Nhận định RB Leipzig vs 1899 Hoffenheim - Bundesliga Cuộc đối đầu tại Red Bull Arena giữa RB Leipzig và 1899 Hoffenheim là tâm điểm của vòng đấu, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện nhóm dẫn đầu Bundesliga khi hai đội chỉ cách nhau 3 điểm.

Vào lúc 02h30 ngày 21/03/2026, RB Leipzig sẽ tiếp đón 1899 Hoffenheim trên sân vận động Red Bull Arena. Đây là trận cầu mang tính chất "6 điểm" khi cả hai đội đều đang cạnh tranh gắt gao cho những vị trí trong nhóm tham dự đấu trường châu Âu mùa tới.

Vị trí trên bảng xếp hạng và bối cảnh trận đấu

Hiện tại, 1899 Hoffenheim đang giữ vị trí thứ 3 với 50 điểm, trong khi RB Leipzig bám sát ở vị trí thứ 5 với 47 điểm. Khoảng cách 3 điểm đồng nghĩa với việc nếu giành chiến thắng, đội chủ sân Red Bull Arena sẽ san bằng điểm số với chính đối thủ của mình.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) 1899 Hoffenheim 3 50 Thắng 2, hòa 2, thua 1 RB Leipzig 5 47 Thắng 2, hòa 2, thua 1

Phân tích phong độ và lối chơi

RB Leipzig: Sức mạnh tại Red Bull Arena

Đoàn quân của RB Leipzig đã chơi 26 trận kể từ đầu mùa với thành tích 14 thắng, 5 hòa và 7 thua. Đáng chú ý, sân nhà là điểm tựa vững chắc của họ với 8 chiến thắng trong tổng số 14 trận thắng. Hàng công của Leipzig duy trì hiệu suất ổn định với trung bình 1.8 bàn/trận (ghi 48 bàn), trong khi hàng thủ để lọt lưới 1.3 bàn/trận.

1899 Hoffenheim: Hàng công bùng nổ

Đội khách 1899 Hoffenheim đang sở hữu hàng công ấn tượng hơn với 54 bàn thắng sau 26 trận, đạt hiệu suất 2.1 bàn/trận. Với 15 chiến thắng từ đầu mùa, trong đó có 7 trận thắng trên sân khách, Hoffenheim cho thấy họ không hề e dè khi phải thi đấu xa nhà. Tương tự như đối thủ, hàng thủ của họ cũng nhận trung bình 1.3 bàn thua mỗi trận.

Lịch sử đối đầu kịch tính

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, thành tích giữa hai đội đang ở thế cân bằng tuyệt đối. Cụ thể:

Hai đội thắng 2 trận và hòa 1 trận.

Lần gặp nhau gần nhất vào tháng 11/2025, 1899 Hoffenheim đã giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà.

Các trận đấu giữa hai đội thường có xu hướng bùng nổ bàn thắng, tiêu biểu là trận cầu có 7 bàn thắng (4-3) vào tháng 11/2024.

Tình hình lực lượng

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất quan trọng về nhân sự trước thềm trận đấu này:

RB Leipzig

V. Gebel: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Vắng mặt vì chấn thương đầu gối. P. Gulacsi: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Vắng mặt vì chấn thương đầu gối. K. Nedeljkovic: Vắng mặt vì chấn thương lưng.

Vắng mặt vì chấn thương lưng. A. Ouedraogo: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

1899 Hoffenheim

L. Avdullahu: Vắng mặt vì chấn thương cơ.

Vắng mặt vì chấn thương cơ. V. Gendrey: Vắng mặt vì chấn thương mắt cá.

Vắng mặt vì chấn thương mắt cá. A. Hlozek: Vắng mặt vì chấn thương bắp chân.

Vắng mặt vì chấn thương bắp chân. K. Machida: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Nhận định và dự đoán

Trận đấu được đánh giá sẽ vô cùng cân bằng khi cả RB Leipzig và 1899 Hoffenheim đều sở hữu những thông số tương đồng về phong độ gần đây và khả năng phòng ngự. Khả năng giành chiến thắng được chia đều cho cả ba kịch bản (Chủ nhà thắng, Hòa, Khách thắng) với tỷ lệ cùng là 33.3%.

Với tính chất quan trọng của vị trí trong top 4, trận đấu tại Red Bull Arena hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng về mặt chiến thuật, nơi đội nào tận dụng tốt hơn các cơ hội từ hàng công bùng nổ sẽ chiếm ưu thế.