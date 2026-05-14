Nhận định Real Madrid vs Oviedo - La Liga: Sức mạnh tại Bernabeu Real Madrid quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Oviedo để duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch, dù đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự trầm trọng nơi hàng thủ.

Cuộc đối đầu không cân sức tại Santiago Bernabeu

Trận đấu giữa Real Madrid và Oviedo diễn ra lúc 02h30 ngày 15/05/2026 trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga). Với vị thế của đội bóng đang bám đuổi ngôi đầu, Real Madrid buộc phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch, trong khi Oviedo đang vật lộn ở đáy bảng xếp hạng với nỗ lực trụ hạng mong manh.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Real Madrid đang đứng vị trí thứ 2 với 77 điểm, duy trì hiệu số ghi bàn ấn tượng 2.0 bàn mỗi trận. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đạt thành tích thắng 2 trận, hòa 2 trận và để thua 1 trận. Ngược lại, Oviedo đang đứng cuối bảng (vị trí thứ 20) với vỏn vẹn 29 điểm, chỉ thắng được 1 trong 5 trận gần nhất.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Real Madrid 2 77 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Oviedo 20 29 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2

Sức mạnh tấn công đối đầu hàng thủ yếu kém

Real Madrid sở hữu hàng công cực mạnh với 70 bàn thắng sau 35 trận, trung bình ghi 2.0 bàn/trận. Đặc biệt, sân nhà Santiago Bernabeu là điểm tựa vững chắc khi họ đã giành được 14 chiến thắng tại đây kể từ đầu mùa. Trái lại, Oviedo mới chỉ ghi được 26 bàn thắng nhưng đã để thủng lưới tới 54 lần, cho thấy sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Trong lần chạm trán gần nhất vào tháng 08/2025, Real Madrid đã dễ dàng đánh bại Oviedo với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, ở trận đấu tới, cả hai đội đều đối mặt với những tổn thất về nhân sự:

Real Madrid: Vắng mặt hàng loạt trụ cột gồm Eder Militao, A. Guler, F. Mendy (chấn thương cơ), Rodrygo (chấn thương đầu gối) và F. Valverde (chấn thương vùng đầu). Thủ thành A. Lunin cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do bị ốm.

Oviedo: Thiếu vắng L. Dendoncker, B. Domingues, O. Ejaria do chấn thương. Đáng chú ý, hai cầu thủ J. Lopez và K. Sibo sẽ vắng mặt vì án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, Real Madrid vẫn được đánh giá vượt trội nhờ chiều sâu đội hình và ưu thế sân nhà. Các chuyên gia dự báo tỷ lệ thắng của Real Madrid là 45%, tương đương với tỷ lệ hòa, trong khi khả năng tạo bất ngờ của Oviedo chỉ dừng lại ở mức 10%. Trận đấu được kỳ vọng sẽ diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về phía đội chủ sân Bernabeu.