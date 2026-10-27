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Nhận định Ratchaburi vs Kashiwa Reysol: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể27/10/2026 14:16

Kashiwa Reysol đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 3 điểm. Họ gặp Ratchaburi, đội hạng 12, lúc 19h15 ngày 27/10 tại Dragon Solar Park.

Kashiwa Reysol đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi làm khách của Ratchaburi. Trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 27/10/2026 trên sân Dragon Solar Park. Đội khách đứng hạng 8 với 3 điểm, còn chủ nhà đứng hạng 12 và chưa có điểm nào.

Kashiwa Reysol áp sát nhóm đầu

Với 3 điểm, Kashiwa Reysol đang xếp hạng 8 trên bảng xếp hạng. Vị trí này giúp đội bóng Nhật Bản ở rất gần nhóm dự cúp châu lục. Mỗi trận đấu vì thế mang giá trị lớn trong việc giữ khoảng cách với các đối thủ phía trên.

Phong độ của Kashiwa Reysol cũng ủng hộ tham vọng ấy. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, nên bước vào chuyến làm khách với tâm lý khá tích cực.

Ratchaburi cần phản ứng sau trận thua gần nhất

Ratchaburi đang đứng hạng 12 và chưa có điểm nào. Con số này tạo áp lực lên đội chủ nhà, nhất là khi họ cần sớm tìm lại điểm số trên sân nhà.

Tuy vậy, phong độ gần đây của Ratchaburi không quá tệ. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận và thua 2 trận. Điểm trừ là họ thua ở trận mới nhất, sau chuỗi hai trận thắng liên tiếp trước đó. Đội cần chứng minh trận thua ấy chỉ là một gián đoạn ngắn.

Hai nhịp độ khác nhau

Hai đội có cùng số trận thắng trong 5 trận gần nhất, nhưng khác nhau ở diễn biến. Kashiwa Reysol đang đi lên với chiến thắng gần nhất, trong khi Ratchaburi vừa chững lại. Đây là chi tiết có thể ảnh hưởng đến tâm lý hai bên khi bước vào trận.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng cũng cho thấy Kashiwa Reysol đang có vị thế tốt hơn. Họ hơn chủ nhà 4 bậc và đã có điểm trong tay. Ngược lại, Ratchaburi cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách với nhóm trên.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội khách, thử thách là duy trì mạch phong độ và giữ sự chắc chắn khi làm khách. Một kết quả tốt sẽ giúp họ tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Với đội chủ nhà, yếu tố then chốt là tận dụng lợi thế sân nhà ở Dragon Solar Park để khởi động hành trình điểm số. Việc vào trận tập trung, hạn chế sai sót sớm sẽ giúp Ratchaburi cạnh tranh sòng phẳng.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Kashiwa Reysol nhỉnh hơn về mặt tâm lý và đà thi đấu. Tuy nhiên, Ratchaburi có lợi thế sân nhà và thành tích 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất, nên khó bị xem là đối thủ dễ chơi. Trận đấu hứa hẹn là phép thử đáng chú ý với cả hai.

Ratchaburi
5 trận gần nhất
BTTBT
2
Trận
0-0-2
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
7
Thủng lưới
Kashiwa Reysol
5 trận gần nhất
THBTT
2
Trận
1-0-1
T-H-B
6
Ghi (TB 3.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima2200+76TT
2Gamba Osaka2200+56TTT
3Vissel Kobe2200+36TT
7Daejeon Citizen2110+14HT
8Kashiwa Reysol2101+33TB
9Kyoto Sanga210103TB
11Buriram United2011-11BH
12Ratchaburi2002-30BB
13Công an Hà Nội2002-40BBT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Ratchaburi vs Kashiwa Reysol: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
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