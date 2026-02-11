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Nhận định Sassuolo vs Fiorentina: Cả hai cùng khát thắng

Văn Thể02/11/2026 19:46

Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Sassuolo tiếp Fiorentina lúc 00:30 ngày 03/11/2026 trên sân vận động Mapei Stadium.

Sassuolo và Fiorentina gặp nhau với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 03/11/2026 tại Mapei Stadium – Città del Tricolore. Cả hai đội đều chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, nên bất kỳ kết quả tích cực nào cũng có giá trị lớn về mặt tinh thần.

Hai chuỗi trận cùng kém tích cực

Sassuolo đang trải qua giai đoạn khó khăn khi thua 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thua liên tiếp 3 trận gần đây nhất, sau đó là một trận hòa và một trận thua trước đó. Đây là chuỗi kết quả khiến đội bóng cần sớm tìm lại sự ổn định.

Fiorentina cũng không khá hơn. Đội khách hòa 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, chưa có chiến thắng nào. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, tín hiệu nhỏ cho thấy đội bóng có thể đã chặn được đà sa sút.

Cuộc đua ở nhóm cuối bảng

Trên bảng xếp hạng, Sassuolo đang đứng thứ 15 với 8 điểm. Fiorentina xếp thứ 17 với 5 điểm, kém đội chủ nhà 3 điểm. Khoảng cách này không lớn, và kết quả của trận đấu hoàn toàn có thể thay đổi bức tranh ở khu vực này.

Với Sassuolo, một chiến thắng sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ. Với Fiorentina, ba điểm sẽ là cơ hội để thu hẹp chênh lệch và rút ngắn khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sassuolo thắng 2, hòa 1 và Fiorentina thắng 2. Cán cân giữa hai đội gần như ngang nhau, không bên nào tạo được ưu thế rõ rệt. Điều này cho thấy các cuộc gặp gần đây thường khó lường và khó nghiêng hẳn về một phía.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đội đều thiếu chiến thắng, yếu tố tâm lý có thể chi phối cách tiếp cận trận đấu. Đội nào kiểm soát được sự sốt ruột và giữ được tổ chức sẽ có lợi thế. Một bàn thua sớm có thể khiến đội bị dẫn bàn mất bình tĩnh, trong khi bàn mở tỉ số sớm sẽ giúp đội dẫn trước chơi thoải mái hơn.

Sassuolo có lợi thế sân nhà và khán giả cổ vũ, nhưng chuỗi thua liên tiếp đang tạo áp lực không nhỏ. Fiorentina nhiều khả năng sẽ chơi thận trọng ở giai đoạn đầu, tìm cách giữ an toàn rồi tận dụng các khoảng trống khi đối thủ dồn lên.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang cần được giải tỏa tâm lý. Sassuolo hơn về thứ hạng và có lợi thế sân nhà, còn Fiorentina có thế đối đầu cân bằng và vừa chặn được chuỗi thua ở trận gần nhất. Với phong độ tương đồng và khoảng cách điểm số hẹp, trận đấu hứa hẹn giằng co, và bên nào xử lý tốt áp lực hơn sẽ có cơ hội giành ba điểm.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sassuolo · 2 thắng1 hòaFiorentina · 2 thắng
26/04/2026
Fiorentina
0 - 0
Sassuolo
Hòa
06/12/2025
Sassuolo
3 - 1
Fiorentina
SAS
29/04/2024
Fiorentina
5 - 1
Sassuolo
FIO
07/01/2024
Sassuolo
1 - 0
Fiorentina
SAS
03/06/2023
Sassuolo
1 - 3
Fiorentina
FIO
Sassuolo
5 trận gần nhất
BBBHB
9
Trận
2-2-5
T-H-B
14
Ghi (TB 1.6)
22
Thủng lưới
Fiorentina
5 trận gần nhất
HBBBH
9
Trận
1-2-6
T-H-B
11
Ghi (TB 1.2)
21
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio10910+1628TTTTT
2Inter10811+1325BTTTT
3AS Roma10730+1824TTHTH
14Lecce10307-109BBBTB
15Sassuolo9225-88BBBHB
16Monza10217-77BBBTB
17Fiorentina9126-105HBBBH
18Parma9126-105HBBBT
Tình hình lực lượng
Sassuolo
D. Boloca (Muscle Injury)
I. Kone (Broken Leg)
F. Leysen (Knee Injury)
Y. Paz (Knee Injury)
K. Thorstvedt (Red Card)
D. Boloca (Muscle Injury)
I. Kone (Broken Leg)
F. Leysen (Knee Injury)
Fiorentina
A. Atta (Abdominal strain)
F. Parisi (Knee Injury)
M. Pongracic (Muscle Injury)
L. Ranieri (Leg Injury)
R. Sottil (Back Injury)
A. Atta (Abdominal strain)
F. Parisi (Knee Injury)
M. Pongracic (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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