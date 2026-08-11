Nhận định Real Sociedad vs Rayo Vallecano: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 19 điểm, tiếp đón Rayo Vallecano lúc 22h15 ngày 08/11/2026 trên sân vận động Anoeta.

Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 19 điểm. Đội chủ nhà tiếp Rayo Vallecano, đội đứng thứ 14 với 12 điểm, lúc 22h15 ngày 08/11/2026 trên sân vận động Anoeta. Với Real Sociedad, đây là cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng xếp hạng.

Real Sociedad giữ vị thế trong nhóm đầu

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng khá rõ. Real Sociedad hơn Rayo Vallecano 9 bậc và 7 điểm (19 điểm so với 12 điểm). Lợi thế sân nhà càng làm đội bóng xứ Basque được đánh giá cao hơn ở trận này.

Trong 5 trận gần nhất, Real Sociedad thắng 3, hòa 1 và thua 1. Hai trận gần đây nhất của họ là một trận hòa và một trận thua, nên nhịp độ chiến thắng đã chững lại so với giai đoạn trước. Chuỗi ba chiến thắng trước đó cho thấy đội có khả năng lấy lại mạch thắng khi vào đúng nhịp.

Rayo Vallecano mang theo hai chiến thắng liên tiếp

Rayo Vallecano đến Anoeta với tâm thế khá tích cực. Họ thắng 2 trận gần nhất, trước đó thua 1 và hòa 2 trận. Tính chung 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2, hòa 2 và thua 1.

Tuy vậy, Rayo Vallecano vẫn đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng với 12 điểm. Hai chiến thắng liên tiếp là động lực để họ thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Thế đối đầu cân bằng đáng chú ý

Dù chênh lệch vị trí khá lớn, lịch sử đối đầu gần đây lại khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Real Sociedad thắng 1, hòa 2 và Rayo Vallecano thắng 2. Như vậy, đội khách từng có những kết quả tốt trước đối thủ này, và Real Sociedad không thể xem nhẹ trận đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu này đặt ra hai câu hỏi chính. Thứ nhất, Real Sociedad có tận dụng được sân nhà để thoát khỏi chuỗi hai trận không thắng gần nhất hay không? Thứ hai, Rayo Vallecano có mang được đà hai chiến thắng liên tiếp lên sân Anoeta để cản bước đối thủ ở nhóm đầu hay không?

Nhìn chung, Real Sociedad nhỉnh hơn về vị trí và số điểm, còn Rayo Vallecano có phong độ gần nhất tích cực hơn. Với thế đối đầu từng nghiêng về đội khách trong các lần gặp gần đây, trận đấu hứa hẹn cạnh tranh hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Sociedad · 1 thắng 2 hòa Rayo Vallecano · 2 thắng Rayo Vallecano 3 - 3 Real Sociedad Hòa Real Sociedad 0 - 1 Rayo Vallecano RV Rayo Vallecano 2 - 2 Real Sociedad Hòa Real Sociedad 3 - 1 Rayo Vallecano RS Real Sociedad 1 - 2 Rayo Vallecano RV

Real Sociedad 5 trận gần nhất H B T T T 11 Trận 6-1-4 T-H-B 20 Ghi (TB 1.8) 20 Thủng lưới Rayo Vallecano 5 trận gần nhất T T B H H 10 Trận 3-3-4 T-H-B 15 Ghi (TB 1.5) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30 T B T T T 2 Real Madrid 12 10 0 2 +21 30 T T T T T 3 Atletico Madrid 11 9 1 1 +14 28 T T T T T 4 Real Betis 11 7 2 2 +3 23 T H B T H 5 Real Sociedad 11 6 1 4 0 19 B T T T T 6 Sevilla 12 5 3 4 -2 18 H B T B H … 13 Espanyol 12 3 3 6 -1 12 H T B B H 14 Rayo Vallecano 10 3 3 4 -5 12 T B H H T 15 Getafe 11 3 3 5 -8 12 T B H B T …