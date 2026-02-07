Nhận định Rayo Vallecano vs Oviedo - Cuộc chiến sinh tử tại nhóm cuối bảng La Liga Rayo Vallecano chạm trán Oviedo trong trận cầu 6 điểm tại Vallecas. Cả hai đội đều khát điểm để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ khi mùa giải bước vào giai đoạn then chốt.

Vào lúc 20:00 ngày 07/02/2026, sân vận động Campo de Futbol de Vallecas sẽ chứng kiến màn đối đầu trực tiếp giữa Rayo Vallecano và Oviedo. Đây được xem là trận "chung kết ngược" quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ trong nỗ lực trụ lại hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha.

20:00 ngày 07/02/2026 - Bối cảnh tại nhóm cuối bảng

Hiện tại, cả Rayo Vallecano và Oviedo đều đang nằm trong vùng nguy hiểm. Rayo Vallecano đứng ở vị trí thứ 18 với 22 điểm, trong khi Oviedo xếp cuối bảng với vỏn vẹn 16 điểm. Một chiến thắng lúc này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn là đòn bẩy tâm lý cực lớn cho giai đoạn còn lại của mùa giải.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Rayo Vallecano 18 22 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3 Oviedo 20 16 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2

Phân tích phong độ và lối chơi

Rayo Vallecano: Điểm tựa sân nhà Vallecas

Đội chủ nhà Rayo Vallecano đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, họ chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng, còn lại là 1 trận hòa và 3 thất bại. Tuy nhiên, Vallecas vẫn là nơi đội bóng này thi đấu ổn định nhất. Thống kê cho thấy trong số 10 trận thua từ đầu mùa, chỉ có 2 trận diễn ra trên sân nhà. Với 6 trận hòa và 2 chiến thắng tại đây, Rayo Vallecano cho thấy họ là đối thủ cực kỳ khó bị đánh bại khi có sự cổ vũ của khán giả nhà.

Hàng công của Rayo đang gặp vấn đề lớn khi chỉ ghi được trung bình 0.8 bàn mỗi trận. Sự thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ do các án treo giò sẽ là bài toán hóc búa cho ban huấn luyện trong trận đấu tới.

Oviedo: Khủng hoảng trên sân khách

Ở phía bên kia chiến tuyến, Oviedo đang sở hữu hàng công yếu nhất giải đấu với chỉ 12 bàn thắng sau 22 vòng đấu (trung bình 0.5 bàn/trận). Phong độ sân khách của đội bóng này là một thảm họa khi họ đã để thua tới 8 trong số 11 trận phải đi đấu xa nhà mùa này. Dù vừa có những dấu hiệu khởi sắc nhẹ với 1 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 vòng đấu gần đây, nhưng chừng đó là chưa đủ để khỏa lấp những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự đã để thủng lưới 34 lần.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai đội. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, có tới 3 trận kết thúc với tỷ số hòa. Trận lượt đi vào tháng 11/2025 cũng đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Về mặt lực lượng, Rayo Vallecano sẽ chịu tổn thất nặng nề khi P. Chavarria và P. Ciss vắng mặt do nhận thẻ đỏ ở vòng đấu trước. Ngoài ra, D. Mendez cũng không thể ra sân vì chấn thương. Trong khi đó, Oviedo cũng thiếu vắng R. Alhassane do chấn thương cơ và O. Ejaria vì lý do tương tự.

Nhận định chuyên sâu

Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ và không có nhiều bàn thắng. Rayo Vallecano với lợi thế sân nhà được đánh giá cao hơn với tỷ lệ chiến thắng khoảng 45%. Khả năng trận đấu kết thúc với kết quả hòa cũng ở mức rất cao (45%), trong khi cơ hội thắng cho đội khách Oviedo chỉ là 10%.

Với việc cả hai đội đều đang sở hữu hiệu suất ghi bàn thấp và tính chất quan trọng của một trận đấu trụ hạng, kịch bản về một trận đấu khan hiếm bàn thắng tại Vallecas là rất dễ xảy ra.