Nhận định RB Leipzig vs Union Berlin - Bundesliga RB Leipzig đặt mục tiêu củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Bundesliga khi tiếp đón Union Berlin, đội bóng đang gặp nhiều khó khăn trong các chuyến hành quân xa nhà mùa này.

Cuộc đối đầu chênh lệch tại Red Bull Arena

RB Leipzig sẽ bước vào trận đấu với Union Berlin vào lúc 01h30 ngày 25/04/2026 với tâm thế của đội cửa trên. Đội chủ sân Red Bull Arena hiện đang vững vàng ở vị trí thứ 3 với 59 điểm sau 30 vòng đấu. Trong khi đó, Union Berlin đang dậm chân ở vị trí thứ 11 với chỉ 32 điểm, phản ánh một mùa giải đầy biến động của đội bóng thủ đô.

Phong độ và sức mạnh tấn công của chủ nhà

Đoàn quân của RB Leipzig đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Sức mạnh của họ đến từ hàng công hỏa lực mạnh, ghi trung bình 2,0 bàn mỗi trận. Đặc biệt, sân nhà là điểm tựa vững chắc khi họ đã giành được 10 chiến thắng tại đây kể từ đầu mùa.

Ngược lại, Union Berlin đang cho thấy sự hụt hơi khi để thua 3 trong 5 trận gần đây. Thành tích sân khách của họ là một dấu hỏi lớn khi đã phải nhận tới 9 thất bại trong những lần rời xa tổ ấm. Với hiệu suất thủng lưới 1,7 bàn/trận, hàng thủ của Union Berlin dự báo sẽ có một ngày làm việc vất vả trước các chân sút chủ nhà.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, RB Leipzig nhỉnh hơn với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, ở lần đối đầu gần nhất vào tháng 12/2025, Union Berlin đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 3-1. Đây sẽ là bài học cảnh giác cho đội chủ nhà nếu không muốn đánh rơi điểm số quan trọng trong cuộc đua top đầu.

Thông số RB Leipzig Union Berlin Vị trí BXH 3 11 Điểm số 59 32 Hiệu suất ghi bàn 2.0 bàn/trận 1.1 bàn/trận Số trận thắng 18 8

Tình hình lực lượng: Tổn thất nơi hàng thủ

Cả hai đội đều đang đối mặt với những vấn đề về nhân sự. RB Leipzig sẽ vắng mặt hàng loạt cái tên như E. Banzuzi, V. Gebel (chấn thương đầu gối), S. Sani (chấn thương hông) và thủ thành L. Zingerle (chấn thương cổ tay). Khả năng ra sân của các trụ cột hàng thủ như L. Klostermann và W. Orban vẫn còn bỏ ngỏ do gặp vấn đề về thể lực.

Phía bên kia chiến tuyến, Union Berlin thiếu vắng Jeong Woo-Yeong do va chạm mạnh, M. Raab gặp chấn thương tay và D. Preu không được đăng ký. Cầu thủ chạy cánh R. Skov cũng đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương cơ trước giờ bóng lăn.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Với ưu thế sân nhà và dàn nhân sự chất lượng hơn, RB Leipzig được dự đoán sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Các chuyên gia đánh giá khả năng giành chiến thắng của Leipzig lên tới 50%. Trong bối cảnh Union Berlin chơi phòng ngự phản công yếu ớt trên sân khách, một chiến thắng cách biệt cho đội chủ nhà là kịch bản dễ xảy ra.

Dự đoán kết quả: RB Leipzig thắng.