Nhận định Rennes vs Paris Saint Germain - Ligue 1: Thử thách cực đại tại Roazhon Park Paris Saint Germain đang sở hữu chuỗi 5 trận toàn thắng để thống trị ngôi đầu. Trong khi đó, một Rennes đang bất ổn về phong độ và lực lượng sẽ phải nỗ lực hết mình để ngăn cản sức mạnh tấn công từ đội khách.

Paris Saint Germain hành quân đến sân Roazhon Park của Rennes vào lúc 01h00 ngày 14/02/2026 trong bối cảnh phong độ hai đội đang có sự tương phản rõ rệt. Đội khách đang băng băng về đích với sức mạnh tuyệt đối, trong khi chủ nhà Rennes đang vật lộn để duy trì vị thế trong nhóm đầu bảng xếp hạng Ligue 1.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Paris Saint Germain hiện đang thống trị ngôi đầu bảng xếp hạng với 51 điểm sau 21 vòng đấu. Đội bóng thủ đô nước Pháp đang sở hữu chuỗi phong độ hủy diệt với 5 trận thắng liên tiếp. Ngược lại, Rennes đang đứng ở vị trí thứ 6 với 31 điểm. Phong độ gần đây của đội chủ nhà khá phập phù khi chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, còn lại là 3 trận thua và 1 trận hòa.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Paris Saint Germain 1 51 Thắng 5 trận liên tiếp Rennes 6 31 Thua 3, Hòa 1, Thắng 1

Sức mạnh tấn công và sự lỏng lẻo nơi hàng thủ

Đáng chú ý, Paris Saint Germain đang cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc trong khâu dứt điểm với 48 bàn thắng ghi được từ đầu mùa, trung bình 2,3 bàn/trận. Hàng phòng ngự của họ cũng cực kỳ chắc chắn khi chỉ mới để lọt lưới 16 bàn. Bên kia chiến tuyến, Rennes đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở hệ thống phòng ngự. Dù ghi được 31 bàn thắng nhưng họ đã để thủng lưới tới 34 lần (trung bình 1,6 bàn/trận), điều này sẽ là tử huyệt khi phải đối đầu với các chân sút thượng hạng bên phía đội khách.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về đội khách

Nhìn vào lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất, cán cân đang nghiêng hoàn toàn về phía Paris Saint Germain. Đội bóng thủ đô đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Đáng chú ý nhất là chiến thắng hủy diệt 5-0 vào tháng 12/2025, cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

07/12/2025: Paris Saint Germain 5 - 0 Rennes

08/03/2025: Rennes 1 - 4 Paris Saint Germain

28/09/2024: Paris Saint Germain 3 - 1 Rennes

04/04/2024: Paris Saint Germain 1 - 0 Rennes

25/02/2024: Paris Saint Germain 1 - 1 Rennes

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Rennes đang bước vào trận đấu này với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. Các cầu thủ A. Ait Boudlal, J. Jacquet (chấn thương vai) và G. Kamara chắc chắn vắng mặt. Ngoài ra, khả năng ra sân của D. Cisse, P. Frankowski, B. Samba và Y. Zabiri vẫn còn bỏ ngỏ. Sự thiếu hụt nhân sự ở nhiều vị trí then chốt sẽ khiến huấn luyện viên của Rennes rất khó khăn trong việc sắp xếp đội hình đối phó với PSG.

Phía Paris Saint Germain cũng thiếu vắng một vài cái tên như S. Mayulu (chấn thương bắp chân), Q. Ndjantou (chấn thương cơ) và F. Ruiz (chấn thương đầu gối). Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình vượt trội, những mất mát này không quá ảnh hưởng đến sức mạnh tổng thể của đội khách.

Dự đoán kết quả

Dựa trên các thông số thống kê và thực trạng lực lượng, Paris Saint Germain được đánh giá cao hơn hẳn cho một chiến thắng tại Roazhon Park. Khả năng đội khách ra về với trọn vẹn 3 điểm hoặc tối thiểu là một trận hòa là rất lớn. Các chuyên gia dự đoán đây sẽ là một trận đấu có nhiều bàn thắng, đặc biệt là từ phía đội khách PSG.