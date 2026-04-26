Nhận định Rennes vs Nantes - Ligue 1: Cuộc chiến trái ngược tại Roazhon Park Rennes nỗ lực bảo vệ vị trí trong top 5 khi đối đầu với Nantes đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng. Trận đấu diễn ra vào lúc 22h15 ngày 26/04/2026 tại sân vận động Roazhon Park.

Tầm quan trọng của trận đấu và bối cảnh hiện tại

Cuộc đối đầu giữa Rennes và Nantes tại vòng đấu tới của Ligue 1 mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác biệt cho hai câu lạc bộ. Trong khi Rennes đang nỗ lực tối đa để bảo vệ vị trí thứ 5 nhằm tìm kiếm tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới, thì Nantes lại đang ở trong tình thế báo động đỏ. Đội khách hiện đứng thứ 17 với chỉ 20 điểm, đối diện trực tiếp với nguy cơ xuống hạng nếu không thể cải thiện thành tích trong những vòng đấu cuối.

Phong độ và vị thế trên bảng xếp hạng

Rennes đang thể hiện một bộ mặt khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất tại giải quốc nội, đội chủ sân Roazhon Park đã giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Thành tích này giúp họ duy trì khoảng cách an toàn với các đội bám đuổi.

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ (5 trận gần nhất) Rennes 5 53 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Nantes 17 20 Thắng 0, Hòa 3, Thua 2

Trái ngược với đội chủ nhà, Nantes đang trải qua chuỗi phong độ đáng thất vọng khi không biết đến mùi chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Việc chỉ giành được 3 điểm từ 3 trận hòa khiến họ ngày càng lún sâu vào khủng hoảng.

Phân tích hiệu số và khả năng ghi bàn

Thống kê mùa này cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về hiệu suất thi đấu giữa hai bên:

Rennes: Ghi được 52 bàn (trung bình 1.7 bàn/trận) và để thủng lưới 41 bàn. Trên sân nhà, họ đã giành 8 chiến thắng sau 15 lần đón khách.

Ghi được 52 bàn (trung bình 1.7 bàn/trận) và để thủng lưới 41 bàn. Trên sân nhà, họ đã giành 8 chiến thắng sau 15 lần đón khách. Nantes: Chỉ ghi được 25 bàn (trung bình 0.8 bàn/trận) trong khi để lọt lưới tới 49 bàn. Hiệu suất tấn công kém cỏi là lý do chính khiến họ ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Lịch sử đang nghiêng về phía Rennes. Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, Rennes đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua 1 trận. Ở trận lượt đi vào tháng 9/2025, hai đội đã chia điểm trong một trận hòa có 4 bàn thắng được ghi (2-2).

Danh sách chấn thương của Rennes

Đội chủ nhà sẽ gặp đôi chút khó khăn về nhân sự khi J. Jacquet vắng mặt vì chấn thương vai và L. Rosier cũng không thể thi đấu. Ngoài ra, khả năng ra sân của P. Frankowski và A. Nordin vẫn còn đang được bỏ ngỏ.

Khủng hoảng nhân sự tại Nantes

Tình hình của Nantes trở nên bi đát hơn khi danh sách bệnh binh kéo dài. K. Amian và F. Centonze chắc chắn vắng mặt. Đặc biệt, sự thiếu vắng của bộ đôi F. Coquelin và T. Tati do chấn thương gân kheo sẽ để lại lỗ hổng lớn ở khu vực giữa sân.

Dự đoán chiến thuật và nhận định

Dựa trên các số liệu thống kê, Rennes được đánh giá cao hơn với 45% khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, kịch bản một trận hòa cũng chiếm tỷ lệ tương đương (45%), cho thấy Nantes có thể sẽ nỗ lực chơi phòng ngự số đông để tìm kiếm 1 điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng.

Về mặt ghi bàn, chuyên gia dự báo đây sẽ là trận đấu ít bàn thắng. Rennes nhiều khả năng sẽ ghi dưới 2.5 bàn, trong khi Nantes khó có thể xuyên thủng mành lưới đối phương quá 1 lần. Lựa chọn an toàn cho trận đấu này là Rennes thắng hoặc hòa.