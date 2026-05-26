Nhận định Saint Etienne vs Nice - Ligue 1: Thử thách cho chủ nhà Nice đang chiếm ưu thế tuyệt đối về lịch sử đối đầu trước Saint Etienne, tuy nhiên phong độ gần đây của đội khách tại Ligue 1 đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn.

01h45 ngày 27/05/2026 - Stade Geoffroy-Guichard

Trận đối đầu giữa Saint Etienne và Nice tại sân vận động Stade Geoffroy-Guichard diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều đang nỗ lực tìm kiếm những điểm số quan trọng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Ligue 1. Đặc biệt, đội khách Nice đang ở vị trí nhạy cảm và cần tích lũy điểm số để bứt phá khỏi nhóm cuối bảng.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Nice hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng với 32 điểm sau 34 vòng đấu. Phong độ trong 5 trận gần nhất của họ không thực sự ấn tượng khi chỉ có được 4 trận hòa và 1 trận thua. Đáng chú ý, hiệu số bàn thắng bại của Nice đang ở mức âm (-23) với 37 bàn thắng và 60 bàn thua, cho thấy sự thiếu ổn định nơi hàng phòng ngự.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Nice 16 32 Hòa 4, Thua 1

Phía bên kia chiến tuyến, Saint Etienne mới chỉ ghi nhận thi đấu 1 trận trong thống kê mùa này và giành được chiến thắng duy nhất trên sân nhà với tỷ số 1-0. Việc thiếu dữ liệu thi đấu liên tục khiến phong độ thực tế của chủ nhà vẫn là một ẩn số lớn đối với giới chuyên môn.

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo tuyệt đối của Nice

Nhìn vào lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất, Nice hoàn toàn chiếm thế thượng phong khi giành trọn vẹn cả 5 chiến thắng trước Saint Etienne. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là chiến thắng hủy diệt 8-0 của Nice vào tháng 9/2024. Xu hướng ghi bàn cũng nghiêng hẳn về phía đội khách với tổng cộng 20 bàn thắng ghi được vào lưới Saint Etienne trong chuỗi trận này.

21/12/2025: Nice 2 - 1 Saint Etienne

01/03/2025: Saint Etienne 1 - 3 Nice

21/09/2024: Nice 8 - 0 Saint Etienne

12/05/2022: Nice 4 - 2 Saint Etienne

25/09/2021: Saint Etienne 0 - 3 Nice

Tình hình lực lượng: Cơn khủng hoảng chấn thương

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai chiến thuật.

Saint Etienne: HLV sẽ phải đau đầu khi mất hàng loạt trụ cột. N. El Jamali gặp chấn thương đầu gối, F. Tardieu dính chấn thương bắp chân và B. Old gặp vấn đề về cơ. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của L. Gadegbeku và J. Le Cardinal vẫn còn bỏ ngỏ do đang trong quá trình hồi phục.

Nice: Đội khách cũng không khá khẩm hơn khi M. Abdelmonem, M. Bombito (chấn thương chân) và E. Pereira (chấn thương mắt cá) chắc chắn vắng mặt. Sự thiếu vắng của T. Ndombele cũng để lại lỗ hổng lớn ở khu vực trung tuyến.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dựa trên dữ liệu thống kê, dù phong độ hiện tại của Nice không cao, nhưng lịch sử đối đầu ấn tượng và kinh nghiệm trận mạc dày dạn tại Ligue 1 vẫn giúp họ được đánh giá cao hơn. Nice có 45% cơ hội giành chiến thắng, tương đương với tỷ lệ hòa (45%), trong khi khả năng thắng của chủ nhà chỉ là 10%.

Trận đấu được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng bùng nổ do hàng công của cả hai đội đều đang gặp những vấn đề riêng. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho đội khách Nice là kịch bản khả thi nhất.