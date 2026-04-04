Nhận định Real Betis vs Espanyol - La Liga: Điểm tựa sân nhà Estadio La Cartuja Real Betis đặt mục tiêu củng cố vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga khi tiếp đón Espanyol vào lúc 23h30 ngày 04/04 trong khuôn khổ vòng đấu thứ 30.

Trận đấu giữa Real Betis và Espanyol tại SVĐ Estadio La Cartuja de Sevilla là tâm điểm đáng chú ý khi đội chủ nhà đang nỗ lực bảo vệ vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu. Dù cả hai đội đều không có phong độ cao trong thời gian gần đây, Real Betis vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân bãi và lịch sử đối đầu vượt trội.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Real Betis đang đứng ở vị trí thứ 5 với 44 điểm sau 29 vòng đấu. Trong khi đó, Espanyol xếp thứ 11 với 37 điểm, một khoảng cách khá an toàn với nhóm xuống hạng nhưng cũng khó để cạnh tranh các suất tham dự đấu trường quốc tế.

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ 5 trận gần nhất Real Betis 5 44 Thua 2, hòa 3 Espanyol 11 37 Thua 3, hòa 2

Real Betis: Khát khao tìm lại cảm giác chiến thắng

Đội chủ sân Estadio La Cartuja đang trải qua giai đoạn khó khăn khi không thắng trong 5 trận gần nhất (hòa 3, thua 2). Tuy nhiên, thành tích sân nhà của họ mùa này vẫn khá ấn tượng với 7 chiến thắng sau 14 trận. Hiệu suất ghi bàn trung bình 1.5 bàn/trận là cơ sở để người hâm mộ tin vào một kết quả có lợi.

Espanyol: Thử thách nơi đất khách

Espanyol cũng đang trong chuỗi phong độ nghèo nàn với 3 thất bại trong 5 trận gần đây. Trên sân khách, họ đã để thua 6 trận kể từ đầu mùa và để thủng lưới trung bình 1.5 bàn mỗi trận. Hàng thủ thiếu ổn định sẽ là bài toán đau đầu cho ban huấn luyện đội khách trước sức ép từ phía Betis.

Lịch sử đối đầu nghiêng về chủ nhà

Số liệu thống kê từ 5 lần chạm trán gần nhất đang ủng hộ hoàn toàn đội bóng thành Sevilla. Real Betis đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Espanyol. Đáng chú ý, trong 4 chiến thắng đó, Betis luôn ghi được từ 2 bàn thắng trở lên vào lưới đối thủ.

05/10/2025: Espanyol 1 - 2 Real Betis

04/05/2025: Espanyol 1 - 2 Real Betis

29/09/2024: Real Betis 1 - 0 Espanyol

15/04/2023: Real Betis 3 - 1 Espanyol

21/01/2023: Espanyol 1 - 0 Real Betis

Tình hình lực lượng và chấn thương

Cả hai đội đều đối mặt với tổn thất về nhân sự trước thềm trận đấu quan trọng này. Đặc biệt, tuyến giữa của Real Betis bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Real Betis

Isco: Vắng mặt do chấn thương mắt cá chân.

Vắng mặt do chấn thương mắt cá chân. Giovani Lo Celso: Vắng mặt do chấn thương cơ.

Vắng mặt do chấn thương cơ. Junior Firpo: Không thể thi đấu do chấn thương.

Không thể thi đấu do chấn thương. A. Ortiz: Chấn thương vai.

Espanyol

Pere Milla: Treo giò do nhận đủ thẻ vàng.

Treo giò do nhận đủ thẻ vàng. Javi Puado: Chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Nhận định và dự đoán kết quả

Mặc dù thiếu vắng những trụ cột sáng tạo như Isco hay Lo Celso, Real Betis vẫn được các chuyên gia đánh giá cao hơn nhờ lối chơi có tổ chức và sự cổ vũ của khán giả nhà. Espanyol với hàng thủ lỏng lẻo và thiếu vắng chân sút chủ lực Javi Puado sẽ khó lòng tạo nên bất ngờ tại Seville.

Dự đoán tỷ lệ chiến thắng nghiêng về Real Betis với 45%, khả năng chia điểm cũng ở mức 45%, trong khi cơ hội thắng của đội khách chỉ là 10%. Trận đấu được kỳ vọng sẽ không có quá nhiều bàn thắng khi cả hai đội đều đang thận trọng trong việc tìm lại mạch điểm.

Cập nhật đội hình lúc 23:01 04/04/2026

Đội hình chính thức

Real Betis

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Manuel Pellegrini

Đội hình xuất phát:

1. Álvaro Valles (G)

2. Héctor Bellerín (D)

5. Marc Bartra (D)

3. Diego Llorente (D)

16. Valentín Gómez (D)

14. Sofyan Amrabat (M)

8. Pablo Fornals (M)

6. Sergi Altimira (M)

7. Antony (F)

19. Cucho Hernández (F)

24. Aitor Ruibal (F)

Dự bị:

25. Pau López

52. Pablo García

4. Natan

18. Nelson Deossa

17. Rodrigo Riquelme

13. Adrián

12. Ricardo Rodríguez

21. Marc Roca

15. Álvaro Fidalgo

9. Chimy Ávila

10. Abdessamad Ezzalzouli

Espanyol

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Manolo Gonzalez

Đội hình xuất phát:

13. Marko Dmitrović (G)

23. Omar El Hilali (D)

38. Clemens Riedel (D)

6. Leandro Cabrera (D)

22. Carlos Romero (D)

16. Cyril Ngonge (M)

4. Urko González (M)

10. Pol Lozano (M)

24. Tyrhys Dolan (M)

8. Edu Expósito (F)

9. Roberto Fernández (F)

Dự bị: