu gối), M. Gillespie (không thi đấu). Khả năng ra sân của Joelinton, L. Miley và Y. Wissa vẫn còn bỏ ngỏ.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Dựa trên các chỉ số thống kê, Newcastle vẫn được đánh giá nhỉnh hơn với 45% cơ hội giành chiến thắng, tương đương với tỷ lệ hòa (45%), trong khi cơ hội thắng của Qarabag chỉ là 10%. Với hàng thủ đang bị sứt mẻ của đội khách và hàng thủ thiếu ổn định của đội chủ nhà, trận đấu có thể diễn ra với thế trận giằng co.

Nhiều khả năng Newcastle sẽ chọn lối chơi thận trọng để bảo đảm sự an toàn trước khi nghĩ đến việc xuyên phá mảnh lưới đối phương. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng sát nút cho đội khách là kịch bản dễ xảy ra nhất trong cuộc đối đầu này.