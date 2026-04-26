Nhận định Rayo Vallecano vs Real Sociedad - La Liga Real Sociedad đối mặt thử thách khó khăn tại Vallecas khi Rayo Vallecano đang sở hữu thành tích sân nhà ấn tượng trong cuộc đua cải thiện vị trí giữa bảng xếp hạng La Liga.

Vào lúc 19:00 ngày 26/04/2026, sân vận động Campo de Futbol de Vallecas sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Rayo Vallecano và Real Sociedad. Đây là trận đấu quan trọng cho cả hai đội trong nỗ lực củng cố vị thế ở nửa trên bảng xếp hạng khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút.

Vị trí trên bảng xếp hạng và bối cảnh trận đấu

Hiện tại, Real Sociedad đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng La Liga với 42 điểm sau 32 vòng đấu. Trong khi đó, đội chủ nhà Rayo Vallecano xếp thứ 12 với 38 điểm. Khoảng cách 4 điểm khiến trận đấu này trở thành cơ hội để Rayo rút ngắn cách biệt, hoặc để Sociedad bứt phá lên nhóm tranh chấp vé dự cúp châu Âu.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Real Sociedad 8 42 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 Rayo Vallecano 12 38 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Phong độ của chủ nhà Rayo Vallecano

Rayo Vallecano thể hiện bộ mặt khá lỳ lợm ở mùa giải năm nay, đặc biệt là khi được thi đấu tại đại bản doanh Vallecas. Trong tổng số 9 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 6 trận họ giành được trên sân nhà. Đáng chú ý, Rayo mới chỉ để thua 2 trận tại Vallecas tính đến thời điểm này.

Mặc dù hiệu suất ghi bàn của đội bóng thành Madrid không quá cao, trung bình chỉ đạt 0.9 bàn/trận, nhưng hàng thủ của họ thi đấu tương đối ổn định với tỷ lệ lọt lưới 1.2 bàn/trận. Lối chơi thực dụng và khả năng tận dụng tốt lợi thế sân bãi là chìa khóa giúp Rayo duy trì vị trí an toàn.

Phong độ của đội khách Real Sociedad

Real Sociedad đang trải qua một mùa giải đầy biến động với phong độ thiếu ổn định. Đội bóng xứ Basque sở hữu hàng công mạnh hơn hẳn đối thủ khi đã ghi được 49 bàn thắng (trung bình 1.5 bàn/trận), nhưng hàng thủ cũng đã để lọt lưới con số tương tự. Thành tích sân khách của Sociedad là một dấu hỏi lớn khi họ mới chỉ giành được 3 chiến thắng trong 16 chuyến hành quân xa nhà.

Lịch sử đối đầu: Rayo Vallecano chiếm ưu thế

Số liệu thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất đang nghiêng về phía Rayo Vallecano. Đội chủ nhà đã giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua duy nhất 1 lần trước Sociedad.

05/10/2025: Real Sociedad 0 - 1 Rayo Vallecano

17/03/2025: Rayo Vallecano 2 - 2 Real Sociedad

17/01/2025: Real Sociedad 3 - 1 Rayo Vallecano

19/08/2024: Real Sociedad 1 - 2 Rayo Vallecano

27/01/2024: Real Sociedad 0 - 0 Real Sociedad

Ở trận lượt đi của mùa giải này, Rayo đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Sociedad ngay trên sân khách với tỷ số tối thiểu.

Tình hình lực lượng và tổn thất nhân sự

Rayo Vallecano

Đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của thủ thành A. Batalla do đã nhận đủ số thẻ vàng. Ngoài ra, Luiz Felipe và D. Mendez chắc chắn vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Khả năng ra sân của A. Garcia và R. Nteka vẫn còn bỏ ngỏ khi cả hai đang gặp vấn đề về cơ bắp.

Real Sociedad

Danh sách bệnh binh của đội khách đang kéo dài đáng báo động. G. Guedes (chấn thương ngón chân), J. Karrikaburu (cổ chân), A. Odriozola, I. Ruperez (đầu gối) và I. Zubeldia (đùi) đều chắc chắn ngồi ngoài. Bên cạnh đó, A. Elustondo, Y. Herrera và L. Sucic cũng đang trong quá trình hồi phục và chưa rõ khả năng thi đấu.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Với lợi thế sân nhà cực lớn và lịch sử đối đầu thuận lợi, Rayo Vallecano được đánh giá có cơ hội giành điểm cao hơn. Việc Sociedad mất đi nhiều trụ cột nơi hàng thủ do chấn thương sẽ là cơ hội để các chân sút của Rayo khai thác. Ngược lại, đội khách sẽ phải dựa vào hàng công mạnh mẽ để bù đắp cho những lỗ hổng nơi phòng tuyến.

Dự đoán tỷ lệ chiến thắng cho đội chủ nhà và tỷ lệ hòa đều ở mức 45%, trong khi khả năng thắng trận của Sociedad chỉ được đánh giá khoảng 10%. Trận đấu nhiều khả năng sẽ kết thúc với một kết quả có lợi cho Rayo Vallecano (thắng hoặc hòa).