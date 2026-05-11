Nhận định Rayo Vallecano vs Girona - Vòng 35 La Liga: Điểm tựa Vallecas Rayo Vallecano hướng tới mục tiêu củng cố vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng khi tiếp đón một Girona đang khủng hoảng lực lượng trầm trọng trong khuôn khổ vòng 35 La Liga.

Trận đối đầu giữa Rayo Vallecano và Girona tại sân vận động Campo de Futbol de Vallecas mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Trong khi đội chủ nhà Rayo Vallecano đang duy trì một vị trí ổn định ở giữa bảng xếp hạng, Girona lại đang phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.

02h00 ngày 12/05 - Vòng 35 La Liga

Hiện tại, Rayo Vallecano đang đứng thứ 11 với 42 điểm sau 34 vòng đấu. Phong độ gần đây của đội bóng này khá ấn tượng với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đặc biệt, sân nhà Vallecas luôn là nơi đi dễ khó về khi họ đã giành được 6 chiến thắng và có tới 9 trận hòa tại đây kể từ đầu mùa.

Ngược lại, Girona đang xếp ở vị trí thứ 17 với 38 điểm, chỉ ngay sát nhóm xuống hạng. Phong độ của đội khách đang ở mức báo động khi họ phải nhận tới 3 thất bại, hòa 1 và chỉ thắng được 1 trận trong 5 vòng đấu vừa qua. Khả năng thi đấu xa nhà của Girona cũng là một dấu hỏi lớn khi họ đã để thua 7 trận trên sân khách mùa này.

Khủng hoảng lực lượng trầm trọng tại Girona

Bước vào trận đấu này, Girona đang đối mặt với một cơn bão chấn thương và thẻ phạt chưa từng có. Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của thủ thành M. ter Stegen do chấn thương gân kheo và tiền vệ D. van de Beek vì chấn thương gót Achilles. Danh sách vắng mặt của đội khách còn kéo dài với Portu, Juan Carlos (chấn thương đầu gối), V. Vanat (chấn thương) và Bryan Gil (ngồi ngoài do đã nhận đủ số thẻ vàng).

Về phía Rayo Vallecano, đội chủ nhà cũng không có được đội hình mạnh nhất. I. Palazon chắc chắn vắng mặt vì thẻ đỏ, trong khi Luiz Felipe và D. Mendez chưa kịp bình phục chấn thương. Tuy nhiên, so với quy mô tổn thất của đối phương, đội hình của Rayo Vallecano vẫn được đánh giá là dày dặn và có tính kết nối tốt hơn ở thời điểm hiện tại.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang ở thế cân bằng khi mỗi đội đều có 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 8/2025, Rayo Vallecano đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân của Girona. Xu hướng ghi bàn của hai đội cũng khá tương đồng khi Rayo Vallecano đạt hiệu suất trung bình 1.0 bàn/trận, còn Girona là 1.1 bàn/trận.

Điểm yếu lớn nhất của Girona nằm ở hàng phòng ngự khi họ đã để thủng lưới tới 51 bàn sau 34 trận (trung bình 1.5 bàn/trận). Trước một hàng công chơi kỷ luật của Rayo Vallecano, việc giữ sạch lưới (clean sheet) sẽ là thử thách cực đại đối với đội khách, nhất là khi họ thiếu vắng chốt chặn tin cậy trong khung gỗ.

Dự đoán chiến thuật

Rayo Vallecano nhiều khả năng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Với tỷ lệ được dự đoán giành chiến thắng hoặc hòa lên tới 90% (45% thắng, 45% hòa), đội chủ nhà đang chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt tâm lý. Girona, với lực lượng sứt mẻ, có thể sẽ phải chơi lùi sâu và chờ đợi cơ hội phản công, nhưng khả năng họ tạo nên bất ngờ tại Vallecas là rất thấp, chỉ khoảng 10%.

Nhìn chung, với sự cổ vũ của khán giả nhà và đội hình ổn định hơn, Rayo Vallecano được dự đoán sẽ giành ít nhất 1 điểm trong cuộc đối đầu này, qua đó tiếp tục cải thiện vị thế của mình trên bảng xếp hạng La Liga.