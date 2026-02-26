Nhận định Samsunspor vs Shkendija - UEFA Europa Conference League 00:45 ngày 27/02 Samsunspor nắm lợi thế lớn khi tiếp đón Shkendija trên sân nhà sau chiến thắng ở lượt đi. Với phong độ ổn định, đội chủ sân Samsun 19 Mayis hướng tới mục tiêu củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

Vào lúc 00:45 ngày 27/02/2026, sân vận động Samsun 19 Mayis sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Samsunspor và Shkendija trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đội chủ nhà Samsunspor đang có tâm lý hưng phấn sau khi giành chiến thắng tối thiểu ở trận lượt đi, tạo ra bước đệm quan trọng cho mục tiêu tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Samsunspor đang đứng ở vị trí thứ 12 với 10 điểm sau 7 vòng đấu. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ duy trì hiệu suất khá ổn định với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận, thể hiện khả năng vượt khó trong những giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

Ngược lại, Shkendija đang đối mặt với nhiều áp lực khi xếp vị trí thứ 22 với vỏn vẹn 7 điểm. Đội khách chỉ mới giành được 2 chiến thắng sau 7 trận đã đấu và để thua tới 4 trận. Phong độ của Shkendija trong 5 lần ra sân gần đây cũng tương tự đối thủ với 2 thắng, 1 hòa và 2 thua, nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng thi đấu xa nhà.

Đội Vị trí Điểm Thắng-Hòa-Thua Samsunspor 12 10 4-1-2 Shkendija 22 7 2-1-4

Thống kê đối đầu và hiệu suất ghi bàn

Lịch sử đối đầu gần đây đang ủng hộ hoàn toàn Samsunspor. Trong lần chạm trán gần nhất vào ngày 20/02/2026, Samsunspor đã giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Shkendija. Kết quả này không chỉ mang về lợi thế về mặt tỷ số mà còn giúp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ nắm quyền chủ động về mặt chiến thuật trong trận tái đấu.

Về khả năng tấn công, Samsunspor sở hữu hiệu suất ghi bàn ấn tượng với trung bình 1.6 bàn/trận (ghi 11 bàn sau 7 trận). Đặc biệt, hàng thủ của họ chơi khá tập trung khi chỉ để thủng lưới trung bình 0.9 bàn/trận. Trong khi đó, Shkendija đang gặp bài toán nan giải trên hàng công khi chỉ mới ghi được 4 bàn thắng kể từ đầu mùa, đạt hiệu suất khiêm tốn 0.6 bàn/trận.

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Về mặt nhân sự, cả hai đội đều chưa ghi nhận trường hợp chấn thương hay treo giò nghiêm trọng nào. Điều này cho phép các huấn luyện viên có được những quân bài tốt nhất cho trận cầu quyết định này.

Shkendija buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ nếu muốn lật ngược thế cờ, nhưng thống kê cho thấy họ chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào trên sân khách mùa này. Đây là điểm yếu mà Samsunspor có thể khai thác để thực hiện lối chơi phản công sắc lẹm.

Với lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình nhỉnh hơn, Samsunspor được dự báo có 45% khả năng giành chiến thắng và 45% khả năng hòa. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ với tổng số bàn thắng không quá cao, phản ánh đúng tính chất quan trọng của một trận lượt về vòng loại trực tiếp.

Dự đoán kết quả: Samsunspor thắng hoặc hòa.