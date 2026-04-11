Nhận định Real Sociedad vs Alaves - Quyết đấu tại Reale Arena vòng 31 La Liga Real Sociedad hướng tới mục tiêu 3 điểm tại sân nhà Reale Arena vào lúc 19h00 ngày 11/04/2026 để duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Trận đối đầu giữa Real Sociedad và Alaves tại vòng 31 La Liga diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều đang rất khát điểm cho những mục tiêu riêng biệt. Trong khi đội chủ nhà Real Sociedad nỗ lực củng cố vị trí ở nhóm đầu bảng, Alaves lại đang tìm cách bứt xa khỏi khu vực nguy hiểm phía cuối bảng xếp hạng.

Vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng

Real Sociedad đang tạm xếp vị trí thứ 7 với 41 điểm sau 30 vòng đấu. Đội bóng xứ Basque vẫn giữ được sự ổn định cần thiết để cạnh tranh một suất dự cúp châu Âu mùa tới. Ở phía đối diện, Alaves đứng thứ 15 với 32 điểm, một khoảng cách chưa thực sự an toàn so với nhóm xuống hạng.

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ 5 trận gần nhất Real Sociedad 7 41 Thắng 3, Thua 2 Alaves 15 32 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2

Phân tích phong độ và sức mạnh đội hình

Real Sociedad: Điểm tựa sân nhà vững chắc

Sức mạnh của Real Sociedad mùa này gắn liền với sân vận động Reale Arena. Trong tổng số 11 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 8 trận họ giành được trên sân nhà. Với hiệu suất ghi bàn trung bình 1,5 bàn mỗi trận, hàng công của đội chủ nhà luôn duy trì được áp lực đều đặn lên khung thành đối phương.

Tuy nhiên, huấn luyện viên của Real Sociedad cần sớm cải thiện hàng phòng ngự khi đội bóng đã để thủng lưới 45 bàn sau 30 trận. Việc thiếu vắng các trụ cột ở hàng thủ vì chấn thương đang trở thành bài toán khó giải cho đội bóng này trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Alaves: Nỗ lực cải thiện hiệu suất sân khách

Alaves đang cho thấy sự yếu thế đáng kể khi phải thi đấu xa nhà. Thống kê chỉ ra rằng họ đã để thua tới 10 trận trong những lần đi khách từ đầu mùa. Với hiệu suất ghi bàn khiêm tốn 1,1 bàn/trận, Alaves thường xuyên gặp khó khăn trong việc xuyên phá những hàng thủ có tổ chức.

Mặc dù vậy, phong độ gần đây của Alaves không quá tệ khi họ giành được 1 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 vòng đấu gần nhất. Sự lỳ lợm này có thể là vũ khí giúp họ hy vọng vào một kết quả có lợi trước đối thủ mạnh hơn.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Bất chấp sự chênh lệch về thứ hạng, Alaves lại đang sở hữu thành tích đối đầu ấn tượng hơn. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Alaves giành tới 3 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận. Yếu tố lịch sử này mang lại tâm lý tự tin nhất định cho đội khách trước giờ bóng lăn.

Về lực lượng, Real Sociedad đang chịu tổn thất nặng nề khi danh sách vắng mặt kéo dài. Cụ thể, J. Gorrotxategi, Y. Herrera, J. Ochieng và I. Zubeldia đều không thể thi đấu do các chấn thương cơ, bắp chân và đùi. Ngoài ra, A. Odriozola và I. Ruperez gặp chấn thương đầu gối, trong khi J. Martin vắng mặt vì án treo giò.

Bên phía Alaves, đội bóng này cũng thiếu vắng hai nhân tố quan trọng là F. Garces do án treo giò và C. Protesoni vì chấn thương cơ.

Nhận định và dự đoán kết quả

Với lợi thế sân nhà và vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng, Real Sociedad vẫn được đánh giá là đội cửa trên. Tuy nhiên, tình trạng chấn thương trầm trọng của đội chủ nhà cộng với lịch sử đối đầu ủng hộ Alaves khiến trận đấu trở nên khó lường hơn. Khả năng hai đội chia điểm được đánh giá ở mức 45%, tương đương với tỷ lệ thắng của Real Sociedad.

Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ với ít bàn thắng được ghi. Nhiều khả năng cả hai đội sẽ không ghi quá 2 bàn thắng trong cuộc đọ sức này. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng nhọc nhằn cho đội chủ nhà là kịch bản khả thi nhất.