Nhận định Saint Etienne vs Rodez - Ligue 1 Saint Etienne đối đầu Rodez tại Stade Geoffroy-Guichard trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, trong khi đội khách đang hưng phấn sau chiến thắng mở màn.

Vào lúc 01h30 ngày 16/05/2026, Saint Etienne sẽ tiếp đón Rodez trên sân vận động Stade Geoffroy-Guichard. Đây là bài kiểm tra quan trọng cho đội chủ nhà trong việc tìm kiếm những điểm số đầu tiên của mùa giải, đối đầu với một Rodez đang cho thấy phong độ săn bàn ấn tượng ngay từ giai đoạn khởi đầu.

Saint Etienne: Thử thách từ cơn bão chấn thương

Đội chủ nhà bước vào trận đấu này với một danh sách bệnh binh kéo dài, gây áp lực lớn lên khả năng vận hành chiến thuật của huấn luyện viên. Những trụ cột như N. El Jamali (chấn thương đầu gối) và F. Tardieu (chấn thương bắp chân) chắc chắn vắng mặt. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của thủ thành G. Larsonneur và J. Duffus vẫn còn bỏ ngỏ.

Dù chưa chính thức thi đấu trận nào ở mùa giải mới, Saint Etienne vẫn được đánh giá cao nhờ lợi thế sân nhà Geoffroy-Guichard. Tuy nhiên, việc thiếu vắng hàng loạt cái tên như C. Lamba, K. Pedro và L. Traore buộc đội bóng phải dựa vào những phương án dự phòng để duy trì thế trận trước đối thủ khó chịu.

Rodez: Đà tâm lý từ chiến thắng sân khách

Ngược lại với đội chủ nhà, Rodez đã có màn khởi động suôn sẻ khi giành chiến thắng trong trận đấu duy nhất tính đến hiện tại. Đáng chú ý, đây là thắng lợi ngay trên sân khách với hiệu suất ghi bàn ấn tượng: trung bình 3 bàn/trận. Mặc dù hàng thủ vẫn còn để lộ khoảng trống khi để thủng lưới 2 bàn, nhưng sức mạnh tấn công hiện tại là điểm tựa để họ hy vọng vào một kết quả khả quan tại Saint Etienne.

Về lực lượng, Rodez cũng thiếu vắng một vài cái tên như H. Tebily (chấn thương đầu gối), M. Achi và M. Corredor. Dù vậy, sự ổn định trong lối chơi đã thể hiện ở vòng đấu trước giúp họ tự tin hơn trong chuyến hành quân này.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội cho thấy sự cân bằng và kịch tính. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Saint Etienne thắng 2 trận, hòa 1 trận và để thua 2 trận trước Rodez. Đáng chú ý, ở lần gặp nhau gần nhất vào ngày 03/05/2026, Rodez đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Đội Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng/Trận Saint Etienne 0 0 0 0 0.0 Rodez 1 1 0 0 3.0

Dù Rodez có phong độ tốt, các chuyên gia vẫn đánh giá Saint Etienne có khả năng giữ lại ít nhất 1 điểm trên sân nhà. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng của chủ nhà là 50%, tương đương với tỷ lệ một kết quả hòa.

Tình hình lực lượng và dự đoán

Danh sách vắng mặt:

N. El Jamali, F. Tardieu, C. Lamba, K. Pedro, L. Traore (chấn thương/không thi đấu); G. Larsonneur, J. Duffus (bỏ ngỏ khả năng ra sân). Rodez: H. Tebily (chấn thương gối), M. Achi, M. Corredor (không thi đấu).

Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra chặt chẽ. Saint Etienne cần tận dụng tốt sự cổ vũ từ khán giả nhà để khỏa lấp khoảng trống nhân sự. Trong khi đó, Rodez sẽ tiếp tục lối chơi phòng ngự phản công tốc độ đã mang lại hiệu quả ở trận đấu trước. Một kết quả hòa hoặc thắng sát nút cho chủ nhà là kịch bản dễ xảy ra nhất.