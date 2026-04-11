Nhận định Rennes vs Olympiakos Piraeus: Khách tiếp tục bay cao? Olympiakos Piraeus đang thắng liên tiếp 5 trận và muốn kéo dài mạch trận trước Rennes. Trận đấu diễn ra lúc 22:30 ngày 04/11/2026 trên sân Roazhon Park.

Olympiakos Piraeus đến Roazhon Park với tâm thế của đội đang thắng liên tiếp, thắng cả 5 trận gần nhất. Rennes thì chưa tìm được sự ổn định và vừa nếm thất bại ở trận mới nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 22:30 ngày 04/11/2026.

Olympiakos Piraeus mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm sáng lớn nhất của đội khách. Olympiakos Piraeus thắng toàn bộ 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả hiếm có và cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Chuỗi thắng này cũng phản ánh trên bảng xếp hạng. Olympiakos Piraeus đang đứng hạng 5 với 9 điểm. Với đà hưng phấn hiện tại, đội khách có lý do để tin vào khả năng kéo dài mạch trận ngay cả khi làm khách.

Rennes thiếu sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Rennes có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Đội chủ nhà vừa thua ở trận gần nhất, trước đó thắng một trận rồi hòa một trận. Chuỗi kết quả xen kẽ này cho thấy Rennes chưa tạo được nhịp độ liên tục.

Hiện Rennes đứng hạng 13 với 5 điểm, kém Olympiakos Piraeus 4 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này cho thấy đội chủ nhà cần một kết quả tích cực để lấy lại đà.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Rennes, thách thức lớn nhất là chấm dứt sự thiếu ổn định và vào trận với sự tập trung cao ngay từ đầu. Lợi thế sân nhà tại Roazhon Park có thể giúp đội chủ động hơn, nhưng họ sẽ phải đối mặt với một đối thủ đang rất tự tin.

Olympiakos Piraeus chỉ cần duy trì kỷ luật và tinh thần đang lên để gây khó khăn cho chủ nhà. Đội khách có thể chơi với sự thoải mái của đội đang thắng liên tiếp, và đó thường là yếu tố khiến đối thủ khó tìm ra lời giải.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Olympiakos Piraeus đang có lợi thế về mặt tinh thần và sự ổn định. Rennes vẫn có cơ hội nếu tận dụng tốt sân nhà và hạn chế sai sót, nhưng đội cần nâng cao tính nhất quán so với các trận gần đây.

Câu hỏi đặt ra là liệu mạch thắng của Olympiakos Piraeus có tiếp tục kéo dài, hay Rennes sẽ là đội chặn đứng đà bay cao của đối thủ tại Roazhon Park.

Rennes 5 trận gần nhất B T H B T 3 Trận 1-2-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 3 Thủng lưới Olympiakos Piraeus 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bournemouth 3 3 0 0 +7 9 T T T 4 Ferencvarosi TC 3 3 0 0 +6 9 T T T 5 Olympiakos Piraeus 3 3 0 0 +3 9 T T T 6 Union St. Gilloise 3 2 1 0 +7 7 T H T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 12 Lyon 3 2 0 1 -1 6 B T T 13 Rennes 3 1 2 0 +1 5 H T H 14 Real Sociedad 3 1 1 1 +5 4 T H B … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Rennes ✚ E. Lepaul (Ankle Injury) ✚ A. Ait Boudlal (Injury) ✚ V. Rongier (Muscle Injury) ✚ E. Lepaul (Ankle Injury) ✚ A. Ait Boudlal (Injury) ✚ V. Rongier (Muscle Injury) Olympiakos Piraeus ✚ Clayton (Off the roster) ✚ A. El Kaabi (Broken Leg) ✚ M. Mouandilmadji (Off the roster) ✚ B. Popovic (Off the roster) ✚ J. Roca (Off the roster) ✚ L. Scipioni (Off the roster) ✚ Y. Yazici (Knee Injury) ✚ Clayton (Off the roster)