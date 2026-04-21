Nhận định Real Madrid vs Alaves: "Kền kền trắng" áp đảo tại Bernabeu - La Liga Real Madrid tiếp đón Alaves vào lúc 02h30 ngày 22/04/2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch tại đấu trường La Liga.

Vòng đấu tới của La Liga sẽ chứng kiến cuộc đối đầu chênh lệch giữa Real Madrid và Alaves tại thánh địa Estadio Santiago Bernabéu. Trong khi đội chủ nhà đang bay cao ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, đội khách Alaves lại đang phải vật lộn ở nhóm cuối bảng với cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.

Bối cảnh trận đấu và vị trí trên bảng xếp hạng

Real Madrid bước vào trận đấu này với tâm thế buộc phải thắng để bám đuổi ngôi đầu. Với 70 điểm sau 31 trận, đoàn quân của huấn luyện viên đang duy trì phong độ ổn định, đặc biệt là khi được thi đấu trên sân nhà Santiago Bernabéu.

Ngược lại, Alaves đang đứng ở vị trí thứ 17 với 33 điểm, chỉ ngay sát nhóm cầm đèn đỏ. Khoảng cách về trình độ và điểm số giữa hai đội là rất lớn, khiến chuyến hành quân này được dự báo sẽ có nhiều khó khăn cho đội bóng khách.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Real Madrid 2 70 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Alaves 17 33 Thắng 1, Hòa 3, Thua 1

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

Real Madrid: Pháo đài Bernabeu vững chãi

Mùa giải năm nay, Real Madrid đã thể hiện sức mạnh tấn công đáng nể với 65 bàn thắng (trung bình 2,1 bàn/trận). Tại sân nhà, họ đã giành được 13 chiến thắng sau 31 trận đã đấu, chỉ để thua 2 trận. Sự hiệu quả trong khâu dứt điểm và khả năng kiểm soát thế trận luôn là vũ khí giúp "Kền kền trắng" áp đặt lối chơi lên các đối thủ yếu hơn.

Alaves: Nỗi lo từ những chuyến hành quân

Phong độ sân khách của Alaves là một dấu hỏi lớn khi họ đã để thua tới 10 trận khi phải thi đấu xa nhà. Với hiệu suất ghi bàn khiêm tốn 1,1 bàn/trận và hàng thủ đã lọt lưới 46 bàn, Alaves sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn từ các chân sút thượng hạng bên phía đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu: Sự thống trị tuyệt đối

Nhìn vào lịch sử 5 trận đối đầu gần nhất, Real Madrid hoàn toàn áp đảo với 5 chiến thắng tuyệt đối. Đáng chú ý nhất là chiến thắng hủy diệt 5-0 vào tháng 5/2024. Alaves thường xuyên gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Real Madrid khi có tới 3 trận không thể ghi bàn trong chuỗi 5 trận này.

15/12/2025: Alaves 1 - 2 Real Madrid

13/04/2025: Alaves 0 - 1 Real Madrid

25/09/2024: Real Madrid 3 - 2 Alaves

15/05/2024: Real Madrid 5 - 0 Alaves

22/12/2023: Alaves 0 - 1 Real Madrid

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cập nhật chấn thương

Real Madrid: Đội chủ nhà sẽ thiếu vắng thủ thành trụ cột Thibaut Courtois do chấn thương đùi. Bên cạnh đó, Rodrygo cũng vắng mặt vì vấn đề ở đầu gối và Raul Asencio không thể thi đấu do bị ốm.

Alaves: Đội khách chịu tổn thất lớn khi F. Garces bị treo giò và A. Rebbach vắng mặt do nhận đủ thẻ vàng. C. Protesoni cũng không thể góp mặt vì chấn thương cơ bắp.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Với tỷ lệ dự đoán chiến thắng hoặc hòa lên tới 90%, Real Madrid gần như chắc chắn sẽ làm chủ cuộc chơi. Lối chơi của đội chủ nhà có thể sẽ tập trung vào việc kiểm soát bóng và khai thác các khoảng trống nơi hàng thủ Alaves vốn thường xuyên mắc sai lầm.

Dự báo trận đấu sẽ không có quá nhiều bàn thắng bùng nổ (dưới 3,5 bàn cho chủ nhà và dưới 2,5 bàn cho khách) do tính chất thực dụng của Real Madrid trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Lựa chọn an toàn có thể là Real Madrid thắng hoặc hòa trong một trận đấu có ít nhất 2 bàn thắng được ghi.