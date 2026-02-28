Nhận định Rayo Vallecano vs Athletic Club - Vòng đấu kịch tính tại La Liga Trận đấu lúc 20:00 ngày 28/02/2026 giữa Rayo Vallecano và Athletic Club chứng kiến sự áp đảo của đội khách về đối đầu dù họ đang gặp tổn thất lớn về lực lượng.

Cuộc đối đầu giữa Rayo Vallecano và Athletic Club diễn ra vào lúc 20:00 ngày 28/02/2026 trên sân vận động Campo de Futbol de Vallecas. Trong khi đội khách Athletic Club đang nỗ lực bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu, Rayo Vallecano lại đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng nhằm đảm bảo suất trụ hạng sớm.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Tính đến thời điểm hiện tại, Athletic Club đang đứng thứ 8 với 34 điểm, chỉ cách nhóm dự Champions League một khoảng cách không quá lớn. Ngược lại, Rayo Vallecano xếp vị trí thứ 15 với 26 điểm, chịu áp lực từ nhóm cầm đèn đỏ.

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ 5 trận gần nhất Athletic Club 8 34 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Rayo Vallecano 15 26 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Phong độ của Rayo Vallecano đang ở mức báo động khi họ chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 lần ra quân gần nhất. Tuy nhiên, sân nhà Vallecas là điểm tựa không thể xem thường khi họ mới chỉ để thua 2 trận trên sân nhà trong tổng số 10 trận thua mùa này. Trong khi đó, Athletic Club dù có thứ hạng cao nhưng lại thường xuyên đánh mất điểm số khi phải thi đấu xa nhà với 7 trận thua trên sân khách từ đầu mùa.

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo của đội bóng xứ Basque

Một trong những điểm tựa tinh thần lớn nhất cho Athletic Club trong chuyến hành quân này chính là thành tích đối đầu tuyệt đối. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Athletic Club giành chiến thắng cả 5 trận, ghi được tới 11 bàn thắng và chỉ để thủng lưới duy nhất 2 bàn.

26/08/2025: Athletic Club 1 - 0 Rayo Vallecano

14/04/2025: Athletic Club 3 - 1 Rayo Vallecano

02/12/2024: Rayo Vallecano 1 - 2 Athletic Club

25/05/2024: Rayo Vallecano 0 - 1 Athletic Club

02/12/2023: Athletic Club 4 - 0 Rayo Vallecano

Tình hình lực lượng và tổn thất nhân sự

Đội khách Athletic Club đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng, đặc biệt là ở hàng công. Ngôi sao sáng giá Nico Williams vắng mặt do chấn thương vùng bẹn, trong khi hàng loạt cầu thủ khác như U. Egiluz, B. Prados Diaz và M. Sannadi đều ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. Ngoài ra, Y. Alvarez không thể góp mặt do án treo giò liên quan đến doping.

Bên phía Rayo Vallecano, HLV cũng không có được sự phục vụ của thủ thành D. Cardenas do chấn thương cơ và D. Mendez vì những lý do y tế khác. Những sự vắng mặt này buộc cả hai đội phải có những điều chỉnh chiến thuật đáng kể để lấp đầy khoảng trống.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Dựa trên các phân tích chuyên sâu, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ với ít bàn thắng được ghi (dưới 2.5 bàn). Dù Athletic Club được đánh giá cao hơn nhờ lịch sử đối đầu, nhưng việc thiếu vắng quá nhiều trụ cột và phong độ sân khách kém thuyết phục có thể khiến họ gặp khó khăn trước lối đá khó chịu của Rayo Vallecano tại Vallecas.

Tỷ lệ dự đoán cho thấy kết quả hòa hoặc một chiến thắng sát nút cho đội khách là khả thi nhất, với khả năng giành điểm của Athletic Club lên tới 90% (thắng hoặc hòa).