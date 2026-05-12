Nhận định Real Betis vs Elche - Vòng 36 La Liga Real Betis đặt mục tiêu bảo vệ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga khi tiếp đón Elche tại Estadio La Cartuja de Sevilla vào lúc 01h00 ngày 13/05/2026.

Trận đối đầu giữa Real Betis và Elche diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà đang nỗ lực củng cố suất tham dự đấu trường châu Âu mùa tới. Với lợi thế sân nhà Estadio La Cartuja de Sevilla và phong độ ổn định hơn, Real Betis được đánh giá là đội cửa trên trong cuộc chạm trán này.

Vị thế hai đội trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Real Betis đang đứng vị trí thứ 5 với 54 điểm sau 35 vòng đấu. Trong khi đó, Elche xếp ở vị trí thứ 14 với 39 điểm. Khoảng cách 15 điểm phản ánh sự chênh lệch đáng kể về thực lực và phong độ giữa hai câu lạc bộ trong mùa giải năm nay.

Thông số Real Betis Elche Vị trí 5 14 Số trận đã chơi 35 35 Điểm số 54 39 Số trận thắng 13 9 Hiệu số bàn thắng (TB) 1.5 1.3

Phong độ và hiệu suất ghi bàn

Real Betis thể hiện sự ổn định tại sân nhà với 8 chiến thắng và chỉ để thua 3 trận trong tổng số 17 lần đón khách. Hiệu suất ghi bàn trung bình 1.5 bàn/trận cho thấy hàng công của đội bóng áo xanh-trắng đang vận hành tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, họ cũng cần lưu ý khi hàng thủ để thủng lưới trung bình 1.2 bàn mỗi trận.

Ngược lại, Elche đang đối mặt với bài toán tâm lý khi thi đấu xa nhà. Trong 17 trận sân khách mùa này, họ chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng và phải nhận tới 12 thất bại. Với trung bình 1.5 bàn thua mỗi trận, hàng phòng ngự của Elche sẽ phải chịu áp lực rất lớn trước các chân sút của Real Betis.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Số liệu thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất đang nghiêng về phía Real Betis. Đội chủ nhà giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận. Ở trận đấu gần nhất vào tháng 1/2026, Betis đã đánh bại Elche với tỷ số 2-1.

Danh sách vắng mặt

Cả hai đội đều gặp những tổn thất về lực lượng trước giờ bóng lăn:

M. Bartra (chấn thương gót chân), A. Ortiz (chấn thương gân kheo) vắng mặt vì chấn thương; A. Ruibal không thể thi đấu do nhận thẻ đỏ. Elche: Y. Santiago vắng mặt do chấn thương đầu gối. Hai trụ cột khác là A. Boayar (chấn thương cơ) và R. Mir (chấn thương gân kheo) hiện vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Dựa trên các phân tích về phong độ và dữ liệu đối đầu, Real Betis có khả năng giành chiến thắng cao hơn. Tỷ lệ dự đoán cho thấy có tới 90% khả năng đội chủ nhà sẽ có điểm (thắng hoặc hòa), trong khi cơ hội thắng của Elche chỉ dừng lại ở mức 10%.

Nhìn chung, với mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu, Real Betis nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng sớm. Elche có thể chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu để khai thác những sơ hở từ hàng thủ thiếu vắng M. Bartra của đối phương, nhưng nhiệm vụ có điểm tại Sevilla vẫn là một thử thách khó khăn cho đội khách.