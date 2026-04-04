Nhận định Real Sociedad vs Levante - La Liga: Thách thức cho đội bóng xứ Basque Cuộc đối đầu giữa Real Sociedad và Levante lúc 19h00 ngày 4/4/2026 hứa hẹn nhiều bất ngờ khi đội khách đang sở hữu phong độ ổn định hơn dù đang nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Vào lúc 19h00 ngày 04/04/2026, sân vận động Reale Arena sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Real Sociedad và Levante trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga). Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội khi Real Sociedad đang nỗ lực bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu, còn Levante đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Dù có sự chênh lệch khá lớn về vị trí trên bảng xếp hạng, cục diện thực tế giữa hai đội lại không quá cách biệt về mặt phong độ gần đây. Real Sociedad hiện đang đứng thứ 7 với 38 điểm, trong khi Levante xếp vị trí 19 với 26 điểm. Tuy nhiên, đội khách đang cho thấy những dấu hiệu khởi sắc để hy vọng vào một suất trụ hạng.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Real Sociedad 7 38 Thắng 2, hòa 1, thua 2 Levante 19 26 Thắng 2, hòa 2, thua 1

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

Real Sociedad: Bài toán hàng thủ tại sân nhà

Đội chủ sân Reale Arena đang trải qua một mùa giải thiếu ổn định. Sau 29 trận đã đấu, họ giành được 10 chiến thắng nhưng cũng đã phải nhận tới 11 thất bại. Đáng lưu ý, hàng thủ của Real Sociedad đang là mối lo ngại lớn khi đã để thủng lưới 45 bàn (trung bình 1,6 bàn/trận), cao hơn cả số bàn thắng ghi được (44 bàn).

Mặc dù được thi đấu tại sân nhà, nơi họ đã giành được 7 trong tổng số 10 chiến thắng của mùa giải, nhưng phong độ thất thường trong 5 trận gần nhất (chỉ thắng 2 trận) khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng trước sự vươn lên của các đối thủ nhóm dưới.

Levante: Hy vọng từ sự lỳ lợm

Bên kia chiến tuyến, Levante đang cho thấy tinh thần vượt khó đáng khen ngợi. Trong 5 trận đấu gần đây, họ chỉ để thua duy nhất 1 trận, giành được 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Dù hiệu suất ghi bàn không cao (1,2 bàn/trận), nhưng sự cải thiện trong lối chơi đã giúp họ thu hẹp khoảng cách với nhóm an toàn.

Thành tích sân khách của Levante vẫn là một dấu hỏi khi họ đã để thua 8 trận khi đi xa nhà mùa này. Tuy nhiên, với 3 chiến thắng trên sân khách đã có, họ hoàn toàn có cơ sở để tạo nên một cú sốc tại San Sebastian.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Nhìn vào lịch sử 5 lần chạm trán gần nhất, có thể thấy sự cân bằng tuyệt đối giữa hai câu lạc bộ. Mỗi đội đều đã có cho mình 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở trận lượt đi vào tháng 12 năm ngoái, hai đội đã chia điểm với tỷ số hòa 1-1 trên sân của Levante. Điều này cho thấy Levante thường xuyên gây ra rất nhiều khó khăn cho Real Sociedad bất kể vị trí của họ trên bảng xếp hạng.

Tình hình lực lượng: Tổn thất nghiêm trọng cho chủ nhà

Cơn bão chấn thương đang tàn phá đội hình của Real Sociedad, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành chiến thuật của huấn luyện viên. Danh sách vắng mặt bao gồm:

J. Gorrotxategi, Y. Herrera, J. Ochieng: Vắng mặt vì chấn thương cơ.

Vắng mặt vì chấn thương cơ. A. Odriozola, I. Ruperez: Nghỉ thi đấu do chấn thương đầu gối.

Nghỉ thi đấu do chấn thương đầu gối. I. Zubeldia: Gặp vấn đề ở đùi.

Phía Levante cũng không có được đội hình mạnh nhất khi R. Brugue và U. Elgezabal gặp chấn thương đầu gối, trong khi D. Varela Pampin và U. Vencedor không thể góp mặt.

Nhận định và dự đoán

Dựa trên các chỉ số thống kê và tình hình lực lượng hiện tại, trận đấu này được dự báo sẽ vô cùng khó khăn cho Real Sociedad. Tỷ lệ dự đoán cho thấy đội khách Levante đang nắm giữ lợi thế tâm lý với 45% khả năng giành chiến thắng hoặc hòa, tương đương với tỷ lệ của đội chủ nhà.

Với hàng thủ không thực sự chắc chắn của cả hai bên, trận đấu có thể sẽ không có quá nhiều bàn thắng bùng nổ (dự kiến dưới 2,5 bàn cho mỗi đội). Lựa chọn an toàn cho trận đấu này có thể là một kết quả hòa hoặc một chiến thắng sít sao cho đội khách trong bối cảnh Real Sociedad đang khủng hoảng nhân sự trầm trọng.

Cập nhật đội hình lúc 18:30 04/04/2026

Đội hình chính thức

Real Sociedad

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Pellegrino Matarazzo

Đội hình xuất phát:

1. Álex Remiro (G)

2. Jon Aramburu (D)

31. Jon Martin (D)

16. Duje Ćaleta-Car (D)

17. Sergio Gómez (D)

7. Ander Barrenetxea (M)

8. Beñat Turrientes (M)

18. Carlos Soler (M)

24. Luka Sučić (M)

11. Gonçalo Guedes (F)

10. Mikel Oyarzabal (F)

Dự bị:

6. Aritz Elustondo

21. Arsen Zakharyan

9. Orri Steinn Óskarsson

19. Jon Karrikaburu

3. Aihen Muñoz

13. Unai Marrero

38. Luken Beitia

22. Wesley

14. Takefusa Kubo

15. Pablo Marín

46. Ibai Aguirre

23. Brais Méndez

Levante

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Luis Castro

Đội hình xuất phát:

13. Mathew Ryan (G)

22. Jeremy Toljan (D)

4. Adrián de la Fuente (D)

2. Matias Moreno (D)

23. Manuel Sánchez (D)

8. Jon Ander Olasagasti (M)

20. Oriol Rey (M)

17. Víctor García (M)

18. Iker Losada (M)

26. Kareem Tunde (M)

19. Carlos Espí (F)

Dự bị: