Nhận định San Jose Earthquakes vs Nashville SC: Khách tiếp tục bay cao? Nashville SC đang thắng liên tiếp 4 trận và muốn kéo dài mạch trận trên sân San Jose Earthquakes. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 18/10/2026 tại Avaya Stadium.

Nashville SC đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi sang làm khách của San Jose Earthquakes. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 18/10/2026 tại Avaya Stadium. Chủ nhà đang đứng thứ 4 với 47 điểm, nên đây là thử thách đáng kể với đội khách đang hưng phấn.

Nashville SC mang theo mạch thắng liên tiếp

Trong 5 trận gần nhất, Nashville SC thắng 4 và hòa 1. Trận hòa nằm ở thời điểm xa nhất trong chuỗi này, còn 4 trận gần đây nhất đều khép lại bằng chiến thắng. Mạch kết quả ấy cho thấy đội khách đang chơi với sự tự tin cao và biết cách giành điểm số đều đặn.

Một chuỗi thắng như vậy thường kéo theo sự ổn định trong cách tổ chức trận đấu. Với Nashville SC, thách thức lúc này là giữ được nhịp độ ấy khi rời sân nhà, nơi họ phải đối đầu với một đối thủ đang ở nhóm đầu bảng.

San Jose Earthquakes ổn định nhưng thiếu dứt điểm trận đấu

San Jose Earthquakes thắng 2, hòa 3 và không thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, 2 trận gần đây nhất của đội chủ nhà đều kết thúc với kết quả hòa. Điều này cho thấy họ khó bị đánh bại, nhưng chưa tận dụng được lợi thế để biến những trận cân bằng thành 3 điểm.

Với 47 điểm và vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, San Jose Earthquakes có nền tảng vững chắc. Chơi trên sân nhà trước đối thủ đang thăng hoa, họ có động lực rõ ràng để lấy lại cảm giác chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về sự cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội là bức tranh của sự giằng co. Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, San Jose Earthquakes thắng 0, hòa 4 và Nashville SC cũng thắng 0. Chưa bên nào tìm được cách vượt qua đối phương trong các cuộc chạm trán này.

Xu hướng ấy đặt ra câu hỏi thú vị: liệu mạch thắng của Nashville SC có đủ sức phá vỡ thế cân bằng kéo dài, hay San Jose Earthquakes sẽ tiếp tục là đối thủ khó chịu với đội khách?

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu có thể được quyết định bởi cuộc đối đầu giữa hai phong cách kết quả. Một bên là Nashville SC với đà thắng liên tiếp và tâm lý thoải mái. Bên kia là San Jose Earthquakes với sự chắc chắn, ít thua nhưng hay phải chia điểm.

Nếu Nashville SC duy trì được hiệu quả như 4 trận gần nhất, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Ngược lại, nếu San Jose Earthquakes tận dụng tốt lợi thế sân nhà và sự ổn định, một trận đấu giằng co, khó phân thắng bại nhiều khả năng sẽ lặp lại như các lần gặp gần đây.

Nhận định

Nashville SC đang có phong độ nhỉnh hơn về mặt kết quả với 4 trận thắng liên tiếp, nhưng thế đối đầu toàn hòa cho thấy San Jose Earthquakes không dễ bị khuất phục. Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa đà thăng hoa của đội khách và sự chắc chắn của chủ nhà đang đứng thứ 4. Trận đấu hứa hẹn cạnh tranh sát sao, và câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu Nashville SC có tiếp tục bay cao hay không.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất San Jose Earthquakes · 0 thắng 4 hòa Nashville SC · 0 thắng Nashville SC 1 - 1 San Jose Earthquakes Hòa San Jose Earthquakes 1 - 1 Nashville SC Hòa Nashville SC 0 - 0 San Jose Earthquakes Hòa San Jose Earthquakes 2 - 2 Nashville SC Hòa

San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất H H T H T 29 Trận 13-8-8 T-H-B 51 Ghi (TB 1.8) 41 Thủng lưới Nashville SC 5 trận gần nhất T T T T H 29 Trận 20-6-3 T-H-B 63 Ghi (TB 2.2) 22 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 29 15 7 7 +31 52 H H B H T 2 St. Louis City 29 14 9 6 +16 51 H T T T T 3 FC Dallas 29 14 8 7 +8 50 T B T H T 4 San Jose Earthquakes 29 13 8 8 +10 47 H H T H T 5 Houston Dynamo 29 13 7 9 +2 46 H H B H B …

Tình hình lực lượng San Jose Earthquakes ✚ N. Adimabua (Hernia) ✚ J. A. Gonzalez Mendoza (Injury) ✚ D. Johnson (Lower-Body Injury) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ B. Kikanovic (Lower-Body Injury) ✚ J. Skahan (Lower-Body Injury) ✚ N. Tsakiris (Upper-Body Injury) ✚ N. Adimabua (Hernia) Nashville SC ✚ O. Presthus (Lower-Body Injury) ✚ F. Camara (Lower-Body Injury) ✚ O. Presthus (Lower-Body Injury) ✚ F. Camara (Lower-Body Injury)