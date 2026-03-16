Nhận định Rayo Vallecano vs Levante - Cuộc chiến giành lợi thế tại Vallecas Rayo Vallecano tiếp đón Levante lúc 03:00 ngày 17/03/2026 trong bối cảnh cả hai đội đều khao khát điểm số để cải thiện vị trí trong cuộc đua trụ hạng La Liga đầy cam go.

Trận đấu giữa Rayo Vallecano và Levante tại sân vận động Campo de Futbol de Vallecas hứa hẹn là một màn so tài căng thẳng. Trong khi đội chủ nhà đang nỗ lực bứt phá khỏi nhóm cuối bảng, Levante lại đang đứng trước áp lực nghẹt thở khi nằm sâu trong khu vực nguy hiểm.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Rayo Vallecano đang đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng với 31 điểm sau 27 vòng đấu. Phong độ trong 5 trận gần nhất của họ khá ổn định với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Đáng chú ý, sân nhà Vallecas là điểm tựa vững chắc cho đội bóng này khi họ chỉ để thua 2 trận trong tổng số 13 trận đã đấu tại đây.

Ngược lại, Levante đang xếp vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 22 điểm. Phong độ của đội khách đang ở mức báo động khi chỉ giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và để thua tới 3 trận trong 5 lần ra quân gần nhất. Với 15 thất bại kể từ đầu mùa, Levante đang là một trong những đội bóng có hàng thủ lỏng lẻo nhất giải đấu.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Rayo Vallecano 15 31 Thắng 2, Hòa 3 Levante 19 22 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Phân tích hiệu số và thống kê chuyên môn

Rayo Vallecano (Chủ nhà)

Đội chủ nhà đã ghi được 27 bàn thắng sau 27 trận (trung bình 1.0 bàn/trận) và để thủng lưới 33 bàn (trung bình 1.2 bàn/trận). Dưới sự dẫn dắt chiến thuật chặt chẽ, Rayo Vallecano thường chơi thực dụng trên sân nhà, nơi họ đã giành được 4 chiến thắng và 7 trận hòa.

Levante (Khách)

Hàng công của Levante không quá tệ với 29 bàn thắng (trung bình 1.1 bàn/trận), tuy nhiên hàng thủ lại là tử huyệt khi đã để lọt lưới tới 45 bàn (trung bình 1.7 bàn/trận). Trên sân khách, họ đã phải nhận 8 thất bại sau 13 lần hành quân.

Lịch sử đối đầu gần đây

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, thành tích giữa hai đội khá cân bằng:

19/10/2025: Levante 0 - 3 Rayo Vallecano

21/05/2022: Rayo Vallecano 2 - 4 Levante

11/09/2021: Levante 1 - 1 Rayo Vallecano

04/05/2019: Levante 4 - 1 Rayo Vallecano

24/12/2018: Rayo Vallecano 2 - 1 Levante

Tình hình lực lượng và tổn thất nhân sự

Vấn đề lớn nhất của Levante trong trận đấu này chính là sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng do chấn thương và thẻ phạt. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng vận hành chiến thuật của đội khách.

Rayo Vallecano: D. Mendez vắng mặt do chấn thương.

D. Mendez vắng mặt do chấn thương. Levante: Danh sách vắng mặt kéo dài bao gồm C. Alvarez, R. Brugue (chấn thương đầu gối), Dela (treo giò vì nhận đủ thẻ vàng), U. Elgezabal và P. Martinez (chấn thương đầu gối). Ngoài ra, J. A. Olasagasti vắng mặt do thẻ đỏ, trong khi U. Raghouber và K. Tunde vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Nhận định và dự đoán kết quả

Dựa trên phong độ ổn định tại sân nhà và tình hình lực lượng vượt trội, Rayo Vallecano được đánh giá cao hơn trong việc giành trọn 3 điểm. Khả năng giành chiến thắng của đội chủ nhà được dự báo ở mức 45%, tương đương với tỷ lệ hòa, trong khi cơ hội thắng của Levante chỉ là 10%.

Nhìn chung, một kết quả hòa hoặc thắng cho Rayo Vallecano là kịch bản khả thi nhất. Trận đấu khó có thể bùng nổ về mặt tỷ số khi cả hai đội đều có xu hướng chơi thận trọng trong giai đoạn then chốt của mùa giải.