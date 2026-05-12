Nhận định RED Star FC 93 vs Rodez - Ligue 1: Cuộc chiến kịch tính tại Stade Bauer Trận đấu giữa RED Star FC 93 và Rodez diễn ra lúc 01h30 ngày 13/05/2026. Đội chủ nhà nắm lợi thế đối đầu khi bất bại trước đối thủ trong 5 lần chạm trán gần nhất.

Cuộc đối đầu giữa RED Star FC 93 và Rodez tại sân vận động Stade Bauer đang thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành kết quả khả quan trong giai đoạn quan trọng của Ligue 1. Với lợi thế sân nhà cùng lịch sử đối đầu ủng hộ, RED Star FC 93 được đánh giá có phần nhỉnh hơn so với những vị khách Rodez.

Phong độ và lịch sử đối đầu: Ưu thế thuộc về chủ nhà

Nhìn vào lịch sử chạm trán gần đây, RED Star FC 93 đang thể hiện sự lấn lướt rõ rệt. Trong 5 trận đối đầu gần nhất, đội chủ sân Stade Bauer giành được 2 chiến thắng và có 3 trận hòa, không để thua bất kỳ trận nào trước Rodez. Đáng chú ý, hai trận hòa gần đây nhất giữa hai đội đều kết thúc với tỷ số 1-1, cho thấy sự giằng co về mặt thế trận.

31/01/2026: Rodez 1 - 1 RED Star FC 93

04/10/2025: RED Star FC 93 1 - 1 Rodez

29/03/2025: RED Star FC 93 1 - 1 Rodez

04/01/2025: Rodez 0 - 2 RED Star FC 93

07/04/2018: Rodez 1 - 2 RED Star FC 93

Về tình hình bảng xếp hạng hiện tại, cả hai đội đều đang ở vạch xuất phát của mùa giải mới với các chỉ số bàn thắng và điểm số chưa được thiết lập. Đây là cơ hội để một trong hai đội bứt phá ngay từ những vòng đấu đầu tiên.

Tình hình lực lượng: Nhiều trụ cột vắng mặt

Cả RED Star FC 93 và Rodez đều đang đối mặt với những tổn thất về mặt nhân sự, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến toan tính chiến thuật của hai huấn luyện viên.

RED Star FC 93

Đội chủ nhà sẽ thiếu vắng sự phục vụ của R. Doucoure do chấn thương đầu gối. Bên cạnh đó, K. Cisse và P. Lemonnier cũng không thể góp mặt trong danh sách thi đấu trận này.

Rodez

Phía bên kia chiến tuyến, Rodez cũng mất đi nhân tố quan trọng H. Tebily vì chấn thương đầu gối. M. Achi vắng mặt, trong khi khả năng ra sân của tiền đạo M. Corredor vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Dự đoán kết quả và nhận định chiến thuật

Dựa trên các số liệu thống kê và lịch sử đối đầu, RED Star FC 93 đang nắm giữ 50% cơ hội giành chiến thắng và 50% khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Trong khi đó, cơ hội thắng trận của Rodez được đánh giá là rất thấp trong chuyến hành quân đến Stade Bauer lần này.

Với phong độ ổn định khi đối đầu với Rodez trong quá khứ, lựa chọn an toàn cho trận đấu này là phương án chủ nhà thắng hoặc hòa (Double chance). Việc thiếu vắng các trụ cột ở hàng phòng ngự và tấn công của cả hai đội có thể khiến trận đấu diễn ra thận trọng hơn dự kiến.