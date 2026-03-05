Nhận định Sassuolo vs AC Milan - Serie A AC Milan đặt mục tiêu củng cố vị trí top 3 trong chuyến làm khách dự báo nhiều khó khăn tại MAPEI Stadium trước một Sassuolo đang có phong độ ổn định.

Vào lúc 20:00 ngày 03/05/2026, AC Milan sẽ có chuyến hành quân đến sân vận động MAPEI Stadium của Sassuolo. Trong bối cảnh Serie A đang đi vào giai đoạn nước rút, trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng cho cuộc đua giành vé dự Champions League của Rossoneri, đồng thời là cơ hội để Sassuolo cải thiện vị thế ở nửa trên bảng xếp hạng.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

AC Milan hiện đang vững vàng ở vị trí thứ 3 với 67 điểm sau 34 trận. Phong độ của thầy trò huấn luyện viên Milan trong 5 trận gần nhất là 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Điểm tựa lớn nhất của đội khách chính là thành tích ấn tượng trên sân khách mùa này với 10 chiến thắng sau 17 trận xa nhà.

Sassuolo đứng thứ 11 với 46 điểm. Đội chủ nhà đang duy trì sự ổn định tương đối khi thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 5 lần ra sân gần đây. Tại thánh địa MAPEI Stadium, Sassuolo đã giành được 8 chiến thắng kể từ đầu mùa, cho thấy họ luôn là đối thủ khó chịu khi được chơi trên sân nhà.

Thống kê chuyên môn và hiệu suất ghi bàn

AC Milan sở hữu hàng công hiệu quả với 48 bàn thắng (trung bình 1,4 bàn/trận) và hàng thủ khá chắc chắn khi chỉ để lọt lưới 27 bàn (0,8 bàn/trận). Ngược lại, Sassuolo ghi được 41 bàn (1,2 bàn/trận) nhưng hàng phòng ngự lại bộc lộ nhiều khoảng trống với 44 bàn thua (1,3 bàn/trận).

Lịch sử đối đầu kịch tính

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất giữa hai đội cho thấy sự cân bằng và bùng nổ về bàn thắng. AC Milan thắng 2 trận, Sassuolo thắng 1 trận và có 2 trận kết thúc với tỷ số hòa. Đáng chú ý là trận hòa 3-3 vào tháng 4/2024 và chiến thắng hủy diệt 6-1 của Milan vào cuối năm 2024. Xu hướng ghi nhiều bàn thắng (over) thường xuyên xuất hiện khi hai đội chạm trán.

Tình hình lực lượng và tổn thất nhân sự

Về phía đội khách, AC Milan sẽ thiếu vắng tiền vệ Luka Modric do chấn thương gãy xương gò má. Đây là tổn thất không nhỏ cho khả năng điều tiết lối chơi của đội bóng sọc đỏ đen.

Sassuolo đối mặt với bài toán nhân sự trầm trọng hơn ở hàng thủ. Các cầu thủ D. Boloca (chấn thương cơ), F. Cande và E. Pieragnolo (cùng gặp chấn thương đầu gối) chắc chắn vắng mặt. Ngoài ra, khả năng ra sân của D. Bakola vẫn còn đang bị bỏ ngỏ.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Mặc dù phải làm khách, AC Milan vẫn được đánh giá cao hơn với tỷ lệ giành điểm lên tới 90% (bao gồm 45% thắng và 45% hòa). Sassuolo chỉ có 10% cơ hội giữ lại trọn vẹn 3 điểm tại MAPEI Stadium. Với việc cả hai đội đều thiếu vắng những nhân sự quan trọng ở hàng thủ, trận đấu được kỳ vọng sẽ diễn ra cởi mở và có nhiều bàn thắng.

Dự đoán: AC Milan thắng hoặc hòa.