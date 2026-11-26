Nhận định Red Bull Salzburg vs Ararat-Armenia: Chủ nhà được đánh giá cao hơn Red Bull Salzburg được đánh giá cao hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, khi đang đứng hạng 26 với 4 điểm, còn Ararat-Armenia xếp hạng 36 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Red Bull Arena.

Red Bull Salzburg được đánh giá cao hơn Ararat-Armenia ở trận đấu này, trước hết nhờ vị trí trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà đang đứng hạng 26 với 4 điểm, trong khi đội khách xếp hạng 36 và chưa có điểm nào. Hai đội gặp nhau lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Red Bull Arena.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nghiêng về chủ nhà

Khoảng cách giữa hai đội thể hiện khá rõ qua thứ hạng. Red Bull Salzburg hơn Ararat-Armenia 10 bậc và đã có 4 điểm trong túi. Ararat-Armenia đang ở nhóm cuối bảng với 0 điểm.

Đây là cơ sở chính khiến chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, thứ hạng của Red Bull Salzburg cũng chưa phải vị trí an toàn, nên đội bóng này cần một kết quả tốt để củng cố vị thế của mình.

Phong độ gần đây: Red Bull Salzburg thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Red Bull Salzburg thắng 3 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả của họ xen kẽ giữa thắng và thua, cho thấy đội bóng chưa tạo được mạch ổn định. Đáng chú ý, đây là đội vừa thua ở trận gần nhất và sẽ muốn lấy lại tinh thần trên sân nhà.

Dù vậy, việc giành được 3 chiến thắng trong 5 trận cho thấy Red Bull Salzburg vẫn có khả năng cạnh tranh về kết quả. Lợi thế sân nhà là yếu tố hỗ trợ thêm cho họ ở trận này.

Ararat-Armenia: phong độ khá hơn thứ hạng

Ngược lại, Ararat-Armenia có phong độ gần đây khá tích cực so với vị trí của mình. Đội khách thắng 3 và thua 1 trong 4 trận gần nhất, trong đó họ thắng ở trận mới đây nhất.

Điều này cho thấy Ararat-Armenia không đến sân Red Bull Arena với tâm lý hoàn toàn bi quan. Tuy nhiên, việc chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng vẫn là thực tế cho thấy đội còn nhiều việc phải làm.

Điểm then chốt của trận đấu

Với bức tranh hiện tại, Red Bull Salzburg có lợi thế về thứ hạng và sân nhà. Vấn đề của họ là sự ổn định, khi chuỗi phong độ vẫn còn thăng trầm. Ararat-Armenia lại có phong độ gần đây tốt hơn so với vị trí trên bảng.

Nhìn chung, Red Bull Salzburg được xem là bên nhỉnh hơn. Nhưng nếu muốn chiếm ưu thế, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung và tránh những khoảng lơi lỏng mà đội khách đang có phong độ tốt có thể tận dụng.

Red Bull Salzburg 5 trận gần nhất B T B T T 8 Trận 4-2-2 T-H-B 11 Ghi (TB 1.4) 11 Thủng lưới Ararat-Armenia 5 trận gần nhất T B T T 6 Trận 1-1-4 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B 26 Red Bull Salzburg 4 1 1 2 -5 4 B H B T 27 Celta Vigo 4 1 0 3 -2 3 B T B B … 35 Lech Poznan 4 0 1 3 -10 1 B H B B 36 Ararat-Armenia 4 0 0 4 -10 0 B B B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Red Bull Salzburg ✚ K. Boma (Calf Injury) ✚ A. Chase (Off the roster) ✚ S. Kitano (Ankle Injury) ✚ F. Matijasevic (Off the roster) ✚ J. Mellberg (Muscle Injury) ✚ J. Moser (Off the roster) ✚ J. Omoregie (Achilles Tendon Injury) ✚ D. Schmid (Knee Injury) Ararat-Armenia ✚ P. Ayongo (Off the roster) ✚ J. Bravim (Red Card)