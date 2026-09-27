Nhận định San Jose Earthquakes vs Portland Timbers: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu San Jose Earthquakes quyết tâm nối dài chuỗi bất bại trước Portland Timbers để tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục trong màn so tài tại sân vận động Avaya.

San Jose Earthquakes đang duy trì nhịp độ bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón Portland Timbers lúc 09:30 ngày 27/09/2026. Với vị trí thứ 5 cùng 42 điểm hiện có, đội chủ sân Avaya Stadium nắm giữ lợi thế không nhỏ về mặt điểm số lẫn tâm lý thi đấu trước đối thủ đang đứng thứ 9 với 32 điểm.

Phong độ đối lập và sự ổn định của đội chủ nhà

Đội chủ sân Avaya Stadium thể hiện sự ổn định đáng khen ngợi trong chuỗi 5 vòng đấu vừa qua. Đại diện bang California thu về 2 chiến thắng cùng 3 trận hòa, duy trì thành tích bất bại và đều đặn tích lũy điểm số qua từng lượt trận.

Trái ngược với sự vững vàng đó, Portland Timbers lại trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội khách chỉ giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Khoảng cách 10 điểm so với đối thủ phản ánh đúng những khó khăn mà Portland Timbers đang đối mặt.

Ưu thế vượt trội từ thành tích đối đầu

Lịch sử chạm trán thời gian qua hoàn toàn nghiêng về phía San Jose Earthquakes. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai bên, đội chủ nhà áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Portland Timbers chưa thể giành nổi một khúc khải hoàn nào.

Sự chênh lệch về phong độ kết hợp lợi thế tinh thần từ thành tích đối đầu mở ra cơ hội lớn cho San Jose Earthquakes. Khi Portland Timbers vẫn loay hoay tìm kiếm sự khởi sắc nơi chuỗi trận thiếu thuyết phục, khả năng kiểm soát thế trận của đội chủ nhà tại Avaya Stadium được kỳ vọng sẽ trở thành chìa khóa định đoạt cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất San Jose Earthquakes · 4 thắng 1 hòa Portland Timbers · 0 thắng Portland Timbers 1 - 3 San Jose Earthquakes SJE San Jose Earthquakes 3 - 2 Portland Timbers SJE Portland Timbers 1 - 1 San Jose Earthquakes Hòa San Jose Earthquakes 1 - 0 Portland Timbers SJE San Jose Earthquakes 4 - 1 Portland Timbers SJE

San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất H T T H H 26 Trận 12-6-8 T-H-B 46 Ghi (TB 1.8) 38 Thủng lưới Portland Timbers 5 trận gần nhất B B H T B 26 Trận 9-5-12 T-H-B 47 Ghi (TB 1.8) 48 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 25 15 4 6 +33 49 T B T B T 2 Houston Dynamo 26 13 5 8 +4 44 H B T H H 3 St. Louis City 26 12 8 6 +9 44 T T H T H 4 FC Dallas 26 12 8 6 +7 44 H T T T H 5 San Jose Earthquakes 26 12 6 8 +8 42 H T T H H 6 Los Angeles FC 27 11 8 8 +14 41 H B T H H … 8 Los Angeles Galaxy 27 8 9 10 -8 33 T H B T B 9 Portland Timbers 26 9 5 12 -1 32 B B H T B 10 Seattle Sounders 25 8 8 9 -3 32 T H H H H …

Tình hình lực lượng San Jose Earthquakes ✚ N. Adimabua (Lower-Body Injury) ✚ O. Bouda (International duty) ✚ A. Gunn (International duty) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ R. Vieira (International duty) ✚ D. Johnson (Lower-Body Injury) ✚ N. Adimabua (Lower-Body Injury) ✚ O. Bouda (International duty) Portland Timbers ✚ B. Bye (Leg Injury) ✚ Z. McGraw (Inactive) ✚ J. Mosquera (Foot Injury) ✚ T. Muse (Wrist Injury) ✚ F. Surman (Knee Injury) ✚ J. Waterman (Yellow Cards) ✚ A. Aravena (Hip Injury) ✚ J. Caicedo (Thigh Injury)