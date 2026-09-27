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Nhận định San Jose Earthquakes vs Portland Timbers: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể27/09/2026 04:38

San Jose Earthquakes quyết tâm nối dài chuỗi bất bại trước Portland Timbers để tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục trong màn so tài tại sân vận động Avaya.

San Jose Earthquakes đang duy trì nhịp độ bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón Portland Timbers lúc 09:30 ngày 27/09/2026. Với vị trí thứ 5 cùng 42 điểm hiện có, đội chủ sân Avaya Stadium nắm giữ lợi thế không nhỏ về mặt điểm số lẫn tâm lý thi đấu trước đối thủ đang đứng thứ 9 với 32 điểm.

Phong độ đối lập và sự ổn định của đội chủ nhà

Đội chủ sân Avaya Stadium thể hiện sự ổn định đáng khen ngợi trong chuỗi 5 vòng đấu vừa qua. Đại diện bang California thu về 2 chiến thắng cùng 3 trận hòa, duy trì thành tích bất bại và đều đặn tích lũy điểm số qua từng lượt trận.

Trái ngược với sự vững vàng đó, Portland Timbers lại trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội khách chỉ giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Khoảng cách 10 điểm so với đối thủ phản ánh đúng những khó khăn mà Portland Timbers đang đối mặt.

Ưu thế vượt trội từ thành tích đối đầu

Lịch sử chạm trán thời gian qua hoàn toàn nghiêng về phía San Jose Earthquakes. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai bên, đội chủ nhà áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Portland Timbers chưa thể giành nổi một khúc khải hoàn nào.

Sự chênh lệch về phong độ kết hợp lợi thế tinh thần từ thành tích đối đầu mở ra cơ hội lớn cho San Jose Earthquakes. Khi Portland Timbers vẫn loay hoay tìm kiếm sự khởi sắc nơi chuỗi trận thiếu thuyết phục, khả năng kiểm soát thế trận của đội chủ nhà tại Avaya Stadium được kỳ vọng sẽ trở thành chìa khóa định đoạt cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
San Jose Earthquakes · 4 thắng1 hòaPortland Timbers · 0 thắng
24/05/2026
Portland Timbers
1 - 3
San Jose Earthquakes
SJE
12/02/2026
San Jose Earthquakes
3 - 2
Portland Timbers
SJE
14/06/2025
Portland Timbers
1 - 1
San Jose Earthquakes
Hòa
21/05/2025
Vòng 1/8
San Jose Earthquakes
1 - 0
Portland Timbers
SJE
04/05/2025
San Jose Earthquakes
4 - 1
Portland Timbers
SJE
San Jose Earthquakes
5 trận gần nhất
HTTHH
26
Trận
12-6-8
T-H-B
46
Ghi (TB 1.8)
38
Thủng lưới
Portland Timbers
5 trận gần nhất
BBHTB
26
Trận
9-5-12
T-H-B
47
Ghi (TB 1.8)
48
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps251546+3349TBTBT
2Houston Dynamo261358+444HBTHH
3St. Louis City261286+944TTHTH
4FC Dallas261286+744HTTTH
5San Jose Earthquakes261268+842HTTHH
6Los Angeles FC271188+1441HBTHH
8Los Angeles Galaxy278910-833THBTB
9Portland Timbers269512-132BBHTB
10Seattle Sounders25889-332THHHH
Tình hình lực lượng
San Jose Earthquakes
N. Adimabua (Lower-Body Injury)
O. Bouda (International duty)
A. Gunn (International duty)
D. Jones (Achilles Tendon Injury)
R. Vieira (International duty)
D. Johnson (Lower-Body Injury)
N. Adimabua (Lower-Body Injury)
O. Bouda (International duty)
Portland Timbers
B. Bye (Leg Injury)
Z. McGraw (Inactive)
J. Mosquera (Foot Injury)
T. Muse (Wrist Injury)
F. Surman (Knee Injury)
J. Waterman (Yellow Cards)
A. Aravena (Hip Injury)
J. Caicedo (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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