Nhận định Sassuolo vs Como - Serie A Como đứng trước cơ hội củng cố vị trí trong top 5 khi hành quân đến sân của một Sassuolo đang khủng hoảng lực lượng trầm trọng với 8 cầu thủ vắng mặt.

Trận đấu giữa Sassuolo và Como vào lúc 23h30 ngày 17/04 tại sân MAPEI Stadium chứng kiến hai thái cực đối lập. Trong khi đội khách đang bay cao ở nhóm đầu bảng với tham vọng giành vé dự Champions League, chủ nhà Sassuolo lại đang rơi vào vòng xoáy bất ổn do cơn bão chấn thương và thẻ phạt quét qua đội hình.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Como đang có một mùa giải thực sự ấn tượng khi đứng thứ 5 với 58 điểm sau 32 trận. Điểm tựa lớn nhất của đội bóng này nằm ở hàng phòng ngự cực kỳ kiên cố, chỉ để lọt lưới 26 bàn (trung bình 0,8 bàn/trận). Trong 5 trận gần nhất, Como giành được 3 chiến thắng, cho thấy sự ổn định cần thiết để cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Como 5 58 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Sassuolo 11 42 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Ngược lại, Sassuolo đang dậm chân ở giữa bảng xếp hạng với vị trí thứ 11. Đội chủ sân MAPEI Stadium sở hữu hàng công không quá tệ với 39 bàn thắng, nhưng hàng thủ lại là điểm yếu chí tử khi đã nhận tới 43 bàn thua. Phong độ gần đây của Sassuolo cũng rất đáng báo động với 3 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Lịch sử đối đầu gần đây hoàn toàn nghiêng về phía Como. Trong hai lần chạm trán gần nhất vào cuối năm 2025, Como đều giành chiến thắng thuyết phục với các tỷ số lần lượt là 2-0 và 3-0. Điều này tạo ra rào cản tâm lý cực lớn cho các cầu thủ Sassuolo trước khi bước vào trận đấu này.

Về khả năng tận dụng lợi thế sân nhà, Sassuolo chỉ thắng 7 trong tổng số 16 trận tại MAPEI Stadium mùa này. Trong khi đó, Como chứng tỏ họ là một đội bóng "lì lợm" khi hành quân xa nhà với 7 chiến thắng và 5 trận hòa trên sân khách.

Khủng hoảng lực lượng tại Sassuolo

Thử thách lớn nhất đối với Sassuolo trong cuộc tiếp đón này chính là danh sách vắng mặt dài dằng dặc. Đáng chú ý nhất là sự thiếu vắng của ngôi sao D. Berardi do thẻ đỏ và J. Doig do đã nhận đủ số thẻ vàng. Bên cạnh đó, hàng loạt trụ cột như D. Boloca, F. Cande, E. Pieragnolo và F. Romagna đều vắng mặt vì những chấn thương khác nhau.

Phía bên kia chiến tuyến, Como có đội hình gần như mạnh nhất. Những sự vắng mặt của J. Addai (chấn thương gân Achilles) và S. Roberto (chấn thương cơ) không gây ảnh hưởng quá lớn đến cấu trúc vận hành vốn đã rất trơn tru của đội khách.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Với thực lực và phong độ hiện tại, Como được dự báo sẽ chủ động kiểm soát trận đấu. Lối chơi khoa học và khả năng tận dụng sai lầm của đối phương là vũ khí lợi hại của đội khách. Sassuolo có lẽ sẽ phải lựa chọn lối chơi lùi sâu và chờ đợi phản công, nhưng việc thiếu vắng những quân bài chủ chốt trong khâu luân chuyển bóng sẽ khiến nhiệm vụ này trở nên cực kỳ khó khăn.

Các chuyên gia đánh giá khả năng thắng trận của Como lên tới 45%, ngang bằng với tỷ lệ hòa (45%), trong khi cơ hội giữ lại 3 điểm của chủ nhà Sassuolo chỉ ở mức 10%. Với hàng thủ thép của Como, rất khó để Sassuolo có thể ghi nhiều hơn 1 bàn thắng trong trận đấu này.