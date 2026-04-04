Nhận định Sassuolo vs Cagliari - Serie A: Cơ hội bứt phá tại MAPEI Stadium Sassuolo đặt mục tiêu củng cố vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng khi tiếp đón Cagliari đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng vào lúc 20:00 ngày 04/04/2026.

Trận đấu giữa Sassuolo và Cagliari tại vòng đấu tới của Serie A không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng ở hai đầu mục tiêu khác nhau, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho khả năng duy trì sự ổn định của đội chủ nhà. Với lợi thế sân bãi tại MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Sassuolo đang nắm giữ cơ hội lớn để tích lũy thêm điểm số trước một đối thủ đang có phong độ không tốt.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Sassuolo đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Serie A với 39 điểm sau 30 vòng đấu. Đội chủ sân MAPEI đã giành được 11 chiến thắng, 6 trận hòa và để thua 13 trận. Phong độ gần đây của Sassuolo có dấu hiệu khởi sắc với 2 chiến thắng liên tiếp trong 5 trận gần nhất, mặc dù trước đó họ đã trải qua chuỗi trận không như ý.

Ngược lại, Cagliari đang đứng ở vị trí thứ 15 với 30 điểm. Đội bóng này đang nằm trong nhóm nguy hiểm khi chỉ có 7 chiến thắng sau 30 trận. Phong độ của Cagliari cực kỳ đáng báo động khi không thắng trong 5 trận gần nhất (thua 3 trận và hòa 2 trận). Việc phải làm khách tại Città del Tricolore sẽ là một thử thách cực đại cho thầy trò đội bóng vùng Sardinia.

Đội Vị trí Điểm Phong độ gần đây Sassuolo 10 39 Thắng 2, Thua 1, Hòa 2 Cagliari 15 30 Thua 3, Hòa 2

Thống kê hiệu suất ghi bàn

Sassuolo duy trì hiệu suất ghi bàn trung bình 1.2 bàn/trận (tổng 36 bàn), nhưng hàng thủ vẫn là nỗi lo khi đã để lọt lưới 40 bàn. Trong khi đó, Cagliari chỉ ghi được trung bình 1.0 bàn/trận và sở hữu hàng phòng ngự lỏng lẻo hơn với 42 bàn thua. Khả năng tận dụng cơ hội của các chân sút chủ nhà sẽ là chìa khóa mở ra chiến thắng trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu: Cagliari chiếm ưu thế nhẹ

Dù đang có vị trí thấp hơn, nhưng lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất lại nghiêng về phía Cagliari. Cụ thể:

Cagliari giành được 3 chiến thắng.

Sassuolo giành được 2 chiến thắng.

Trận lượt đi vào tháng 10/2025, Sassuolo đã đánh bại Cagliari ngay trên sân khách với tỷ số 2-1.

Tuy nhiên, phong độ hiện tại và lợi thế sân nhà của Sassuolo có thể sẽ làm thay đổi cán cân lịch sử. Cagliari thường thi đấu không tốt trên sân khách khi chỉ mới có 3 chiến thắng từ đầu mùa ngoài lãnh địa của mình.

Tình hình lực lượng: Tổn thất ở cả hai chiến tuyến

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh khá dài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính toán chiến thuật của các huấn luyện viên.

Sassuolo

Đội chủ nhà sẽ thiếu vắng những nhân tố quan trọng ở hàng tiền vệ và hậu vệ:

D. Boloca: Vắng mặt do chấn thương cơ.

Vắng mặt do chấn thương cơ. F. Cande: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Vắng mặt do chấn thương đầu gối. E. Pieragnolo: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Cagliari

Đội khách đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng hơn, đặc biệt là ở hàng phòng ngự:

A. Dossena: Vắng mặt do án treo giò (nhận đủ thẻ vàng).

Vắng mặt do án treo giò (nhận đủ thẻ vàng). M. Felici: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Vắng mặt do chấn thương đầu gối. R. Idrissi: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Vắng mặt do chấn thương đầu gối. L. Pavoletti: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ do chấn thương.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dựa trên các số liệu thống kê, Sassuolo được đánh giá cao hơn với tỷ lệ chiến thắng là 35%, tương đương với tỷ lệ hòa. Cagliari chỉ có 30% cơ hội giành trọn 3 điểm trên sân khách.

Sassuolo nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ, dù thiếu vắng Boloca. Cagliari, với hàng thủ mất đi trụ cột Dossena vì thẻ phạt, sẽ phải chơi lùi sâu và chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, với hiệu suất ghi bàn thấp, đội khách sẽ khó lòng tạo nên bất ngờ nếu không có sự đột biến từ các tình huống cố định.

Dự đoán kết quả: Sassuolo thắng hoặc hòa. Trận đấu có thể sẽ không có quá nhiều bàn thắng khi cả hai đội đều có những tổn thất nhất định về lực lượng tấn công.

Cập nhật đội hình lúc 19:31 04/04/2026

Đội hình chính thức

Sassuolo

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Fabio Grosso

Đội hình xuất phát:

49. Arijanet Murić (G)

6. Sebastian Walukiewicz (D)

21. Jay Idzes (D)

19. Filippo Romagna (D)

23. Ulisses Garcia (D)

90. Ismael Koné (M)

42. Kristian Thorstvedt (M)

10. Domenico Berardi (M)

7. Cristian Volpato (M)

45. Armand Laurienté (M)

99. Andrea Pinamonti (F)

Dự bị:

80. Tarik Muharemović

20. Alieu Fadera

13. Stefano Turati

8. M'Bala Nzola

66. Pedro Felipe

40. Aster Vranckx

24. Luca Moro

44. Edoardo Iannoni

3. Josh Doig

50. Darryl Bakola

16. Gioele Zacchi

12. Giacomo Satalino

35. Luca Lipani

25. Woyo Coulibaly

18. Nemanja Matić

Cagliari

Sơ đồ: 3-5-1-1

HLV: Fabio Pisacane

Đội hình xuất phát:

1. Elia Caprile (G)

32. Zé Pedro (D)

26. Yerry Mina (D)

15. Juan Rodríguez (D)

2. Marco Palestra (M)

8. Michel Adopo (M)

10. Gianluca Gaetano (M)

14. Alessandro Deiola (M)

33. Adam Obert (M)

94. Sebastiano Esposito (F)

90. Michael Folorunsho (F)

Dự bị: