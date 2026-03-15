Nhận định Sassuolo vs Bologna - Serie A: Đại chiến phân định ngôi thứ khu vực giữa bảng Sassuolo và Bologna bước vào màn so tài tại MAPEI Stadium với mục tiêu chiếm giữ vị trí thứ 8. Trong bối cảnh cả hai đều có phong độ tương đồng, lịch sử đối đầu sẽ là điểm tựa lớn cho đội khách.

Trận đấu giữa Sassuolo và Bologna diễn ra lúc 21:00 ngày 15/03/2026 tại sân vận động MAPEI Stadium là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng đang bám đuổi sát sao trên bảng xếp hạng. Đây không chỉ là trận cầu vì 3 điểm mà còn là cuộc chiến khẳng định vị thế ở nửa trên Serie A.

Vị trí then chốt trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Bologna đang nắm giữ vị trí thứ 8 với 39 điểm sau 28 vòng đấu. Ngay sát phía sau, đội chủ nhà Sassuolo xếp ở vị trí thứ 9 với 38 điểm. Sự cân bằng giữa hai đội được thể hiện rõ nét khi họ có cùng số trận thắng từ đầu mùa (11 trận) và có phong độ giống hệt nhau trong 5 trận gần nhất.

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ 5 trận gần nhất Bologna 8 39 3 thắng, 2 thua Sassuolo 9 38 3 thắng, 2 thua

Phân tích sức mạnh và hiệu số bàn thắng

Sassuolo: Bài toán hàng phòng ngự tại MAPEI Stadium

Đội chủ nhà đã giành được 6 chiến thắng trên sân nhà mùa này, ghi trung bình 1.3 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, hàng thủ của Sassuolo vẫn chưa mang lại sự an tâm khi đã để lọt lưới tổng cộng 38 bàn (trung bình 1.4 bàn/trận). Để giành kết quả khả quan, họ cần cải thiện đáng kể khả năng bọc lót ở khu vực cấm địa.

Bologna: Sự lỳ lợm của đội khách

Bologna cho thấy họ là một đối thủ khó chịu khi thi đấu xa nhà với 6 trận thắng và 4 trận hòa sau 14 lần làm khách. Hàng công của họ nhỉnh hơn đối thủ đôi chút với 37 bàn thắng, trong khi hàng thủ cũng tỏ ra chắc chắn hơn khi chỉ nhận 1.2 bàn thua mỗi trận. Sự ổn định này giúp Bologna tự tin trong việc kiểm soát thế trận trước áp lực từ khán giả nhà của Sassuolo.

Lịch sử đối đầu: Lợi thế thuộc về đội khách

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất đang nghiêng hẳn về phía Bologna. Đội chủ nhà Sassuolo chưa giành được chiến thắng nào trong chuỗi trận này, với kết quả cụ thể là thắng 2 trận nghiêng về Bologna và 3 trận kết thúc với tỷ số hòa. Trong trận đấu lượt đi diễn ra vào tháng 12/2025, hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1.

Thông tin lực lượng: Những tổn thất quan trọng

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với những thiếu hụt nhân sự đáng kể:

Sassuolo: Đội chủ nhà chịu tổn thất nặng nề khi vắng D. Boloca (chấn thương cơ), F. Cande và E. Pieragnolo (cùng chấn thương đầu gối) và A. Fadera.

Đội khách sẽ không có sự phục vụ của trụ cột Lewis Ferguson do đã nhận đủ số thẻ vàng và K. Bonifazi không được đăng ký thi đấu.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Dựa trên các chỉ số chuyên môn, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ. Khả năng trận đấu kết thúc với kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho Bologna được đánh giá rất cao (lên đến 90%). Với tính chất quan trọng của vị trí thứ 8, cả hai đội có thể sẽ nhập cuộc thận trọng, khiến tổng số bàn thắng khó vượt qua mốc 2.5 bàn.