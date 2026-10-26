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Nhận định Santa Clara vs Benfica: Đại chiến nhóm đầu

Văn Thể26/10/2026 20:44

Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng Santa Clara và Benfica diễn ra lúc 01:45 ngày 27/10/2026 tại Estádio de São Miguel, khi hai đội chỉ cách nhau 1 điểm.

Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng sẽ diễn ra lúc 01:45 ngày 27/10/2026 tại Estádio de São Miguel, khi Santa Clara tiếp đón Benfica. Benfica đang đứng hạng 2 với 19 điểm, còn Santa Clara xếp hạng 4 với 18 điểm. Khoảng cách chỉ 1 điểm khiến trận đấu này trở thành phép thử đáng chú ý cho cả hai.

Cuộc đua sít sao ở nhóm đầu

Trên bảng xếp hạng, Benfica hơn Santa Clara đúng 1 điểm. Kết quả của trận này vì thế có thể thay đổi cục diện ở nhóm dẫn đầu. Đội thắng sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp, còn nếu hòa thì cách biệt giữa hai đội giữ nguyên.

Phong độ: Benfica ổn định hơn, Santa Clara vẫn đáng gờm

Benfica bước vào trận với phong độ rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận, trong đó 3 trận mới nhất đều là thắng lợi. Chuỗi kết quả này cho thấy sự ổn định đáng kể của đội khách.

Trong khi đó, Santa Clara cũng có những chuỗi trận khá tích cực. Họ thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, trận gần đây nhất của đội lại là thất bại, nên Santa Clara cần sớm lấy lại nhịp độ nếu muốn cạnh tranh ngang ngửa với Benfica.

Thế đối đầu nghiêng về Benfica

Lịch sử gặp nhau gần đây đang ủng hộ đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Benfica thắng 4 lần, còn hai bên hòa 1 lần. Santa Clara chưa thắng trận nào trong giai đoạn này.

Con số đó tạo ra áp lực tâm lý nhất định cho đội chủ nhà. Dù vậy, việc đang đứng hạng 4 và chỉ kém đối thủ 1 điểm cho thấy Santa Clara hoàn toàn có cơ sở để tin vào cơ hội đảo ngược xu hướng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang lên, Benfica nhiều khả năng sẽ giữ tinh thần chủ động và cố gắng duy trì mạch thắng. Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần đây là nền tảng giúp đội khách bước vào trận với sự tự tin.

Ở chiều ngược lại, Santa Clara có lợi thế sân nhà và động lực chấm dứt chuỗi không thắng trước Benfica. Đội cần thể hiện sự chắc chắn ở những phút đầu để không tạo điều kiện cho đối thủ giành thế chủ động. Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng giữ kỷ luật và tận dụng cơ hội của mỗi bên.

Nhận định

Xét về phong độ, thế đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng, Benfica nhỉnh hơn một chút. Tuy vậy, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ và Santa Clara cũng có chuỗi kết quả đáng tin cậy. Đây là trận đấu hứa hẹn sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai đội đang ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Santa Clara · 0 thắng1 hòaBenfica · 4 thắng
14/02/2026
Santa Clara
1 - 2
Benfica
BEN
13/09/2025
Benfica
1 - 1
Santa Clara
Hòa
16/02/2025
Santa Clara
0 - 1
Benfica
BEN
31/10/2024
Tứ kết
Benfica
3 - 0
Santa Clara
BEN
15/09/2024
Benfica
4 - 1
Santa Clara
BEN
Santa Clara
5 trận gần nhất
BTHTT
8
Trận
5-3-0
T-H-B
12
Ghi (TB 1.5)
4
Thủng lưới
Benfica
5 trận gần nhất
TTTBT
8
Trận
6-1-1
T-H-B
24
Ghi (TB 3.0)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto9900+1727TTTTT
2Benfica8611+1719TBTTT
3Sporting CP9531+1018BTHHT
4Santa Clara8530+818THTTH
5Arouca9522+517TTHBH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Santa Clara vs Benfica: Đại chiến nhóm đầu
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