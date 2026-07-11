Nhận định RB Leipzig vs FC Augsburg: Điểm tựa sân nhà RB Leipzig chơi rất tốt trên sân nhà và sẽ lấy Leipzig Red Bull Arena làm điểm tựa khi tiếp FC Augsburg. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 07/11/2026, giữa đội đứng thứ 4 và đội đứng thứ 11.

RB Leipzig chơi rất tốt trên sân nhà, và Leipzig Red Bull Arena một lần nữa là nơi đội chủ nhà tìm điểm tựa để đón FC Augsburg lúc 21h30 ngày 07/11/2026. Thứ hạng cao hơn, thành tích đối đầu áp đảo và phong độ nhỉnh hơn cho thấy Leipzig có nhiều lợi thế trước trận này.

Leipzig vững vàng trên bảng xếp hạng

RB Leipzig đang đứng thứ 4 với 15 điểm. Vị trí này cho thấy đội chủ nhà vẫn bám sát nhóm dẫn đầu và duy trì được sự ổn định qua các vòng đấu.

Trong khi đó, FC Augsburg đứng thứ 11 với 9 điểm, kém đối thủ 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về hiệu quả thu điểm giữa hai đội ở giai đoạn đầu mùa.

Phong độ: Leipzig nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, RB Leipzig thắng 3 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà thua ở trận vừa qua, nhưng trước đó có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Đó là lý do trận đấu trên sân nhà có ý nghĩa với Leipzig: họ cần một kết quả tích cực để đưa mạch phong độ trở lại đúng hướng.

Ở chiều ngược lại, FC Augsburg thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách cũng thua ở trận gần đây nhất. Hai trận hòa cho thấy Augsburg có thể làm khó đối thủ, nhưng họ chưa tìm được sự ổn định để tạo chuỗi kết quả tốt.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, RB Leipzig thắng 3 trận, hòa 2 trận và FC Augsburg chưa thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà.

Với Augsburg, hai trận hòa trong chuỗi này cho thấy họ từng giữ được thế cân bằng. Tuy nhiên, họ chưa thể biến điều đó thành chiến thắng trước Leipzig.

Điểm then chốt của trận đấu

Sân nhà là yếu tố quan trọng nhất. Khi được thi đấu trước khán giả quen thuộc tại Leipzig Red Bull Arena, RB Leipzig có điều kiện để chủ động kiểm soát nhịp độ và gây sức ép lên đối thủ.

Đối với FC Augsburg, thử thách là giữ vững kỷ luật ngay từ đầu trận và tận dụng những khoảnh khắc hiếm hoi để tạo bất ngờ. Với hai trận hòa trong 5 trận gần nhất, đội khách có thể đặt mục tiêu làm trận đấu trở nên khó chịu cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và lịch sử đối đầu, RB Leipzig là bên được đánh giá cao hơn. Chỉ cần duy trì sự tập trung và tận dụng lợi thế sân nhà, đội bóng này hoàn toàn có thể giành thêm điểm quan trọng.

Dù vậy, FC Augsburg không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Nếu giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội, đội khách vẫn có thể gây khó khăn cho Leipzig trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất RB Leipzig · 3 thắng 2 hòa FC Augsburg · 0 thắng RB Leipzig 2 - 1 FC Augsburg RL FC Augsburg 0 - 6 RB Leipzig RL FC Augsburg 0 - 0 RB Leipzig Hòa RB Leipzig 4 - 0 FC Augsburg RL FC Augsburg 2 - 2 RB Leipzig Hòa

RB Leipzig 5 trận gần nhất B T T T B 8 Trận 5-0-3 T-H-B 22 Ghi (TB 2.8) 11 Thủng lưới FC Augsburg 5 trận gần nhất B T H B H 8 Trận 2-3-3 T-H-B 18 Ghi (TB 2.3) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 8 5 3 0 +19 18 H T T H T 2 Borussia Dortmund 8 5 3 0 +8 18 H T H H T 3 SC Freiburg 8 5 1 2 +8 16 T B B T H 4 RB Leipzig 8 5 0 3 +11 15 T T B T B 5 Werder Bremen 8 4 3 1 +3 15 T T H H T … 10 FSV Mainz 05 8 3 1 4 0 10 B B T B T 11 FC Augsburg 8 2 3 3 +3 9 B H B H B 12 VfB Stuttgart 8 3 0 5 -1 9 T B B T B …