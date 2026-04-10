Nhận định Real Madrid vs Girona - La Liga 02:00 ngày 11/4 Real Madrid đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Girona tại Estadio Santiago Bernabéu để duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch La Liga đầy kịch tính.

Trận đối đầu giữa Real Madrid và Girona vào lúc 02:00 ngày 11/04/2026 tại Estadio Santiago Bernabéu được dự báo là thử thách quan trọng cho đội chủ nhà trong nỗ lực bám đuổi ngôi đầu. Trong khi Real Madrid đang chiến đấu cho danh hiệu, Girona lại nỗ lực cải thiện vị trí ở giữa bảng xếp hạng.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Real Madrid đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga với 69 điểm sau 30 vòng đấu. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sở hữu thành tích ấn tượng với 22 trận thắng, 3 trận hòa và 5 trận thua. Đáng chú ý, thầy trò huấn luyện viên Real Madrid cực kỳ mạnh mẽ trên sân nhà khi giành tới 13 chiến thắng và chưa để hòa trận nào tại Bernabéu mùa này.

Ngược lại, Girona đang xếp vị trí thứ 12 với 37 điểm. Phong độ của đội khách khá bấp bênh với 9 trận thắng, 10 trận hòa và 11 trận thua sau 30 trận đã đấu. Trong 5 trận gần nhất, Girona chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 trận thua, cho thấy sự thiếu ổn định trước chuyến làm khách đầy bão táp này.

Lịch sử đối đầu và thống kê bàn thắng

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng hẳn về phía đội bóng thủ đô Madrid. Cụ thể, Real Madrid đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Đặc biệt, trong hai lần tiếp đón Girona trên sân nhà gần đây nhất, "Kền kền trắng" đã ghi tới 6 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào.

Về hiệu suất ghi bàn, Real Madrid sở hữu hàng công mạnh mẽ thứ hai giải đấu với trung bình 2,1 bàn/trận (tổng 64 bàn). Hàng thủ của họ cũng cực kỳ chắc chắn khi chỉ để thủng lưới 0,9 bàn/trận. Trong khi đó, Girona mới chỉ ghi được 32 bàn và đã để lọt lưới tới 44 bàn kể từ đầu mùa, trung bình mỗi trận họ phải nhận 1,5 bàn thua.

Tình hình lực lượng: Tổn thất lớn ở cả hai chiến tuyến

Cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến việc sắp xếp đội hình chiến thuật:

Real Madrid

T. Courtois: Vắng mặt do chấn thương đùi.

F. Mastantuono: Vắng mặt do đã nhận đủ số thẻ vàng (treo giò).

Rodrygo: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Girona

M. ter Stegen: Vắng mặt do chấn thương gân kheo.

D. van de Beek: Vắng mặt vì chấn thương gân Achilles.

Portu và Juan Carlos: Cùng vắng mặt do chấn thương đầu gối.

R. Artero: Nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt cá chân.

V. Vanat: Vắng mặt vì chấn thương.

D. Blind: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Nhận định và dự đoán kết quả

Dựa trên các chỉ số thống kê và lợi thế sân nhà, Real Madrid được đánh giá cao hơn hẳn cho một chiến thắng. Với tỷ lệ dự đoán giành trọn 3 điểm lên tới 45%, đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ áp đặt lối chơi ngay từ đầu. Dù Girona có thể gây ra khó khăn nhất định, nhưng với hàng thủ mỏng manh hiện tại, họ khó có thể đứng vững trước sức ép tại Bernabéu.

Dự đoán trận đấu sẽ có ít hơn 3,5 bàn thắng cho đội chủ nhà và dưới 1,5 bàn thắng cho đội khách. Một chiến thắng cách biệt cho Real Madrid là kịch bản dễ xảy ra nhất trong cuộc đối đầu này.