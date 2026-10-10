Về Báo Hà Tĩnh

Nhận định Rayo Vallecano vs Athletic Club: Đội khách tiếp tục duy trì ưu thế?

Văn Thể10/10/2026 13:56

Athletic Club luôn là khắc tinh của Rayo Vallecano với thành tích đối đầu vượt trội, hứa hẹn tạo nên màn so tài đầy kịch tính trên sân Estadio de Vallecas.

Cuộc đối đầu giữa Rayo Vallecano và Athletic Club diễn ra lúc 19:00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Estadio de Vallecas thu hút nhiều sự chú ý. Trong những lần chạm trán gần đây, Athletic Club thường xuyên gây ra vô vàn khó khăn cho đội chủ nhà và luôn nắm giữ ưu thế áp đảo về mặt tâm lý.

Cán cân đối đầu nghiêng hẳn về phía đội khách

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ mạnh mẽ Athletic Club trước thềm chuyến làm khách này. Trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội, đại diện xứ Basque giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 lần, trong khi Rayo Vallecano chưa giành nổi một thắng lợi nào.

Sự áp đảo này cho thấy lối chơi của Athletic Club luôn là khắc tinh đối với phong cách thi đấu của Rayo Vallecano. Việc không thể tìm ra công thức giải mã đối thủ suốt những trận đấu vừa qua chắc chắn sẽ đặt ra bài toán khó cho ban huấn luyện đội chủ nhà trong 90 phút sắp tới.

Sự giằng co về điểm số và phong độ hiện tại

Dù có sự chênh lệch lớn về thành tích đối đầu, cả hai câu lạc bộ lại đang ở vị thế tương đối tương đồng trên bảng xếp hạng. Athletic Club tạm xếp ở vị trí thứ 10 với 8 điểm, trong khi Rayo Vallecano bám đuổi ngay phía sau ở hạng 13 và cũng nắm trong tay 8 điểm.

Xét về phong độ gần đây, Athletic Club thể hiện sự lì lợm hơn khi giành 2 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Ngược lại, Rayo Vallecano bộc lộ dấu hiệu thiếu ổn định với chuỗi trận xen kẽ gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại ở 5 trận vừa qua.

Toan tính then chốt trên sân Estadio de Vallecas

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Estadio de Vallecas là điểm tựa lớn nhất để Rayo Vallecano nuôi hy vọng cải thiện kết quả. Đội chủ nhà cần sự tập trung cao độ nơi hàng phòng ngự nhằm ngăn chặn các đợt lên bóng sắc bén của đối thủ, đồng thời chắt chiu từng cơ hội phản công nếu muốn phá vỡ chuỗi trận toàn hòa và thua trước đối thủ.

Về phía Athletic Club, sự tự tin từ quá khứ đối đầu vượt trội sẽ giúp họ dễ dàng triển khai thế trận theo ý muốn. Với sự cân bằng về điểm số hiện tại, đội bóng nào thể hiện được bản lĩnh và tận dụng sai lầm tốt hơn sẽ nắm trong tay cơ hội định đoạt cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Rayo Vallecano · 0 thắng1 hòaAthletic Club · 4 thắng
28/02/2026
Rayo Vallecano
1 - 1
Athletic Club
Hòa
26/08/2025
Athletic Club
1 - 0
Rayo Vallecano
AC
14/04/2025
Athletic Club
3 - 1
Rayo Vallecano
AC
02/12/2024
Rayo Vallecano
1 - 2
Athletic Club
AC
25/05/2024
Rayo Vallecano
0 - 1
Athletic Club
AC
Rayo Vallecano
5 trận gần nhất
HTBTB
7
Trận
2-2-3
T-H-B
11
Ghi (TB 1.6)
16
Thủng lưới
Athletic Club
5 trận gần nhất
THHTT
6
Trận
2-2-2
T-H-B
7
Ghi (TB 1.2)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona7700+2421TTTTT
2Atletico Madrid7511+916TTTBT
3Real Betis7511+216HTTTB
9Villarreal7223+18TTBBB
10Athletic Club6222+18HHTTB
11Espanyol822408HBBTH
12Getafe7223-38TBHHB
13Rayo Vallecano7223-58HTBTB
14Osasuna7223-78HBBBT
Tình hình lực lượng
Rayo Vallecano
A. Batalla (Broken calfbone)
I. Balliu (Ankle Injury)
Luiz Felipe (Hamstring Injury)
A. Batalla (Broken calfbone)
I. Balliu (Ankle Injury)
Luiz Felipe (Hamstring Injury)
Athletic Club
A. Djalo (Illness)
U. Egiluz (Knee Injury)
O. Sancet (Muscle Injury)
N. Williams (Thigh Injury)
A. Djalo (Illness)
U. Egiluz (Knee Injury)
O. Sancet (Muscle Injury)
N. Williams (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Nhận định Rayo Vallecano vs Athletic Club: Đội khách tiếp tục duy trì ưu thế?
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO