Nhận định Real Sociedad vs Levante: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 16 điểm. Họ tiếp đón Levante trên sân Anoeta Stadium lúc 00:30 ngày 26/10/2026.

Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 16 điểm. Trận tiếp đón Levante trên sân Anoeta Stadium lúc 00:30 ngày 26/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế ở nhóm đầu. Ở chiều ngược lại, Levante đứng thứ 13 với 10 điểm và cần những kết quả tích cực để kéo gần khoảng cách với nhóm trên.

Real Sociedad giữ nhịp tốt trong nhóm đầu

Trong 5 trận gần nhất, Real Sociedad thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội bóng xứ Basque đang có hai chiến thắng liên tiếp ở các vòng gần đây nhất. Trước đó là một trận hòa xen giữa một trận thắng và một trận thua.

Với 16 điểm và vị trí thứ 5, Real Sociedad đang ở rất gần nhóm dự cúp châu lục. Việc chơi trên sân nhà Anoeta Stadium, cùng đà thắng trận mới nhất, giúp thầy trò có thêm lý do để chủ động ngay từ đầu trận.

Levante tìm lại niềm tin sau chiến thắng gần nhất

Phong độ của Levante có phần chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, tín hiệu đáng chú ý là họ vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi hai trận hòa và hai trận thua trước đó.

Hiện Levante đứng thứ 13 với 10 điểm, kém Real Sociedad 6 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng. Đây là khoảng cách đáng kể, nhưng một kết quả tốt trên sân khách sẽ giúp họ củng cố tinh thần sau chiến thắng vừa qua.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Qua 5 lần đối đầu gần nhất, Real Sociedad thắng 3 trận, hòa 1 trận, trong khi Levante thắng 1 trận. Lợi thế này cho thấy đội chủ nhà thường chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây, dù Levante từng chứng minh họ có thể tạo ra bất ngờ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Real Sociedad, bài toán nằm ở việc duy trì sự ổn định để không để tuột nhịp trong cuộc đua nhóm đầu. Đà thắng hai trận gần nhất là nền tảng tâm lý quan trọng khi đội thi đấu trên sân nhà.

Với Levante, thử thách là biến chiến thắng gần nhất thành mạch kết quả tốt hơn. Khi chênh lệch phong độ và vị trí khá rõ, khả năng giữ kỷ luật và tận dụng cơ hội hiếm hoi sẽ quyết định việc họ có thể gây khó khăn cho chủ nhà hay không.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu, Real Sociedad đang được nhỉnh hơn. Dù vậy, Levante vừa có chiến thắng đúng lúc, nên trận đấu tại Anoeta Stadium hứa hẹn không dễ dàng với đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Sociedad · 3 thắng 1 hòa Levante · 1 thắng Real Sociedad 2 - 0 Levante RS Levante 1 - 1 Real Sociedad Hòa Levante 2 - 1 Real Sociedad LEV Real Sociedad 1 - 0 Levante RS Real Sociedad 1 - 0 Levante RS

Real Sociedad 5 trận gần nhất T T H T B 9 Trận 5-1-3 T-H-B 17 Ghi (TB 1.9) 17 Thủng lưới Levante 5 trận gần nhất T H H B B 9 Trận 2-4-3 T-H-B 15 Ghi (TB 1.7) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 9 9 0 0 +30 27 T T T T T 2 Atletico Madrid 10 8 1 1 +12 25 T T T T T 3 Real Madrid 9 7 0 2 +14 21 T T B T T 4 Real Betis 9 6 1 2 +2 19 B T H T T 5 Real Sociedad 9 5 1 3 0 16 T T T B T 6 Sevilla 9 4 2 3 -2 14 B H B T T … 12 Racing Santander 10 3 2 5 -11 11 T B H B B 13 Levante 9 2 4 3 -2 10 T H H B B 14 Elche 10 2 4 4 -3 10 T H H T B …

Tình hình lực lượng Real Sociedad ✚ L. Beitia (Ankle Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ L. Beitia (Ankle Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) Levante ✚ E. Bardeli (Muscle Injury) ✚ Dela (Overload) ✚ E. Bardeli (Muscle Injury) ✚ Dela (Overload)