Nhận định Real Betis vs Sevilla - Trận Derby rực lửa tại La Liga Real Betis hướng tới mục tiêu củng cố vị trí trong top 5 khi đối đầu với Sevilla vào lúc 00h30 ngày 02/03/2026 tại sân vận động Estadio La Cartuja de Sevilla.

Trận derby thành Seville luôn là một trong những cuộc đối đầu rực lửa và đáng xem nhất tại La Liga. Ở lần chạm trán này, Real Betis đang nắm giữ lợi thế đáng kể về mặt phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng so với đối thủ truyền kiếp Sevilla.

Thông tin trận đấu và thời gian diễn ra

Trận đấu giữa Real Betis và Sevilla sẽ được tổ chức vào lúc 00h30 ngày 02/03/2026. Cuộc đối đầu này diễn ra trên sân vận động Estadio La Cartuja de Sevilla, hứa hẹn sẽ mang đến bầu không khí vô cùng náo nhiệt từ người hâm mộ cả hai đội.

Vị trí trên bảng xếp hạng La Liga

Hiện tại, Real Betis đang có một mùa giải thành công khi đứng thứ 5 với 42 điểm sau 25 vòng đấu. Trong khi đó, Sevilla đang gặp nhiều khó khăn và tạm xếp ở vị trí thứ 12 với 29 điểm.

Đội Vị trí Điểm Phong độ gần nhất Real Betis 5 42 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Sevilla 12 29 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1

Phân tích phong độ và lịch sử đối đầu

Real Betis thể hiện sự ổn định với 11 trận thắng từ đầu mùa, trong đó có tới 7 chiến thắng trên sân nhà. Đội bóng này sở hữu hàng công hiệu quả với trung bình 1.6 bàn/trận và hàng thủ khá chắc chắn khi chỉ để thủng lưới 1.2 bàn/trận.

Ngược lại, Sevilla đang cho thấy sự hụt hơi, đặc biệt là trong các chuyến làm khách khi đã để thua tới 6 trận trên sân đối phương. Hiệu số bàn thắng bại của Sevilla cũng không mấy khả quan khi họ đã để lọt lưới 39 bàn (trung bình 1.6 bàn/trận).

Kết quả đối đầu gần nhất

Trong 5 lần chạm trán gần đây, Real Betis đang chiếm ưu thế nhẹ với 2 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận:

30/11/2025: Sevilla 0 - 2 Real Betis

31/03/2025: Real Betis 2 - 1 Sevilla

06/10/2024: Sevilla 1 - 0 Real Betis

29/04/2024: Real Betis 1 - 1 Sevilla

13/11/2023: Sevilla 1 - 1 Real Betis

Tình hình lực lượng của hai đội

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất về nhân sự do chấn thương và án treo giò, ảnh hưởng không nhỏ đến việc sắp xếp đội hình của các huấn luyện viên.

Real Betis

S. Amrabat: Vắng mặt vì chấn thương mắt cá

V. Gomez: Vắng mặt do nhận đủ thẻ vàng

Isco: Vắng mặt vì chấn thương mắt cá

G. Lo Celso: Vắng mặt vì chấn thương cơ

Sevilla

Joan Jordan: Vắng mặt vì thẻ đỏ

Marcao: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

T. Nianzou: Vắng mặt do nhận đủ thẻ vàng

R. Vargas: Vắng mặt vì chấn thương gân kheo

Nhận định và dự đoán kết quả

Dựa trên phong độ hiện tại và lợi thế sân nhà, Real Betis được đánh giá cao hơn trong việc giành trọn 3 điểm. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng cho đội chủ nhà và tỷ lệ hòa đều ở mức 45%, trong khi khả năng thắng của Sevilla chỉ là 10%.

Về số lượng bàn thắng, cả hai đội được dự báo sẽ có một trận đấu chặt chẽ với ít hơn 2.5 bàn thắng cho mỗi bên. Phương án an toàn cho trận đấu này là lựa chọn cơ hội kép: Real Betis thắng hoặc hòa.